Central sale a la cancha en Copa Argentina con toda la obligación sobre su espalda

El Canalla hace su debut en el torneo enfrentando a un Sportivo Belgrano de San Francisco, que milita en el Federal A y hace más de 100 días que no juega

Carlos Durhand

11 de febrero 2026 · 09:09hs
Ángel Di María es la carta fuerte del Central de Jorge Almirón. Será su primer partido en Copa Argentina.

lEl ciclo de Jorge Almirón tendrá su primera prueba de fuego fuerte donde tiene poco para ganar y mucho por perder, cuando este miércoles desde las 19, en la cancha de Unión de Santa Fe, Central se mida frente a Sportivo Belgrano de San Francisco por los 32vos de final de la Copa Argentina, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

En este tipo de partidos el equipo con mayor rango divisional tiene la obligación de demostrarlo en la cancha. Y más cuando hay dos categorías de diferencias y el rival hace más de 100 días que no juega un partido oficial.

No se trata de subestimar a La Verde, que se ganó este lugar en la cancha. Se sabe que en 90 minutos todo se empareja y un equipo, en la previa inferior, puede dar el batacazo. Ejemplos hay de sobra y Central ya lo sufrió un par de veces.

El Canalla no tiene excusas

Pero los canallas no tienen excusas para quedar en el camino. Uno de los puntos que se tuvieron en cuenta para la contratación de Almirón y la no renovación de Ariel Holan fue la capacidad que tiene el actual DT canalla en estos cotejos eliminatorios. Hoy lo tendrá que empezar a demostrar.

No hay margen de error, ya que, en caso de quedar eliminado, Central dilapidaría su primera chance, y la más corta, de llegar a la Copa Libertadores 2027.

Los auriazules cuentan con mucha más jerarquía en su plantel, tienen a un campeón del mundo como Ángel Di María y deben plasmar todo eso en el verde césped, pero más que nada en el resultado. Porque al fin y al cabo en estos cotejos que pueden ser traicioneros, lo más importante es la clasificación por sobre la forma de jugar o si la misma se logra a través de los penales.

Alejo Veliz se esfuerza al máximo en el empate de Central ante Aldosivi. Ahora al Canalla se le viene la Copa Argentina.

Clave para Central y para Almirón

La campaña de Almirón, más allá de los cuestionamientos, no es tan mala. Los canallas sacaron 5 puntos sobre 12, que al menos le permiten estar peleando por un lugar entre los ocho mejores y perdieron cinco puntos (tres contra Belgrano y dos con Aldosivi) en los últimos minutos. Pero hoy debe clasificar sí o sí, ya que en caso contrario los cuestionamientos serán mayores.

En cuanto al equipo, Jorge Broun volverá al arco de Central en reemplazo de Jeremías Ledesma, quien se adueñó de la valla auriazul en estos primeros cuatro cotejos del Apertura 2026. A Fatura le faltan solo 10 partidos para convertirse en el arquero con más presencias en la historia del club.

La formación se conocerá oficialmente minutos antes del partido, pero hay chances de que además del arquero, el entrenador canalla meta mano en algún otro puesto. Cualquiera sean los nombres, Central cuenta con un mayor potencial futbolístico que su rival de turno.

Primer partido oficial

La historia entre Central y Sportivo Belgrano no sabe de partidos oficiales, pero existen ocho amistosos documentados, donde hubo seis triunfos para los canallas y dos empates. En estos ocho partidos se anotaron 48 goles, un promedio de seis tantos por encuentro.

Los primeros cuatro amistosos se jugaron en San Francisco. El primero fue el 5 de enero de 1938 y ganó Central 2 a 1 con dos goles de Aníbal Maffei. Luego, el 8 de marzo de 1942, los canallas ganaron 5 a 4 (dos de José Eduardo Martínez, dos de Waldino Aguirre y uno de Ernesto Vidal), resultado que se repitió el 29 de marzo de 1945 (dos de Rubén Bravo, dos de Benjamín Santos y Antonio Vilariño). Mientras que el 8 de julio de 1945 igualaron 3 a 3 (Benjamin Santos, Rubén Marracino y Federico Geronis).

El 9 de marzo de 1947 disputaron su primer amistoso en Rosario y empataron 4 a 4. Benjamín Santos, en tres oportunidades, y Singarella anotaron los tantos del equipo auriazul.

Luego jugaron dos amistosos en cancha de Sportivo Belgrano. El 22 de marzo de 1959, Central se impuso 2 a 1 (Juan Castro y Alberto Sánchez) y el 10 de julio de 1960 los canallas volvieron a ganar, pero esta vez fue por 3 a 2 (dos de Juan Castro y Miguel Antonio Juárez).

El último amistoso fue el 12 de julio de 2014 cuando en una práctica informal que duró dos tiempos de 35’ cada uno, Central venció 3 a 2 a Sportivo Belgrano en Arroyo Seco con gritos de Sebastián Abreu, Antonio Medina y Walter Acuña.

