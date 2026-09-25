Un arquero de las inferiores de Central fue medalla de oro con Paraguay en los Suramericanos

Leonardo Sosa llegó a Arroyito cuando tenía 14 años desde María Susana. Nacion en Paraguay pero vive en el país desde los seis meses.

El arquero de Paraguay, medalla de oro en los Juegos Suramericanos en fútbol, vive en María Susana y juega en Central.

Argentina se quedó a las puertas de obtener la medalla dorada en el fútbol de los Juegos Suramericanos. El equipo conducido por Diego Placente igualó 0 a 0 en la final contra Paraguay y de ese modo se adjudicó la presea de plata. Y la conquista repercutió con fuerza en Central .

El equipo argentino ya había caído ante los paraguayos en el primer partido de los Juegos por 2 a 1. En la final mereció más, pero desperdició oportunidades claras, no pudo definir y en los penales perdió 5 a 4.

De este modo, el equipo guaraní repitió el título y volvió a quedarse con la medalla dorada. Y en su plantel hay un futbolista directamente vinculado a Rosario.

Se trata del arquero Leonardo Sosa, que nació en Paraguay pero vive en Argentina desde que tenía apenas seis meses. Sosa tiene hoy 19 años, reside en María Susana y juega en las divisiones inferiores de Central. Llegó al club cuando tenía 14 años.

"Leo nació en Paraguay"

Su padre, Lucio Sosa, contó: "Hace 19 años vivimos en Argentina. Llegamos al país con mi señora cuando Leo tenía 6 meses. Él nació en Paraguay y comenzó a entrenar de chico en una escuela de Fútbol en María Susana. A los 14 años fue a prueba a Rosario Central".

Y añadió: "En la escuela de fútbol jugaba de 10. Hacía goles en todos sus partidos y después lo pasaron al arco porque una vez su equipo llegó a una definición por penales y él se ofreció a ir al arco porque no quería correr cinco vueltas más (risas). Después entramos en el dilema de dónde iba a jugar y prefirió ser arquero".

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También contó que su hijo entrena "de lunes a lunes" y reveló qué hace más allá de jugar al fútbol: "Terminó el secundario y ahora está estudiando inglés", reveló.