La Defensoría del Pueblo advierte que el cobro de plus médico está prohibido por ley

Las prepagas advierten que no hay que pagar el plus médico

La ley establece también que en todos los centros médicos se debe informar la paciente sobre la ilegalidad del cobro de adicionales. Por eso, desde el organismo pidieron que Salud reparta letreros dirigidos a los pacientes con un texto que les indique cuáles son sus derechos: "Infórmese sobre la cobertura de su obra social respecto a las prestaciones ofrecidas en este establecimiento. Para consultas comuníquese con la Defensoría del Pueblo de la provincia. El cobro de plus médico es ilegal. Denúncielo".

Según considera el titular de la zona sur de la Defensoría, la campaña busca evitar la vulneración de los derechos de los pacientes y, a su vez, disuade a los profesionales del cobro de plus, ante el recordatorio permanente de su prohibición. "Los médicos no pueden cobrar plus. Si las obras sociales no pagan lo suficiente o no lo hacen en tiempo y forma es otra discusión, de la cual los pacientes son ajenos", explicó.

"Es un tema muy sensible, que generalmente surge cuando una persona tiene una emergencia", consideró y apuntó que si bien las obras sociales reciben reclamos por este tema, la mayoría de los casos no se denuncian "ya que se trata de un acuerdo entre los profesionales y sus pacientes y, generalmente, como no se entregan comprobantes o facturas por el pago de adicionales, no existen elementos que permitan probar la infracción".

Savino destacó que desde el año pasado están pidiendo reuniones con las autoridades de Salud para avanzar en la aplicación de la ley. "Pero parece un tema sobre el que no se habla, porque ya parece naturalizado".

El pasado 21 de septiembre, Dia de la Sanidad, más de 30 entidades que congregan a médicos de distintas especialidades anunciaron que comenzarán a cobrar un copago o bono adicional por atender a pacientes de prepagas y obras sociales, y que lo ajustarán cada dos meses.

El adicional que deberán abonar los pacientes permitiría a los profesionales llegar al piso de 6.000 pesos por consulta que, consideran, es el “valor ético mínimo de la consulta médica”.