En Newell's analizan la chance de reabrir el mercado con un par de salidas, ¿y una llegada?

La dirigencia negocia una posible salida de Fabián Noguera y Jherson Mosquera, lo que abriría la posibilidad de incorporar a algún futbolista

Roberto Sensini es la cara visible del fútbol de Newell's. La idea es seguir activo en el mercado de pases.

Todo cambia y, a la vez, todo se transforma. Parece que la decisión de la gerencia de fútbol de Newell's de cerrar el mercado de pases por este verano 2026 sufrió un cambio y por estas horas se evalúan seriamente dos salidas y una llegada en el Parque Independencia para la liga que ya lleva cuatro fechas disputadas.

No cabe dudas que el mal arranque del equipo que dirige la dupla, con tres derrotas y un solo empate, sumando un punto de doce posibles, hicieron revisar la decisión tomada hace unos días, para buscar un refuerzo en uno de los puestos donde más se lo ve frágil al equipo, la mitad de la cancha.

Claro que para que esto suceda tiene que haber una ventana que se abra a través de una venta. Lo que maneja la dirigencia leprosa no sería solamente una salida, sino que podrían ser dos, con futbolistas que están separados del plantel o con pocos minutos en la primera división.

Entre los que dejaría el Parque en las próximas horas está Fabián Noguera. El defensor, quien mantiene un conflicto abierto desde el comienzo del ciclo de esta nueva comisión directiva encabezada por Ignacio Boero , podría poner fin a esta guerra de declaraciones desatada para continuar su carrera en el fútbol uruguayo.

Declaraciones que molestaron

Más allá de algunos cruces contra algunas versiones periodísticas, la gota que rebalsó el vaso entre el zaguero y la dirigencia fueron las declaraciones de Roberto Sensini, gerente del fútbol rojinegro, quien remarcó en conferencia de prensa que “Fabián Noguera tiene un sueldo alto, no es su culpa. Quisimos arreglar la deuda, estirar su contrato y bajar las pretensiones. No tuvimos una respuesta positiva. Nos demandó y nos pusimos al día. No es parte del grupo por decisión institucional”.

Noguera Fabián Noguera no tiene cabida en Newell's. Sensisni habló de su situación y el defensor le contestó por redes sociales.

A lo que el ex Estudiantes de La Plata respondió en redes sociales: “Acepté reducir mi salario. Ofrecí diferentes formas de pagos, se negaron. Deberían preguntar cuál es el beneficio para el club, mantener el mismo contrato excluyéndome del plantel, entrenando solo a contra horario”. Sin dudas le puso más pimienta al tema.

A pesar que por el momento no se conoció el club donde desembarcaría el marcador central, el país al cual llegaría es Uruguay, donde justamente hace un tiempo mantuvo negociaciones avanzadas con Peñarol, club con el que finalmente no se llegó a buen puerto.

Mosquera también

Al parecer, no solo Noguera tiene pensado dejar la Lepra. Otro de los que baraja seriamente la posibilidad es Jherson Mosquera, quien no tuvo minutos en estos primeros encuentros a pesar de haber ido al banco de suplentes. El colombiano está detrás de Armando Méndez en el lateral derecho.

Hoy el lateral cafetero asoma como la única variante en el sector derecho tras la grave lesión de Alejo Montero, quien estará hasta mediados de año fuera de las canchas producto de una lesión del ligamento cruzado anterior que obligó a intervenirlo quirúrgicamente.

Tampoco se conoce el equipo que pretende obtener los servicios de Mosquera, pero sí se sabe que podría volvería a su país, Colombia, donde estuvo hasta junio de 2025 en el DIM.

Mosquera Jherson Mosquera es la principal alternativa a Armando Méndez, pero igualmente podría emigrar.

Un volante con juego, se busca

Si se abre un cupo para la venta de alguno de los dos futbolistas, los cañones por parte de la dirigencia leprosa, estarían siendo apuntados al mediocampo, más precisamente a un volante creativo que pueda ser una opción a Valentino Acuña.

“La dupla considera que si se pueda hacer algo en el mercado de pases, hay que hacerlo. Nosotros pensamos igual, pero no depende de las intenciones. No queremos tapar juveniles, el mercado no está cerrado, pero veo entrenamientos, partidos y veo algo que se está iniciando”, había expresado Roberto Sensini el viernes pasado en conferencia de prensa, dejando en claro que hay una pequeña luz prendida para la llegada de otro futbolista.

La derrota ante Defensa y Justicia en condición de local, más el flojo rendimiento en líneas generales de los volantes y la carencia creativa del equipo hace que, por estos días, el departamento de fútbol revea la posibilidad de sumar otro jugador para darle al equipo el funcionamiento que espera la dupla y el hincha.