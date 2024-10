En solo un año, creció el 30% la atención en salud mental en Rosario

El aumento de las intervenciones relacionadas con padecimientos subjetivos se manifestó con vigor tras la pandemia. "Es un tema que llegó para quedarse y que requiere respuestas", advierte la secretaria de Salud municipal, Soledad Rodríguez.

La funcionaria destaca que si bien en el último año se incrementó toda la demanda de atención en la red de servicios del municipio _a consecuencia de la cantidad de personas que quedaron sin cobertura de salud o sin posibilidad de pago de coseguros para la atención médica, entre otros motivos_, las atenciones vinculadas a la salud mental se incrementaron por encima de otro tipo de demanda.

De acuerdo al informe del municipio, los servicios de salud mental asistieron a 3.967 adultos durante 2022. El año siguiente los pacientes mayores de 18 años fueron 5.195. En el caso de las niñas, niños y adolescentes, los usuarios pasaron de 1.616 a 2.017, en ese mismo período.

Para Jesica Redondo, titular de la dirección de Salud Mental del municipio, no hay un motivo único que explique el alza de la atención. "Las problemáticas de salud mental son procesos que están determinados por un montón de componentes. No es una cuestión solo sanitaria, sino que también tiene que ver con procesos socioeconómicos, culturales e históricos", señala y advierte sobre la complejidad del abordaje que "no se circunscribe a la respuesta de una cama en el hospital o un turno en un consultorio, sino que implican abordajes más complejos porque las mismas problemáticas de salud mental demandan mucho más tiempo y más trabajo".

SAlud Mental44.jpg Más de 11.500 adolescentes de la provincia pasaron por los servicios de salud mental de la red pública.

¿Cómo funciona la atención?

Las personas ingresan a la red de atención en salud mental a través de varias vías: los centros de salud, las guardias hospitalarias, la internación en hospitales generales o el servicio de ambulancias del Sies. "La forma más habitual de acceso de las personas es a través de los centros de salud, donde los médicos de cabecera evalúan la situación y junto a los equipos de salud mental se valora y se define el tratamiento", explica Fernando Vignoni, subsecretario de Salud y Territorio.

Los profesionales destacan que las intervenciones siguen los principios rectores de la ley nacional de salud mental y la norma que protege los derechos de los pacientes. En base a estas certezas se decidió fortalecer la red en el primer nivel de atención formado por 52 centros de salud existentes en todos los distritos de la ciudad.

La mayoría de los centros cuentan con dos psicólogos y también se dispone de un psiquiatra cada tres centros de salud. Allí se sostienen procesos terapéuticos ambulatorios, situaciones completas y se abordan problemáticas poblacionales territoriales configurando dispositivos colectivos de asistencia, prevención y promoción de la salud.

Desde los centros se articula formas de trabajo con organizaciones comunitarias y otras instituciones para que la estrategia clínico terapéutica haga base en la comunidad.

Alejandra Zorzoli, directora de Trabajo Social, destaca también el trabajo que se dio al interior de los hospitales generales para el abordaje de las urgencias o crisis subjetivas que requieren internación. "La atención de los usuarios no empieza y termina en un único momento, sino que se trata de un proceso en el que intervienen distintas modalidades: centros de salud, hospitales, espacios de socialización, socioproductivos o vinculados al arte", describe.

A la par del fortalecimiento de los centros de atención primaria, se planificó un servicio de guardia de urgencia, cogestionado con la provincia, para la asistencia interdisciplinaria a las guardias hospitalarias de todos los efectores en la ciudad, las 24 h todos los días del año. Se conformaron áreas de cuidados críticos en salud mental en los hospitales Carrasco, Alberdi y Roque Sáenz Peña y en el Hospital Vilela se desarrolló la primera experiencia en la red de un área de cuidados críticos en salud mental.

La tercera pata del programa son los dispositivos de acompañamiento terapéutico, cooperativas de cuidadores y equipos de atención domiciliaria. También dispositivos grupales y espacios de residencias compartidas o centros de día.

A la altura de la demanda

Durante el año pasado, la Secretaría de Salud municipal invirtió por mes unos 600 millones de pesos en el área de salud mental. La cifra representa el 4 % del presupuesto de la secretaría. El año próximo la apuesta pasa por jerarquizar el área y otorgarle un presupuesto propio.

La secretaria de Salud destaca que "esto forma parte de nuestra visión integral de la salud. Por eso consideramos oportuno lograr que tenga una unidad particular en la asignación presupuestaria para que rápidamente podamos visibilizar cuánto se invierte en salud mental y contemos con los recursos que necesitamos".

El objetivo, destacan los profesionales, es profundizar los abordajes en los territorios donde la gente "vive y sana", incorporando a las organizaciones sociales a tareas de acompañamiento y habilitando espacios que potencian las trayectorias de los usuarios de los servicios.