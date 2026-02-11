Complicado debut de Franco Colapinto en el nuevo Alpine: falla mecánica y bandera roja

El argentino fue el elegido por la escudería francesa para comenzar el primer turno de los ensayos de pretemporada en Bahréin. Cuándo volverá a competir

Este miércoles comenzaron las primeras pruebas antes del inicio de campeonato en la Fórmula 1 . El circuito de Sakhir, en Bahréin fue testigo de la vuelta a las pistas de Franco Colapinto , que contó con el estreno del nuevo motor de su A526 de Alpine, tras una ambiciosa performance en el shakedown de Barcelona.

Sin embargo, la práctica del piloto argentino no fue la esperada. Tras una hora y media desde el inicio de la prueba oficial, el piloto argentino quedó detenido en el ingreso de la horquilla de la curva 8 de la pista , lo que generó la bandera roja. Luego de estar parado por casi diez minutos, donde debió regresar a boxes para que su monoplaza sea revisado por los mecánicos, el corredor reanudó la carrera.

Debido al inconveniente mecánico, el bonaerense completó 28 vueltas, y fue el piloto que menos vueltas dio entre los once en pista (uno de cada equipo). Además, el mejor tiempo fue de 1:40.330 y quedó en el último lugar.

En el podio terminaron Verstappen, quien se quedó con el primer registro (1:35.433), por delante de Oscar Piastri (McLaren) y George Russell (Mercedes).

Cómo continuarán los tests de pretemporada

Los test de pretemporada seguirán este miércoles con el turno de 9 a 13 (horario de Argentina), y continuarán jueves y viernes. Según la planificación de la escudería Alpine, en la sesión de la tarde será el turno de Pierre Gasly. El jueves solo girará el francés, mientras que el viernes volverá a correr el piloto argentino.

La última tanda de pruebas de pretemporada se desarrollará del 18 al 20 de febrero, nuevamente en Sakhir, antes del esperado inicio del calendario oficial con el Gran Premio de Australia, previsto para el 8 de marzo.