Complicado debut de Franco Colapinto en el nuevo Alpine: falla mecánica y bandera roja

Información General
Tres años de prisión para el anestesista que causó la muerte de un nene de 4 años
Policiales
Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja
Economía
La UIA advirtió por la caída de la industria y el impacto en el empleo
La Ciudad
Presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos
La Ciudad
Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos
Ovación
Cerúndolo y las apuestas en el tenis: "Recibimos amenazas todos los días"
Información General
Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca
Ovación
Ganó una medalla de bronce en biatlón y terminó confesando una infidelidad
Política
El gobierno retiró el proyecto que bajaba la edad de punibilidad a los 13 años
La Ciudad
"Bajar la edad de punibilidad es una respuesta rápida pero no resuelve el problema"
Política
Santilli: "Estoy seguro de que tenemos el número para aprobar la reforma laboral"
La Ciudad
El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural
La Ciudad
La provincia abrió la paritaria y los docentes sacan la calculadora
Policiales
La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua
Economía
El número de cheques rechazados asfixia a las pymes rosarinas
La Ciudad
En enero el pollo subió 14 % en Rosario y lideró el incremento en alimentos
La Ciudad
"Isla de mugre" en el arroyo Ludueña: residuos frente al Portal Rosario
Información General
Madeleine McCann aparece mencionada en los archivos del caso Epstein
Ovación
Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano
Ovación
Newell's: Michael Hoyos también piensa que los detalles les juegan en contra