Jueves Santo: una jornada a media máquina en Rosario

En el inicio del "finde largo de seis días", el movimiento en la ciudad es similar al de un día sábado. Este jueves no es feriado sino día no laborable

El fin de semana largo "de seis días" ya está en marcha. Si bien el Jueves Santo no es feriado sino un día no laborable , son muchos los que ya arrancaron el tan ansiado mini descanso. Mientras algunos emprenden viajes y otros aprovechan para descansar, están también quienes deben trabajar como cualquier otro día. Por lo pronto, la jornada arrancó a media máquina en Rosario.

En días como estos, el empleador puede elegir si sus empleados trabajan o no, excepto para el sector público, los bancos, las escuelas y algunas otras actividades. Cabe destacar que, al no ser feriado, los trabajadores no cobran doble por cumplir con sus tareas.