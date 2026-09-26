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Directivos de CAF destacaron el legado de los Juegos Suramericanos en Santa Fe

El vicepresidente corporativo de Programación Estratégica del banco, Christian Asinelli, dijo que el evento puso a la provincia en el foco internacional

26 de septiembre 2026 · 13:52hs
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Los Juegos Suramericanos llegaron a su fin este sábado.

Los Juegos Suramericanos llegaron a su fin este sábado.

Rumbo al cierre de los Juegos Suramericanos 2026, representantes del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe asistieron a las finales y participaron de ceremonias de premiación en Rosario. Una de las principales autoridades de la entidad antes conocida como Corporación Andina de Fomento (CAF) destacó este sábado la construcción de nuevos complejos deportivos.

El vicepresidente corporativo de Programación Estratégica, Christian Asinelli, dijo que las competiciones "pusieron a Santa Fe en el foco internacional". A esto, añadió: "También nos invitaron a pensar en el día después. Las obras se definieron para que estos espacios siguieran siendo útiles una vez terminadas las competencias. Ese es el sentido del acompañamiento de CAF, invertir en infraestructura que perdure y esté al servicio de la comunidad".

El certamen se desarrolló entre el 12 y el 26 de septiembre y reunió a más de 4.000 atletas de 15 países en 43 deportes y 60 disciplinas. Por primera vez en la historia de los Juegos Suramericanos, la organización se distribuyó entre tres ciudades sede, Rosario, Santa Fe y Rafaela. Más allá de las pruebas, los Fan Fest acercaron actividades culturales y recreativas al público. Se registraron más de 45.000 personas en su primera jornada en las tres ciudades.

La delegación argentina acumuló 240 medallas: 65 de oro, 68 de plata y 107 de bronce. El registro parcial corresponde al cierre de este viernes.

La infraestructura después de los Juegos Suramericanos

Entre las historias de la delegación local se destacó la nadadora Cecilia Dieleke, de 16 años, que obtuvo siete medallas en el nuevo Centro Acuático Provincial de Rosario y se convirtió, según la organización, en la argentina con más condecoraciones en esta edición. La ciudad volvió a recibir los juegos mayores después de haber sido sede de la segunda edición, en 1982.

El apoyo de CAF a la provincia de Santa Fe se instrumentó mediante el financiamiento de USD 75 millones para el Programa de Fortalecimiento de la Actividad Urbana Deportiva en Santa Fe con el objetivo de incentivar la práctica deportiva a través de la regeneración urbana y la integración habitacional, mediante la adecuación y creación de espacios y equipamientos. En Rosario, las obras comprendieron el Invencible Centro Acuático Provincial, el Arena Rosario y el Microestadio del Parque Independencia, concebidos para torneos y actividades de la comunidad después de los Juegos.

>> Leer más: Oro y plata de Rosario: dos atletas locales sumaron al medallero argentino en los Juegos Suramericanos

El gobierno de Santa Fe informó que se realizaron 21 intervenciones de infraestructura deportiva en todo el territorio y que las obras generaron cerca de 2.000 puestos de trabajo. La inversión total para los Juegos superó los USD 90 millones, con recursos de CAF y aportes del Tesoro provincial.

El cierre deportivo abrió una nueva etapa para esos espacios, destinados al entrenamiento, la práctica cotidiana y futuros torneos.

CAF y Santa Fe, una alianza que va más allá del deporte

CAF también acompañó a Santa Fe en proyectos de conectividad y logística. El banco otorgó USD 100 millones al programa Santa Fe + Conectada, que contempló la ampliación de la red provincial de fibra óptica a 4.000 kilómetros para llegar a las 365 localidades y la modernización de la infraestructura educativa.

Además, aprobó un préstamo de hasta USD 150 millones para mejorar la logística urbana y metropolitana del Gran Rosario y su conexión con el complejo portuario. Entre las obras previstas se encuentra la segunda etapa del tercer carril de la autopista Rosario–Santa Fe, un tramo de 17,5 kilómetros entre San Lorenzo y Timbúes.

Estas iniciativas reafirman el compromiso de CAF con el financiamiento de proyectos que respondan a las necesidades de cada territorio y contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas, promoviendo un desarrollo más equilibrado, inclusivo y sostenible.

CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe- tiene como misión impulsar el desarrollo sostenible y la integración regional mediante el financiamiento de proyectos de los sectores público y privado, la provisión de cooperación técnica y otros servicios especializados. Constituido en 1970 y conformado en la actualidad por 25 países -23 de América Latina y el Caribe, junto a España y Portugal- y 13 bancos privados, es una de las principales fuentes de financiamiento multilateral y un importante generador de conocimiento para la región.

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