El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Terminal Fluvial y apuntan a inaugurar en junio

El Barco Ciudad de Rosario tendrá base en la Terminal Fluvial. Sus nuevos dueños trabajan para ponerlo en marcha a mediados de año

El regreso del Barco Ciudad de Rosario suma definiciones clave. La emblemática embarcación turística operará desde la Terminal Fluvial y sus nuevos responsables trabajan con la expectativa de ponerla nuevamente en funcionamiento a mediados de este año, con la posibilidad de que tenga una presentación especial el próximo 20 de junio frente al Monumento Nacional a la Bandera.

La confirmación surgió tras un encuentro entre el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, y los titulares de Hayra SRL, la firma rosarina que adquirió el barco y asumió la restauración integral de la nave, que permanece fuera de servicio desde hace cinco años.

La definición de la Terminal Fluvial como base operativa del Barco Ciudad se da en paralelo a una fuerte inversión provincial en ese espacio estratégico de la costa central. El gobierno de Santa Fe avanza con la puesta en valor de muelles centenarios y un proceso de modernización que busca reforzar el perfil turístico y de conectividad fluvial de Rosario.

Desde la provincia remarcan que la recuperación del barco se articula con ese proceso y abre la puerta a pensar nuevos circuitos por el río Paraná, no solo recreativos sino también con conexiones regionales.

>> Leer más: Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Un calendario en marcha

Según explicaron los nuevos titulares del Barco Ciudad, en los primeros días de febrero la embarcación será retirada del agua para realizar diagnósticos técnicos sobre el estado del casco y la estructura. A partir de allí comenzará la etapa de reparación en astillero, que incluirá el recambio completo de la electrónica, los sistemas de comando, el mobiliario y los dispositivos de seguridad.

Si los plazos se cumplen según lo previsto, el objetivo es que el barco esté listo para junio. En ese marco, se evalúa que pueda estar presente el 20 de junio frente al Monumento a la Bandera, una postal cargada de simbolismo para la ciudad.

Durante el proceso de negociación existió la posibilidad concreta de que el Barco Ciudad fuera trasladado fuera de Rosario, con destinos posibles en Paraguay o en la provincia de Corrientes. Finalmente, la compra por parte de una firma local y el acompañamiento de distintos organismos permitieron que la nave permanezca en la ciudad.

Desde el Ente Administrador Puerto Rosario (Enapro) destacaron que la vuelta del barco a la Fluvial refuerza el valor identitario de la embarcación y su vínculo histórico con el paisaje urbano rosarino.

>> Leer más: Barco Ciudad de Rosario: la pandemia lo dejó varado en las islas y ahora sale a la venta

El río, otra vez protagonista

Con la confirmación de su base operativa y un horizonte de inauguración cada vez más cercano, el Barco Ciudad de Rosario empieza a dejar atrás años de inactividad. Su regreso se inscribe en una apuesta más amplia por recuperar el vínculo de la ciudad con el río Paraná y sumar propuestas turísticas que vuelvan a poner al agua como escenario central de la experiencia rosarina.

El Ciudad de Rosario zarpó por primera vez en febrero de 1971. Una década antes, su mentor y pionero, Raúl Oficialdegui, padre de Haydée lo había comprado como barco de bandera brasileña en desuso con la idea de desarmarlo y reconstruirlo de cero. Antes de su primera travesía en el río, estuvo entre 1964 y el 71 construyéndose a nuevo en el astillero Riguetti, frente al Gigante de Arroyito, y se consagró como la primera embarcación hecha a nuevo en la ciudad.

Con dos motores, usina eléctrica propia, salones, bar, pista de baile y capacidad para unos 300 pasajeros el barco fue el pionero del turismo fluvial. Posee 31 metros de eslora y 6,45 de manga, salones, bar americano, pista de baile alfombrada y aire acondicionado.