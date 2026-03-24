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Lanzan operativos de intervención profunda en barrios de Rosario

La idea del municipio es desembarcar durante dos semanas con bacheo, arreglo de veredas, poda y mantenimiento urbano. Ya se aplicó en Matheu y llegará a 36 barrios

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

24 de marzo 2026 · 06:30hs
El objetivo es que las grandes transformaciones urbanas en los barrios estén acompañadas por mejoras visibles en el entorno cotidiano

El objetivo es que las grandes transformaciones urbanas en los barrios estén acompañadas por mejoras visibles en el entorno cotidiano, lo que el vecino ve cuando sale de su casa.

El municipio avanza con un nuevo esquema de operativos en barrios que busca potenciar el impacto de las obras estratégicas que se desarrollan en distintos puntos de la ciudad. La modalidad, implementada este año, consiste en desplegar durante períodos de entre 10 y 15 días un abordaje intensivo en cada zona.

El programa prioriza tareas concretas como bacheo, reparación de veredas, poda y despeje, junto a otras acciones de mantenimiento urbano. El esquema apunta a intervenciones focalizadas con alta intensidad operativa y presencia sostenida en territorio.

El objetivo es que las grandes transformaciones urbanas estén acompañadas por mejoras visibles en el entorno cotidiano. Es decir, intervenir primero en aquello que el vecino ve cada vez que sale de su casa y atender los reclamos más frecuentes. La meta oficial es que durante el 2026 las intervenciones lleguen a 36 barrios, consolidando una cobertura extendida en toda la ciudad.

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Puntapié inicial

En ese marco, el barrio Domingo Matheu fue uno de los primeros en donde se aplicó este esquema. Entre el 9 y el 20 de marzo, equipos municipales trabajaron en un cuadrante específico con tareas integrales sobre el espacio público. El sector comprendido entre bulevar Seguí, Sarmiento, Doctor Riva y Presidente Roca fue intervenido con mantenimiento urbano, poda, despeje de luminarias, retiro de vehículos abandonados, reparación de contenedores y mejoras en paradas del transporte. Se trata de una intervención territorial delimitada que articula múltiples frentes de trabajo en simultáneo.

Además, se llevaron adelante trabajos de bacheo y fresado de calles, junto con arreglos de veredas a través del programa Esfuerzo Compartido, dos de las intervenciones más demandadas por los vecinos. Estas acciones responden directamente a los reclamos más recurrentes vinculados a la infraestructura urbana básica. “Estamos cerca, resolviendo reclamos y mejorando integralmente el barrio. Vamos a trabajar en lo que ve el vecino cada vez que sale a la puerta de su casa”, señaló la secretaria de Cercanía y Gestión Ciudadana, Vanesa Di Bene.

Uno de los ejes centrales del operativo es la escucha activa. Durante la segunda semana, los equipos instalaron una posta en el Centro de Salud Vecinal Domingo Matheu y recorrieron el barrio casa por casa para relevar reclamos y anticipar las intervenciones. El esquema incorpora instancias presenciales de contacto directo con los vecinos como herramienta de diagnóstico territorial.

En esa línea, también se sumaron dispositivos territoriales, como una jornada de salud en Presidente Quintana entre Paraguay y Corrientes, donde vecinos pudieron completar esquemas de vacunación y acceder a servicios para sus mascotas. La intervención no se limita a lo urbano, sino que integra servicios sociales y sanitarios en el territorio. Esto amplía el alcance del operativo hacia una lógica de abordaje integral del barrio.

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Grandes obras

Este abordaje se implementa especialmente en zonas donde el municipio lleva adelante obras estructurales. En Domingo Matheu, se articuló con la ampliación del centro de salud y la remodelación integral de bulevar Seguí en el marco del Plan de Calles 2026. La estrategia combina obra pública de gran escala con mantenimiento urbano de proximidad.

“Las obras transformadoras se complementan con el mantenimiento urbano y la atención directa de los reclamos”, explicó el director del Centro Municipal de Distrito Sur, José Luis Tabares. El enfoque oficial plantea una complementariedad entre infraestructura estructural y gestión cotidiana del espacio público.

El nuevo esquema ya se aplicó en otros barrios como Fisherton y continuará en distintos puntos de la ciudad a lo largo del año, con el objetivo de consolidar intervenciones integrales que mejoren la calidad de vida en cada territorio. El plan establece una dinámica de tres barrios por mes para alcanzar una cobertura sostenida. El objetivo de aquí a fin de año es cubrir 36 cuadrantes en toda la ciudad.

Además de toda la planificación de intervención urbana, un día de esa semana el municipio ofrece todas las propuestas sociales y de servicios para el vecino. Se integran dispositivos como atención en salud animal del Imusa, vacunación, trámites y servicios municipales. "Entre ellos, se ofrece atención en salud animal del Imusa, abordaje en salud para los vecinos, colocación de vacunas, información de todos los trámites y servicios municipales. Por ejemplo en Hume va a haber un operativo de DNI muy grande, y otras propuestas que la gente necesita. Significa acercar al Estado", explicó Bene.

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Duplicar los barrios

Durante 2025 hubo 17 Operativos Barriales realizados en distintos barrios de la ciudad. La experiencia previa incluyó intervenciones en 17 zonas con presencia territorial sostenida. El nuevo objetivo es duplicar esa cifra y ampliar significativamente la cobertura durante 2026.

Esto significó 2683 vecinos alcanzados en difusiones Casa por Casa, Postas de Cercanía, Consejos Barriales y Plaza de los Cuidados durante los operativos. El alcance cuantitativo de los operativos se midió en miles de vecinos contactados de manera directa. La planificación actual proyecta intervenir en 36 barrios a lo largo del año.

Así, a los trabajos ya concretados en Fisherton y Matheu se sumarán Hume, La Roca y La Florida durante abril; 25 de Mayo, Arroyito y Corrientes durante mayo; y así a lo largo de todo el año, visitando, recorriendo y mejorando barrios de todos los distritos. El cronograma establece una expansión progresiva mes a mes en distintos sectores de la ciudad. La lógica es sostener una presencia continua en territorio con intervenciones escalonadas.

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