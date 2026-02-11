Finalizaron las obras del canal Agataura que ordenará excedentes hídricos entre lagunas del sur provincial Su funcionamiento mejorará el drenaje del agua en épocas de lluvias intensas, disminuyendo el riesgo de inundaciones en el departamento General López 11 de febrero 2026 · 12:01hs

Este canal permite descomprimir caudales, reducir anegamientos y darle previsibilidad a un sistema que durante mucho tiempo generó problemas en el sur provincial.

Hacia fines de enero finalizaron los trabajos en la obra del canal Agataura, que permite la vinculación hidráulica entre la laguna Agataura y el canal interlagunar El Hinojo, a la altura del distrito Venado Tuerto, mejorando el drenaje de excedentes hídricos y el funcionamiento del sistema regional.

La intervención, ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe, consistió en la construcción de un bypass de cuencas mediante una alcantarilla que atraviesa por debajo de la ruta nacional 8, resolviendo un punto crítico del escurrimiento y reduciendo el impacto de los anegamientos que históricamente afectaron a la zona.

DiGregrio-agataura2 Interconexión de lagunas La senadora provincial Leticia Di Gregorio, recordó que la obra llevada a cabo por la Secretaría de recursos hídricos, se desarrolló en distintas etapas: en primer término se concretó la alcantarilla sobre el camino comunal y luego se avanzó sobre la traza de la ruta nacional 8, con la apertura del paquete estructural, la colocación de la alcantarilla principal y su posterior recomposición.

En la etapa final se ejecutaron colchonetas de protección, alambrados, barandas y la excavación definitiva del canal para completar la conexión entre ambas márgenes, vinculando de esta manera a la laguna Agataura y el canal interlagunar El Hinojo.

DiGregorio-agataura1 Beneficiados en el sur provincial “Esta intervención retoma un proyecto iniciado años atrás que había quedado inconcluso por dificultades técnicas y que hoy beneficia directamente a Venado Tuerto, Villa Cañás, María Teresa, San Eduardo, Santa Isabel y Teodelina. Es muy importante para el ordenamiento hídrico del distrito y de toda la región, porque permite descomprimir caudales, reducir anegamientos y darle previsibilidad a un sistema que durante mucho tiempo generó problemas”, declaró la senadora. >>Leer más: Reanudan obra clave para canalizar excedentes hídricos entre lagunas del sur santafesino