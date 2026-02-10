El tiempo en Rosario: alerta amarillo para arrancar un miércoles con chances de lluvias La máxima no superaría los 28º. El jueves también tiene bajas chances de tormentas aisladas 10 de febrero 2026 · 23:19hs

Archivo / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes para la madrugada de este miércoles en Rosario, en una jornada con algunas chances de lluvias y tormentas aisladas desde la tarde, y a la espera de un jueves atravesado por la baja probabilidad de tormentas aisladas.

La madrugada del miércoles llega con un alerta amarillo por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se espera una mínima de 23º subiendo a 25º en la mañana, cuando estaría mayormente nublado con vientos moderados y ráfagas de hasta 50 km/h. En la tarde hay hasta un 40 por ciento de chances de lluvias aisladas con 28º de máxima, y hacia la noche hay entre 10 y 40 por ciento de posibilidades de tormentas aisladas, con los termómetros bajando a 26º.

El jueves tiene entre 10 y 40 por ciento de probabilidades de tormentas aisladas desde la madrugada hasta la noche. La máxima llegaría a 30º y la mínima bajaría a 18º.

Para el viernes se anticipa cielo parcialmente nublado con un descenso en las marcas: 27º de máxima y 19º de mínima.

El sábado habría temperaturas entre 26º y 19º, con cielo mayormente nublado. Pronostican para el domingo una máxima de 28º y una mínima de 21º, nuevamente con cielo mayormente nublado. La semana arrancaría con un lunes mayormente nublado, 31º de máxima y apenas 16º de mínima.