Santa Fe presentó oficialmente Lince, un sistema de seguridad pionero con Inteligencia Artificial

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, encabezó una presentación ante la prensa en la sede de Gobierno de Rosario. La plataforma de tecnología israelí monitorea más de 5.000 cámaras en la ciudad y ya colaboró en la resolución de casi 650 casos delictivos

El gobierno de Santa Fe presentó oficialmente los avances y el funcionamiento del sistema Lince , un desarrollo tecnológico de origen israelí aplicado a la seguridad pública que no cuenta con antecedentes similares en Argentina ni América Latina.

Durante un encuentro con la prensa realizado en la sede de Gobierno en Rosario, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, detalló los alcances de la iniciativa impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro.

Según precisó el funcionario, Rosario cuenta actualmente con 5.000 cámaras equipadas con Inteligencia Artificial, cifra que prevé ampliarse por encima de las 6.000 unidades en las próximas semanas .

Lince opera de manera directa y articulada con la policía provincial, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Central de Emergencias 911, sumándose al trabajo preventivo que realiza el Centro de Análisis de Operaciones "El Ojo". Desde su puesta en marcha en octubre pasado, el sistema ya prestó colaboración en la resolución de casi 650 hechos delictivos acontecidos en la ciudad .

Puccini remarcó además que la implementación del sistema respondió a una demanda del sector productivo —comerciantes, pymes, estaciones de servicio, taxistas e industrias— para combatir el delito y dinamizar la actividad económica en un entorno seguro. En ese sentido, destacó que la plataforma permite sumar imágenes de cámaras de seguridad privadas a las investigaciones judiciales en curso, siempre que exista una denuncia previa ante el 911.

De cara a los compromisos internacionales que albergará la provincia a corto plazo, como los Juegos Suramericanos (Odesur), las autoridades señalaron que el fortalecimiento de la videovigilancia, junto a las nuevas leyes aprobadas por la Legislatura y los controles penitenciarios, busca consolidar un esquema de orden e intervención rápida en beneficio de toda la ciudadanía.