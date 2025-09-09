Terminal Fluvial: la recuperación de los muelles permitirá la llegada de cruceros a Rosario

Once empresas se presentaron a la licitación para realizar las obras que tienen un presupuesto de 4 mil millones de pesos y un plazo de ejecución de 270 días.

Las obras de la Estación Fluvial se desarrollarán a lo largo de 150 metros, detrás del edificio principal.

La recuperación de los muelles de la Estación Fluvial permitirá ampliar el atractivo turístico de Rosario “para que comiencen a llegar cruceros y la ciudad tenga conectividad fluvial con proyección comercial y turística”, según destacó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, en el acto de apertura de sobres de la licitación de las obras para reparar las instalaciones portuarias que tienen un presupuesto de 4 mil millones de pesos.

El edificio de la terminal fluvial fue el escenario donde este lunes se conocieron las ofertas de las empresas que se presentaron al concurso de precios para recuperar el paseo público que se extiende sobre la ribera del Paraná, a metros del Monumento Nacional a la Bandera.

En total, fueron once las firmas que participaron de la licitación. Todas presentaron presupuestos por debajo de la cotización oficial . Ingeniería y Pilotes Srl cotizó los trabajos en $ 3.222.216.146,40; Edeca S.A. los valuó en $ 3.096.972.181,55; Dyscon S.A., $ 3.770.213.164,87; MN Ingeniería y Soluciones S.A., $ 3.196.089.089,62; Construcciones Tres S.R.L., $ 3.382.621.035,82; Zetatec S.A., $ 2.956.098.364,80; Pose S.A., 3.490.613.784,56; Emico S.A., $ 3.400.000.032; Izuco S.A., $3.456.788.910; Dinale S.A., 3.000.000.000 y Juan M. Lavigne S.A., $ 3.903.173.070.

Los trabajos consisten en reacondicionar el frente de atraque de la Terminal Fluvial de Rosario, a lo largo de unos 150 metros detrás del edificio principal , donde también funcionan los salones de eventos. En ese sector se construirá una nueva explanada, con áreas verdes y renovado mobiliario que permitirán la realización de actividades al aire libre.

La superficie a intervenir será de unos 1.840 metros cuadrados en la zona de muelles. Los trabajos permitirán superar los constantes socavones que aparecían en la zona, producto de las sucesivas bajadas y crecidas del Paraná, y garantizar las condiciones de seguridad estructural de las instalaciones.

Una inversión histórica

La vicegobernadora de la provincia, Gisela Scaglia, encabezó la apertura de sobres de la licitación para la recuperación de los muelles. La funcionaria destacó la importancia de los trabajos a los que calificó de históricos. “Pasaron 70 años desde la última obra que se hizo en la Terminal Fluvial”, recordó.

Y provechó para volver a reclamar por la falta de inversiones en infraestructura del gobierno nacional. “Se siente cada día más la falta de inversión en obra pública por parte de la Nación; en Santa Fe demostramos que ordenamos las cuentas, tenemos equilibrio fiscal y al mismo tiempo inversión”, destacó.

>>Leer más: Obras en La Fluvial: reconstruirán el muelle de pasajeros para potenciar la conectividad

El proyecto forma parte de un proceso de transformación de la infraestructura portuaria y turística de Rosario, con inversiones que apuntan al desarrollo productivo, la conectividad y la sostenibilidad, según se presentó desde la provincia. La vicegobernadora explicó que los trabajos permitirán recomponer el muelle y ponerlo en condiciones, con una estructura de base que no se verá a simple vista, pero sí con mejoras visibles en el paseo, como luminarias led, bancos de hormigón, pavimento con adoquines intertrabados y nuevos espacios verdes.

La intervención forma parte de una política integral de fortalecimiento de la infraestructura portuaria y de impulso a nuevas formas de conectividad sostenible. La renovación del muelle permitirá recuperar el vínculo fluvial de la ciudad con otras localidades ribereñas, favoreciendo tanto al turismo como al desarrollo regional.

Las obras permitirán ampliar los servicios actuales, como el cruce de pasajeros a las islas. Según cifras oficiales, solo entre octubre y marzo pasaron por la terminal más de 30.000 personas.

Más atractivos turísticos

En este sentido, el ministro de Desarrollo Productivo, destacó además que los trabajos permitirán “recuperar la Fluvial para que comiencen a llegar cruceros y Rosario tenga conectividad fluvial con proyección comercial y turística”.

La Estación Fluvial de Rosario es la única terminal de pasajeros por vía fluvial de la provincia. Integrada al Parque Nacional a la Bandera y próxima al casco histórico, ha sido históricamente un punto clave del vínculo de la ciudad con el río.

>>Leer más: Crece el interés por concretar cruceros entre Rosario y Montevideo

Los proyectos para la llegada de cruceros fluviales a la estación tienen su historia. A comienzos de 2012, la ciudad recibió su primer crucero turístico. Un barco cinco estrellas, bautizado Deutschland, en el que viajaban 312 pasajeros, la mayoría de origen alemán, que llegaron a jugar al golf en el country Kentucky, cruzar el Paraná para pasar el día en una estancia en Victoria o realizar un city tour por la ciudad.

Tres años después, un grupo de empresarios relacionados con negocios fluviales propusieron una travesía con escalas hasta Asunción (Paraguay) y hasta Montevideo (Uruguay), aguas abajo, y encabezaron reuniones con la Secretaría de Transporte de la Nación, con vistas a solicitar permisos y habilitaciones.

>>Leer más: Toma fuerza el proyecto de unir con un crucero Rosario y Uruguay

La propuesta de convertir a la ciudad en uno de los puntos de un crucero fluvial y sumar servicios en forma regular volvió a dar que hablar en los últimos dos años, sobre todo de la posibilidad concretar un crucero turístico entre Rosario, Montevideo, Colonia, Piriápolis y Buenos Aires. Es más, desde el Enapro, con la colaboración de Prefectura Naval y la Armada Argentina, se realizaron estudios que constataron que las vías navegables están aptas para viajes seguros para transporte de pasajeros.

La recuperación de los muelles permitirá avanzar en estas iniciativas.