Invitan a periodistas a una jornada sobre ciudadanía digital, derechos humanos e inteligencia artificial

La actividad será el próximo 30 de julio en la sede de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe y está enmarcada en el próximo Congreso de Ciudadanía Digital y Derechos Humanos

Defensoría del Pueblo y el Sindicato de Prensa de Rosario organizan una jornada para periodistas y comunicadores el próximo 30 de julio

La Defensoría del Pueblo de Santa Fe y el Sindicato de Prensa de Rosario (SPR) convocan a periodistas y comunicadores a una jornada para debatir sobre ciudadanía digital y derechos humanos en la era de la Inteligencia Artificial , en la previa al Congreso de Ciudadanía Digital y Derechos Humanos de agosto.

La cita será el próximo jueves 30 de julio, a las 14.30, en la sede Rosario de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe (Paraguay 756) . La jornada se da en la antesala del congreso del 5 de agosto, que tendrá a expertos en ciberdelitos, fiscales provinciales, especialistas en salud y en derecho.

La actividad del próximo jueves dedicada a periodistas, comunicadores y trabajadores de prensa en general estará encabezada por Oscar Blando, doctor en Derecho, especializado en derecho constitucional, y docente de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), y Liliana Molina Soljan, magister en Gobernanza Ética de la Inteligencia Artificial.

Para participar de la actividad, los interesados se podrán inscribir al siguiente link.

Qué es la ciudadanía digital

Según expone la Defensoría del Pueblo, la ciudadanía digital es el conjunto de derechos, responsabilidades y habilidades necesarias para participar de manera segura, ética y efectiva en la sociedad a través de entornos digitales y tecnológicos.

El congreso servirá para hacer hincapié en un aprovechamiento beneficioso de la tecnología para reducir la manipulación, el fraude o el daño a terceros. Además, se pondrá en valor los cambios constitucionales en Santa Fe a raíz de la reforma de 2025.

La modalidad del congreso del 5 de agosto será presencial con transmisión híbrida, y se articulará en cinco módulos que abordarán: Violencias digitales; Mediación; Niñas, niños y adolescentes; Salud mental y entornos digitales; y Tecnología, Estado y ciudadanía digital.