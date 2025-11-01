El tiempo en Rosario: un domingo para disfrutar a pleno de la Maratón La Capital

El tiempo en Rosario durante este domingo arranca con probabilidades de tormentas y chaparrones, marcado por una amplitud térmica y presión atmosférica relativamente a la baja como es habitual cuando se acerca la temporada de verano. Eso no impedirá poder disfrutar de la cuarta edición de la Maratón La Capital, que organiza el decano de la prensa argentina.
Esas condiciones climáticas se darán en un porcentaje relativamene bajo entre la madrugada y la mañana del domingo, según indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Cómo estará el tiempo en Rosario durante el domingo
No obstante, el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático (CMMC-SAT) explicó que el frente de inestabilidad se debe al avance de una "debilitada" masa de aire frío.
"A partir de la noche del sábado y hasta la tarde/noche del domingo, podrán registrarse chaparrones, lluvias y tormentas aisladas en el territorio provincial", consignó la asociación civil.
El tiempo en Rosario: rotación del viento al sector sur
En ese marco, precisó que "se prevé una rotación del viento al sector sur, a partir de la tarde del sábado en el sur provincial, y de la madrugada en el centro y norte de Santa Fe, sin ráfagas de intensidad considerable", aunque anticipó que "no se espera un descenso térmico asociado".
Esas condiciones mejorarán temporariamente a partir de la tarde y noche del domingo.
En tanto, la estación meteorológica anticipó que el martes volverán desmejorarán las condiciones de tiempo para darle paso a un evento de inestabilidad que podría extenderse hasta el viernes, con mejoramientos temporarios, y asociado a la formación de lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad.
"No se esperan condiciones de tiempo severo. Los acumulados de lluvia se estiman entre los 5 a los 15 milímetros, que pueden ser superados de manera puntual", precisó.