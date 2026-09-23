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La inversión en obras para los Juegos Suramericanos llegó a 50.000.000 de dólares en Rosario

Tres de los proyectos locales permitieron sumar 21.680 metros cuadrados de superficie para competiciones de nivel internacional

23 de septiembre 2026 · 11:49hs
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Los organizadores de los Juegos Suramericanos 2026 hablaron junto a los constructores.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

Los organizadores de los Juegos Suramericanos 2026 hablaron junto a los constructores.

Aunque los Juegos Suramericanos 2026 todavía no terminaron, el gobierno de Santa Fe sostiene un balance netamente positivo desde distintos puntos de vista. Entre los análisis realizados, este miércoles se confirmó que Rosario recibió una inversión de 50 millones de dólares en obras para organizar el evento junto a Rafaela y la capital provincial.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, recordó que el plan de infraestructura para desarrollar las competiciones demandó un desembolso total de USD 90.000.000. A tres días del final de las actividades en las nuevas instalaciones, anticipó: "Ahora viene el trabajo de promocionarlas".

"Estamos realmente muy contentos por todo lo que estamos logrando, por el respaldo de la ciudadanía de Rosario a todas las propuestas deportivas", añadió el diputado provincial Joaquín Blanco. Así insistió en que los Juegos Suramericanos "no son un gasto sino una inversión".

¿Cuáles fueron las principales obras de los Juegos Suramericanos?

El evento que comenzó el 12 de septiembre se puso en marcha gracias a una serie de 21 obras para practicar distintos deportes y recibir a las delegaciones participantes, así como a las autoridades. Entre ellas se cuentan ocho proyectos complementarios.

A nivel local, uno de los nuevos complejos de nivel internacional es el Centro Acuático Provincial, construido en el predio del ex Batallón 121 por las empresas Mundo y Pirámide. Las piletas se inauguraron oficialmente una semana antes de la gran ceremonia de apertura del evento y en estos últimos días se siguieron utilizando para los torneos de waterpolo.

>> Leer más: Rosario explotó con los Juegos Suramericanos: estadios llenos y una ciudad encendida con el deporte

Por otra parte, la firma AC Ingeniería se encargó de levantar el estadio Invencible Rosario junto al Club Atlético Provincial. Allí se programaron las competiciones de judo, karate y patinaje artístico.

En tercer lugar, la constructora De Paoli & Trosce armó el Invencible Arena como parte del plan de concesión del predio de la ex Rural. El flamante complejo de la ex Rural fue elegido para los torneos de gimnasia artística, trampolín y gimnasia rítmica.

En total, las sedes antes mencionadas ocupan una superficie de 21.680 metros cuadrados para cumplir con estándares internacionales. Los proyectos requirieron una inversión de casi 37 millones de dólares y la cifra se eleva a 50 millones si se suma el costo de las obras de urbanización en la ciudad.

Más trabajo y una noche récord en el Fan Fest de Rosario

Puccini destacó que los preparativos para los Juegos Suramericanos beneficiaron a unas 16.000 personas en material laboral. Esto incluye puestos de trabajo directos e indirectos, así la contratación de más horas de labor para cumplir con los objetivos.

En total, unas 400 empresas santafesinas intervinieron para llevar a cabo las obras en cada una de las sedes del evento. El ministro de Desarrollo Productivo ratificó que el plan no termina con la ceremonia de cierre del 26 de septiembre y apuntan a promocionar su uso por el efecto de derrame que tienen este tipo de encuentros.

Por su lado, Blanco agregó que el Fan Fest de Rosario vivió este martes la jornada de mayor convocatoria en el parque de la Independencia. El vocero de la organización señaló que más de 100.000 asistentes disfrutaron del show de cierre de Q' Lokura en el bulevar Oroño.

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