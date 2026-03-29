La Fluvial de Rosario cerró un verano récord con casi 40 mil pasajeros durante la temporada

El dato representa un crecimiento del 64% respecto a la temporada anterior. Además, avanza a buen ritmo la obra en el muelle y se consolida mayor actividad en el frente costero

El Ente Administrador del Puerto Rosario (Enapro) informó que La Fluvial cerrará la temporada 2025/2026 con 40.000 pasajeros. El dato representa un crecimiento del 64% respecto a la temporada anterior y un incremento acumulado del 309,5 % desde el inicio de la recuperación post bajante en 2022.

Por otro lado, la obra que lleva adelante el gobierno de Santa Fe, de reconstrucción de los muelles, alcanzó un 30% de avance en 100 días. En tanto los pilotes ya fueron totalmente reconstruidos.

“Estos datos muestran que cuando hay decisión política, planificación e inversión sostenida como indica nuestro gobernador Maximiliano Pullaro, el río vuelve a ocupar un lugar central en la dinámica productiva y turística de Rosario. Estamos consolidando una infraestructura que no solo mejora el servicio, sino que genera movimiento económico y nuevas oportunidades en toda la región”, expresó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, en relación a los resultados de la temporada.

Durante el período analizado, se avanzó en la puesta en valor del muelle y en mejoras de infraestructura que permitieron optimizar las condiciones operativas de la Terminal Fluvial.

El servicio de cruce a la Isla Sabino Corsi fue el principal componente del aumento en la cantidad de pasajeros. En la temporada 2023-2024 se registraron 9.497 pasajeros, en 2024-2025 la cifra ascendió a 23.724 pasajeros (+149,8 %) y en 2025-2026 alcanzó los 38.900 pasajeros (+64,0 %). El incremento registrado en la temporada 2024-2025 se produjo luego de la recuperación del servicio tras la bajante del río Paraná (2020-2022), mientras que el crecimiento de la temporada 2025-2026 se da sobre una base de usuarios ya ampliada respecto al período anterior.

La intervención en el muelle permitió mejorar las condiciones operativas del servicio y acompañar el incremento en la demanda. “La evolución de los pasajeros indica no sólo la recuperación del servicio luego de la bajante, sino también una mayor incorporación del transporte fluvial en las opciones de movilidad y recreación de la ciudad”, consideró la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado.

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Enero de 2026 registró el mayor volumen de pasajeros de la temporada, con una proyección de 18.000 personas transportadas durante ese mes. En enero de 2022 se habían registrado 3.847 pasajeros. Asimismo, se observa una mayor utilización del servicio durante los meses de febrero y marzo, con un incremento significativo en marzo de 2026. “Casi 40.000 personas eligieron el río esta temporada. Ese volumen de pasajeros refleja el trabajo sostenido del Enapro y el acompañamiento de una política pública que permitió poner en valor la Terminal Fluvial y el muelle como espacios de uso público”, señaló por su parte la presidenta del Enapro, Graciela Alabarce.

El crecimiento acumulado del 309,5 % en dos temporadas posiciona a la Terminal Fluvial como un punto relevante dentro del sistema de transporte y turismo fluvial de la región. La extensión de la demanda meses posteriores al período estival indica una mayor continuidad en el uso del servicio.

Reconstrucción del muelle

En este marco, la obra de reconstrucción del muelle avanza a buen ritmo y ya se encuentra en una etapa estructural clave. Con una inversión de 2.679 millones -ejecutada con un costo 30 % inferior al presupuesto oficial previsto-, los trabajos contemplan la renovación integral del frente de atraque mediante una nueva estructura portante que garantizará mayor seguridad y mejores condiciones operativas para el embarque y desembarque de pasajeros.

A poco más de tres meses de su inicio, ya se completaron las tareas preliminares, se consolidó el frente de intervención y se avanza en la ejecución de pilotes de fundación, macizos estructurales y vigas principales del muelle, marcando el paso hacia la etapa de superestructura de esta obra estratégica para la conectividad fluvial de la ciudad.

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El avance técnico muestra que el 90 % de la armadura ya está instalada y el 100 % de los pilotes fueron ejecutados. Se completaron tres de las nueve bases aisladas, lo que representa un 34 % de avance, y una de las ocho vigas principales, equivalente al 13 %. Otro 13 % de las vigas ya se encuentra armado y encofrado, mientras que las losas presentan también un 13 % de avance en armado y encofrado.