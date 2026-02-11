La Capital | La Ciudad | gobierno

El gobierno de Santa Fe dejó sin efecto las sanciones a policías y los instó a volver al servicio

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, realizó en el anuncio en una conferencia realizada este miércoles en Gobernación

11 de febrero 2026 · 09:54hs
El gobierno de Santa Fe dejó sin efecto las sanciones a policías y los instó a volver al servicio

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

El gobierno de Santa Fe dejó en suspenso las sanciones a los 20 policías que habían participado en la protesta frente a la Jefatura de la Unidad Regional II. El anuncio llegó de boca del propio ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, durante una conferencia de prensa que brindó este miércoles junto a su par de Economía, Pablo Olivares, con la que se intentó superar la situación de conflicto que comenzó la semana pasada y que llegó hasta este miércoles con una ruidosa manifestación en Ovidio Lagos al 5200, pero también transmitir un mensaje de confianza o de revalorización de la fuerza de seguridad.

Además del anuncio de la suspensión de las sanciones, desde el Gobierno plantearon que a partir de los próximos días los ingresos de los policías con rango inferior no será inferior al valor de la canasta básica de alimentos que establezca el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Al abrir el contacto con la prensa en la sede local de Gobernación, Cococcioni tiró el primer anuncio para tratar de bajar la tensión con un sector de los uniformados que protestan desde la semana pasada frente a Jefatura. Dijo. “Quiero instar a los policías que hubieran sido objeto de medidas administrativas, a que se presenten, tomen su arma y su chaleco y se reintegren al servicio ordinario. Esto implicará que saldrán de la situación de disponibilidad”.

El funcionario dijo que para tomar esa decisión de levantar las sanciones se tuvo en cuenta que "dentro de un clima de conflicto la seguridad nunca estuvo descuidada en la provincia y en Rosario".

Cococcioni sostuvo también, de cara al futuro y al reclamo que venían formulando los agentes que "la instancia de diálogo será un proceso que se seguirá construyendo" entre las autoridades políticas y los representantes de los uniformados. La protesta de los agentes comenzó la semana pasada, pero escaló en tensión a partir del lunes y hasta hoy miércoles varios agentes continuaban apostados frente a la Jefatura de Policía, donde cortaban el tránsito y hacían sonar las sirenas de los patrulleros. Más allá de la cuestión salarial, los policías también reclaman mejores condiciones de trabajo.

Cococcioni
Los ministros Cococcioni y Olivares en la conferencia de prensa sobre el conflicto con un sector de la policía

Los ministros Cococcioni y Olivares en la conferencia de prensa sobre el conflicto con un sector de la policía

Qué se tuvo en cuenta en las negociaciones

En el inicio de su alocución, Cococcioni señaló que "a lo largo de este proceso, la seguridad en Rosario estuvo garantizada. Antes del martes, tuvimos no menos de cien móviles en Rosario, 140 caminantes a los que se sumaron entre 40 y 60 móviles de las fuerzas federales. Se trabajó en junto con el Ministerio de Seguridad Nacional y se redistribuyeron efectivos para garantizar el policiamiento urbano. No hubo situaciones de gravedad, todas las incidencias fueron atendidas. Necesito decir esto: aún en el contexto de conflicto y reclamos, tuvimos una operatividad que nos dio anoche en un 90 por ciento de la actividad normal".

>> Leer más: Protesta policial de Santa Fe: Gisela Scaglia acusó a la "vieja guardia" de la fuerza

"Esa fue la condición que se había puesto cuando hicimos un ofrecimiento al diálogo, es decir queríamos garantizar la relativa normalización de la operatividad de la policía. En ningún momento nos negamos a dialogar, pero no podíamos hacerlo si sentíamos que estaba condicionado el servicio de seguridad. Para sentarnos a dialogar, pedimos que se restablezcan niveles razonables de patrullajes y de presencia policial en la zona urbana. Eso fue cumplido anoche, y cuando obtuvimos esa muestra de buena voluntad, no hacia nosotros sino hacia la ciudadanía, convocamos a los interlocutores a una reunión conmigo y el ministro de Economía", subrayó Cococcioni.

protesta policial

Reintegrarse al trabajo

"En este marco y habiendo una instancia de diálogo en marcha, que no se agota en un día, quiero instar al escaso personal que aún sigue en protesta y que hubiera sido objeto de medidas administrativas, se presenten ya, tomen el arma, el chaleco y se reintegren de inmediato al servicio ordinario en la Policía de Santa Fe", agregó el ministro.

El funcionario sostuvo que el reclamo de recomposición salarial de los policías "es muy aceptable. Vamos a estar atentos a los datos inflación para avanzar en el salario policial. Los pedidos eran justos tanto en lo salarial como en la cuestión de bienestar personal de la fuerza de seguridad. El reclamo es correcto. Después se pueden discutir números. Si tenemos que hacer un esfuerzo mayor para reconocer de manera diferenciada al personal de seguridad sobre el resto de la administración pública, es correcto. Le habíamos pedido al personal un esfuerzo importante y lo hicieron. hicieron un esfuerzo sobre humano que los distingue del resto de los sectores del estado. Haber bajado los niveles de violencia ocasiona mayor estrés, sobrecarga horaria".

"Hoy no estamos dando explicaciones por triplicar la media nacional en tasa de homicidios. Hoy tenemos que dar cuenta de qué vamos a hacer para cuidar al personal que trabajó en estos dos años para que hoy podamos exhibir estos resultados en materia de seguridad que son valorados en todo el país. Si tenemos que hacer un mayor esfuerzo en reconocer a la Policía y al Servicio Penitenciario, sabemos que la sociedad lo va a aceptar. Estamos reconociendo a las instituciones que cuidaron la vida de casi 4 millones de santafesinos".

Cuál es la oferta salarial para policías y penitenciarios

Por su parte, el ministro de Economía Pablo Olivares destacó que "se tomaron en cuenta las inquietudes del personal de inferior rango. El personal de seguridad tiene una carga horaria muy alta. Eso implica una alta dedicación. La alta carga horaria genera estrés. Hace tres años la calle era lugar de movilizaciones pidiendo seguridad y con víctimas de los delitos más duros. Hoy esa situación se ha atendido, y lo que se ha generado es el estrés por la exitosa forma en que se ha abordado la seguridad. Hoy nos enfoca el estrés que debe atenderse y compensarse".

Olivares destacó que "esa situación de estrés será atendida para todo el personal de seguridad en todo el escalafón general, incluido el Servicio Penitenciario Provincial, que tendrá un ingreso que no será inferior a la canasta básica para un hogar tipo. Esa canasta se publica mensualmente por el Indec. Hoy tendremos ese valor. Por eso la población debe entender porqué enviamos más recursos enfocados para el personal de seguridad, principalmente los de rangos inferiores que hoy tienen los ingresos más bajos. El objetivo es que tengan un ingreso que cubra una canasta básica", subrayó el titular de Economía.

