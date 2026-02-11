La Capital | Ovación | Franco Colapinto

Complicado debut de Franco Colapinto en el nuevo Alpine: falla mecánica y bandera roja

El argentino fue el elegido por la escudería francesa para comenzar el primer turno de los ensayos de pretemporada en Bahréin. Cuándo volverá a competir

11 de febrero 2026 · 09:09hs
Franco Colapinto tuvo su primera prueba en el circuito de Sakhir

Franco Colapinto tuvo su primera prueba en el circuito de Sakhir, Bahréin

Este miércoles comenzaron las primeras pruebas antes del inicio de campeonato en la Fórmula 1. El circuito de Sakhir, en Bahréin fue testigo de la vuelta a las pistas de Franco Colapinto, que contó con el estreno del nuevo motor de su A526 de Alpine, tras una ambiciosa performance en el shakedown de Barcelona.

Sin embargo, la práctica del piloto argentino no fue la esperada. Tras una hora y media desde el inicio de la prueba oficial, el piloto argentino quedó detenido en el ingreso de la horquilla de la curva 8 de la pista, lo que generó la bandera roja. Luego de estar parado por casi diez minutos, donde debió regresar a boxes para que su monoplaza sea revisado por los mecánicos, el corredor reanudó la carrera.

Debido al inconveniente mecánico, el bonaerense completó 28 vueltas, y fue el piloto que menos vueltas dio entre los once en pista (uno de cada equipo). Además, el mejor tiempo fue de 1:40.330 y quedó en el último lugar.

Embed

En el podio terminaron Verstappen, quien se quedó con el primer registro (1:35.433), por delante de Oscar Piastri (McLaren) y George Russell (Mercedes).

>> Leer más: Cuánto cobra Colapinto en la Fórmula 1 y las multimillonarias cifras que reciben sus rivales

Cómo continuarán los tests de pretemporada

Los test de pretemporada seguirán este miércoles con el turno de 9 a 13 (horario de Argentina), y continuarán jueves y viernes. Según la planificación de la escudería Alpine, en la sesión de la tarde será el turno de Pierre Gasly. El jueves solo girará el francés, mientras que el viernes volverá a correr el piloto argentino.

La última tanda de pruebas de pretemporada se desarrollará del 18 al 20 de febrero, nuevamente en Sakhir, antes del esperado inicio del calendario oficial con el Gran Premio de Australia, previsto para el 8 de marzo.

Noticias relacionadas
Franco Colapinto continuará su pretemporada con Alpine en los próximos tests de Bahrein.

Franco Colapinto vuelve a la pista: cómo, cuándo y dónde ver los tests de la Fórmula 1

Los pilotos de la Fórmula 1 firman multimillonarios contratos con sus respectivas escuderías.

Cuánto cobra Colapinto en la Fórmula 1 y las multimillonarias cifras que reciben sus rivales

Christian Horner dejó Red Bull en 2025 y podría regresar a la Fórmula 1 comprando parte de Alpine.

Un histórico de la Fórmula 1 podría llegar a Alpine para resolver sus "cuentas pendientes"

La productora general de los partidos de la Primera Nacional y de la Primera B será La Corte

LA AFA definió dónde se transmitirán y cuánto costará ver los partidos de la Primera Nacional

Ver comentarios

Las más leídas

El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros

El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en un miércoles con chances de lluvias

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en un miércoles con chances de lluvias

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado

En Newells analizan la chance de reabrir el mercado con un par de salidas, ¿y una llegada?

En Newell's analizan la chance de reabrir el mercado con un par de salidas, ¿y una llegada?

Lo último

Supervisaron las obras viales que la provincia realiza en la ruta provincial 13 en el departamento San Martín

Supervisaron las obras viales que la provincia realiza en la ruta provincial 13 en el departamento San Martín

¿Qué es un sistema de gestión y cómo elegirlo?

¿Qué es un sistema de gestión y cómo elegirlo?

LA AFA definió dónde se transmitirán y cuánto costará ver los partidos de la Primera Nacional

LA AFA definió dónde se transmitirán y cuánto costará ver los partidos de la Primera Nacional

Paritarias en Santa Fe: la provincia evalúa compensar la diferencia por inflación en 2025

Los gremios estatales consideraron "satisfactoria" la primera reunión con el gobierno. La propuesta de aumento llegará en los próximos días

Paritarias en Santa Fe: la provincia evalúa compensar la diferencia por inflación en 2025
La lista de cortes de tránsito y protestas en Rosario se expande este miércoles
La Ciudad

La lista de cortes de tránsito y protestas en Rosario se expande este miércoles

Circunvalación: denuncian que las obras de rehabilitación son insuficientes

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Circunvalación: denuncian que las obras de rehabilitación son insuficientes

Defensores de Niñez advierten que bajar la edad de imputabilidad es regresivo y no resuelve la inseguridad
La Ciudad

Defensores de Niñez advierten que bajar la edad de imputabilidad es "regresivo" y no resuelve la inseguridad

Crece la polémica por la idea de regular la apertura de locales gastronómicos

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Crece la polémica por la idea de regular la apertura de locales gastronómicos

El hijo del pintor Raúl Domínguez abrirá un museo en la casa que perteneció a su padre

Por Matías Petisce
La Ciudad

El hijo del pintor Raúl Domínguez abrirá un museo en la casa que perteneció a su padre

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros

El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en un miércoles con chances de lluvias

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en un miércoles con chances de lluvias

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado

En Newells analizan la chance de reabrir el mercado con un par de salidas, ¿y una llegada?

En Newell's analizan la chance de reabrir el mercado con un par de salidas, ¿y una llegada?

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Ovación
Complicado debut de Franco Colapinto en el nuevo Alpine: falla mecánica y bandera roja
Ovación

Complicado debut de Franco Colapinto en el nuevo Alpine: falla mecánica y bandera roja

Complicado debut de Franco Colapinto en el nuevo Alpine: falla mecánica y bandera roja

Complicado debut de Franco Colapinto en el nuevo Alpine: falla mecánica y bandera roja

Central sale a la cancha en Copa Argentina con toda la obligación sobre su espalda

Central sale a la cancha en Copa Argentina con toda la obligación sobre su espalda

Escalada: el deporte que trajo la montaña a la ciudad y hace cumbre en Rosario

Escalada: el deporte que trajo la montaña a la ciudad y hace cumbre en Rosario

Policiales
La provincia afirmó que la Policía está en un nivel de operatividad aceptable en Rosario
Policiales

La provincia afirmó que la Policía está "en un nivel de operatividad aceptable" en Rosario

Un preso acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años de prisión por encargar otro asesinato

Un preso acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años de prisión por encargar otro asesinato

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: cadena perpetua para el Clan Sena

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: cadena perpetua para el "Clan Sena"

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja

La Ciudad
Defensores de Niñez advierten que bajar la edad de imputabilidad es regresivo y no resuelve la inseguridad
La Ciudad

Defensores de Niñez advierten que bajar la edad de imputabilidad es "regresivo" y no resuelve la inseguridad

Rosario celebra este fin de semana el Carnaval con ritmo y color en el Parque Independencia

Rosario celebra este fin de semana el Carnaval con ritmo y color en el Parque Independencia

El gobierno provincial dejó sin efecto las sanciones a policías y los instó a volver al servicio

El gobierno provincial dejó sin efecto las sanciones a policías y los instó a volver al servicio

La lista de cortes de tránsito y protestas en Rosario se expande este miércoles

La lista de cortes de tránsito y protestas en Rosario se expande este miércoles

Tres años de prisión para el anestesista que causó la muerte de un nene de 4 años
Información General

Tres años de prisión para el anestesista que causó la muerte de un nene de 4 años

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja
Policiales

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja

La UIA advirtió por la caída de la industria y el impacto en el empleo
Economía

La UIA advirtió por la caída de la industria y el impacto en el empleo

Presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos
La Ciudad

Presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos
La Ciudad

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos

Cerúndolo y las apuestas en el tenis: Recibimos amenazas todos los días
Ovación

Cerúndolo y las apuestas en el tenis: "Recibimos amenazas todos los días"

Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca
Información General

Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca

Ganó una medalla de bronce en biatlón y terminó confesando una infidelidad
Ovación

Ganó una medalla de bronce en biatlón y terminó confesando una infidelidad

El gobierno retiró el proyecto que bajaba la edad de punibilidad a los 13 años
Política

El gobierno retiró el proyecto que bajaba la edad de punibilidad a los 13 años

Bajar la edad de punibilidad es una respuesta rápida pero no resuelve el problema
La Ciudad

"Bajar la edad de punibilidad es una respuesta rápida pero no resuelve el problema"

Santilli: Estoy seguro de que tenemos el número para aprobar la reforma laboral
Política

Santilli: "Estoy seguro de que tenemos el número para aprobar la reforma laboral"

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural
La Ciudad

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural

La provincia abrió la paritaria y los docentes sacan la calculadora

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La provincia abrió la paritaria y los docentes sacan la calculadora

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua
Policiales

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua

El número de cheques rechazados asfixia a las pymes rosarinas
Economía

El número de cheques rechazados asfixia a las pymes rosarinas

En enero el pollo subió 14 % en Rosario y lideró el incremento en alimentos
La Ciudad

En enero el pollo subió 14 % en Rosario y lideró el incremento en alimentos

Isla de mugre en el arroyo Ludueña: residuos frente al Portal Rosario
La Ciudad

"Isla de mugre" en el arroyo Ludueña: residuos frente al Portal Rosario

Madeleine McCann aparece mencionada en los archivos del caso Epstein
Información General

Madeleine McCann aparece mencionada en los archivos del caso Epstein

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano

Por Carlos Durhand
Ovación

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano

Newells: Michael Hoyos también piensa que los detalles les juegan en contra

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's: Michael Hoyos también piensa que los detalles les juegan en contra