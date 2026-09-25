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Un arquero de las inferiores de Central fue medalla de oro con Paraguay en los Suramericanos

Leonardo Sosa llegó a Arroyito cuando tenía 14 años desde María Susana. Nacion en Paraguay pero vive en el país desde los seis meses.

25 de septiembre 2026 · 18:13hs
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El arquero de Paraguay

El arquero de Paraguay, medalla de oro en los Juegos Suramericanos en fútbol, vive en María Susana y juega en Central.
Un arquero de las inferiores de Central fue medalla de oro con Paraguay en los Suramericanos

Argentina se quedó a las puertas de obtener la medalla dorada en el fútbol de los Juegos Suramericanos. El equipo conducido por Diego Placente igualó 0 a 0 en la final contra Paraguay y de ese modo se adjudicó la presea de plata. Y la conquista repercutió con fuerza en Central.

El equipo argentino ya había caído ante los paraguayos en el primer partido de los Juegos por 2 a 1. En la final mereció más, pero desperdició oportunidades claras, no pudo definir y en los penales perdió 5 a 4.

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De este modo, el equipo guaraní repitió el título y volvió a quedarse con la medalla dorada. Y en su plantel hay un futbolista directamente vinculado a Rosario.

Se trata del arquero Leonardo Sosa, que nació en Paraguay pero vive en Argentina desde que tenía apenas seis meses. Sosa tiene hoy 19 años, reside en María Susana y juega en las divisiones inferiores de Central. Llegó al club cuando tenía 14 años.

"Leo nació en Paraguay"

Su padre, Lucio Sosa, contó: "Hace 19 años vivimos en Argentina. Llegamos al país con mi señora cuando Leo tenía 6 meses. Él nació en Paraguay y comenzó a entrenar de chico en una escuela de Fútbol en María Susana. A los 14 años fue a prueba a Rosario Central".

Y añadió: "En la escuela de fútbol jugaba de 10. Hacía goles en todos sus partidos y después lo pasaron al arco porque una vez su equipo llegó a una definición por penales y él se ofreció a ir al arco porque no quería correr cinco vueltas más (risas). Después entramos en el dilema de dónde iba a jugar y prefirió ser arquero".

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También contó que su hijo entrena "de lunes a lunes" y reveló qué hace más allá de jugar al fútbol: "Terminó el secundario y ahora está estudiando inglés", reveló.

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