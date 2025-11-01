La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: un domingo para disfrutar a pleno de la Maratón La Capital

Una masa de aire frío ingresará desde el sur para cambiar las condiciones climáticas de madrugada. Eso no impedirá disfrutar la carrera que organiza el Decano

1 de noviembre 2025 · 18:44hs
más de 2 mil personas estaban anotadas para participar de la cita.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

más de 2 mil personas estaban anotadas para participar de la cita.

El tiempo en Rosario durante este domingo arranca con probabilidades de tormentas y chaparrones, marcado por una amplitud térmica y presión atmosférica relativamente a la baja como es habitual cuando se acerca la temporada de verano. Eso no impedirá poder disfrutar de la cuarta edición de la Maratón La Capital, que organiza el decano de la prensa argentina.

Esas condiciones climáticas se darán en un porcentaje relativamene bajo entre la madrugada y la mañana del domingo, según indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Cómo estará el tiempo en Rosario durante el domingo

No obstante, el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático (CMMC-SAT) explicó que el frente de inestabilidad se debe al avance de una "debilitada" masa de aire frío.

"A partir de la noche del sábado y hasta la tarde/noche del domingo, podrán registrarse chaparrones, lluvias y tormentas aisladas en el territorio provincial", consignó la asociación civil.

El tiempo en Rosario: rotación del viento al sector sur

En ese marco, precisó que "se prevé una rotación del viento al sector sur, a partir de la tarde del sábado en el sur provincial, y de la madrugada en el centro y norte de Santa Fe, sin ráfagas de intensidad considerable", aunque anticipó que "no se espera un descenso térmico asociado".

Esas condiciones mejorarán temporariamente a partir de la tarde y noche del domingo.

En tanto, la estación meteorológica anticipó que el martes volverán desmejorarán las condiciones de tiempo para darle paso a un evento de inestabilidad que podría extenderse hasta el viernes, con mejoramientos temporarios, y asociado a la formación de lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad.

"No se esperan condiciones de tiempo severo. Los acumulados de lluvia se estiman entre los 5 a los 15 milímetros, que pueden ser superados de manera puntual", precisó.

Noticias relacionadas
el tiempo en rosario: jueves con bastantes nubes y 19º de maxima

El tiempo en Rosario: jueves con bastantes nubes y 19º de máxima

el tiempo en rosario: miercoles con la minima aun baja y la maxima en alza

El tiempo en Rosario: miércoles con la mínima aún baja y la máxima en alza

el tiempo en rosario: se calma el viento, pero habra nubes y posibles lloviznas

El tiempo en Rosario: se calma el viento, pero habrá nubes y posibles lloviznas

Rosario vivirá una semana fresca y con vientos

Cómo sigue el tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?

Ver comentarios

Las más leídas

Newells, tras la caída con Unión: cuál es el escenario matemático para asegurar la permanencia

Newell's, tras la caída con Unión: cuál es el escenario matemático para asegurar la permanencia

Newells cayó sin merecerlo 1 a 0 ante Unión y complica su situación de cara al final del torneo

Newell's cayó sin merecerlo 1 a 0 ante Unión y complica su situación de cara al final del torneo

Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete y lo reemplazará Manuel Adorni

Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete y lo reemplazará Manuel Adorni

Central es una tromba, se lleva puesto todo lo que se pone por delante y ya está en una final por un título

Central es una tromba, se lleva puesto todo lo que se pone por delante y ya está en una final por un título

Lo último

Macri consideró desacertada la salida de Francos y admitió diferencias con Milei en Olivos

Macri consideró "desacertada" la salida de Francos y admitió diferencias con Milei en Olivos

Agustín Canapino no saca el pie del acelerador en el Turismo Carretera y se quedó con la pole en Paraná

Agustín Canapino no saca el pie del acelerador en el Turismo Carretera y se quedó con la pole en Paraná

Víctor Cuesta y el presente de Newells: En este momento complicado y difícil, se vio una mejora

Víctor Cuesta y el presente de Newell's: "En este momento complicado y difícil, se vio una mejora"

Música de lujo en El Círculo: se presenta la Red de Coros y Orquestas Infanto Juveniles

La actividad será el lunes 3 de noviembre y participarán grupos de Granadero Baigorria, Timbúes y Alcorta. En lo que va del año ya se realizaron seis encuentros
Música de lujo en El Círculo: se presenta la Red de Coros y Orquestas Infanto Juveniles
El tiempo en Rosario: un domingo para disfrutar a pleno la Maratón La Capital
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un domingo para disfrutar a pleno la Maratón La Capital

Estudian en la UTN, crearon un videojuego con datos satelitales y serán evaluados por la Nasa
La Ciudad

Estudian en la UTN, crearon un videojuego con datos satelitales y serán evaluados por la Nasa

Grassi anticipó que el cramdown de Vicentin beneficiará a todo el sector agroexportador
Economía

Grassi anticipó que el cramdown de Vicentin beneficiará a todo el sector agroexportador

Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber
Policiales

Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber

Estudiantes de Santa Fe crearon un novedoso prototipo para atender pacientes pediátricos

Por Gonzalo Santamaría
La Región

Estudiantes de Santa Fe crearon un novedoso prototipo para atender pacientes pediátricos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells, tras la caída con Unión: cuál es el escenario matemático para asegurar la permanencia

Newell's, tras la caída con Unión: cuál es el escenario matemático para asegurar la permanencia

Newells cayó sin merecerlo 1 a 0 ante Unión y complica su situación de cara al final del torneo

Newell's cayó sin merecerlo 1 a 0 ante Unión y complica su situación de cara al final del torneo

Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete y lo reemplazará Manuel Adorni

Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete y lo reemplazará Manuel Adorni

Central es una tromba, se lleva puesto todo lo que se pone por delante y ya está en una final por un título

Central es una tromba, se lleva puesto todo lo que se pone por delante y ya está en una final por un título

Newells tuvo una noche de brujas, Unión le ganó sin merecerlo y sigue sufriendo en pos de la salvación

Newell's tuvo una noche de brujas, Unión le ganó sin merecerlo y sigue sufriendo en pos de la salvación

Ovación
Víctor Cuesta y el presente de Newells: En este momento complicado y difícil, se vio una mejora

Por Hernán Cabrera
Ovación

Víctor Cuesta y el presente de Newell's: "En este momento complicado y difícil, se vio una mejora"

Víctor Cuesta y el presente de Newells: En este momento complicado y difícil, se vio una mejora

Víctor Cuesta y el presente de Newell's: "En este momento complicado y difícil, se vio una mejora"

Duendes impuso autoridad en el complemento y sacó el primer boleto a la final del Regional del Litoral

Duendes impuso autoridad en el complemento y sacó el primer boleto a la final del Regional del Litoral

Alerta roja en Newells: ganaron Aldosivi y Talleres y el rojinegro quedó en una situación crítica

Alerta roja en Newell's: ganaron Aldosivi y Talleres y el rojinegro quedó en una situación crítica

Policiales
Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber
Policiales

Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber

Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado

Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado

Denuncian al exjuez Bailaque por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán

Denuncian al exjuez Bailaque por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán

Condenan a miembros de la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera

Condenan a miembros de la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera

La Ciudad
Música de lujo en El Círculo: se presenta la Red de Coros y Orquestas Infanto Juveniles
La Ciudad

Música de lujo en El Círculo: se presenta la Red de Coros y Orquestas Infanto Juveniles

El tiempo en Rosario: un domingo para disfrutar a pleno la Maratón La Capital

El tiempo en Rosario: un domingo para disfrutar a pleno la Maratón La Capital

Estudian en la UTN, crearon un videojuego con datos satelitales y serán evaluados por la Nasa

Estudian en la UTN, crearon un videojuego con datos satelitales y serán evaluados por la Nasa

El tiempo en Rosario: un sábado con cielo nublado y temperatura en ascenso

El tiempo en Rosario: un sábado con cielo nublado y temperatura en ascenso

Central es una tromba, se lleva puesto todo lo que se pone por delante y ya está en una final por un título

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central es una tromba, se lleva puesto todo lo que se pone por delante y ya está en una final por un título

El dólar aflojó un poco tras las elecciones pero terminó el mes con tendencia alcista
Economía

El dólar aflojó un poco tras las elecciones pero terminó el mes con tendencia alcista

Más colectivos y una nueva base para el Sies: detalles del presupuesto 2026 de Rosario
La Ciudad

Más colectivos y una nueva base para el Sies: detalles del presupuesto 2026 de Rosario

Vicentin en manos argentinas: Grassi le gana la pulseada a Dreyfus
Economía

Vicentin en manos argentinas: Grassi le gana la pulseada a Dreyfus

Informe de la Bolsa de Comercio: la economía volvió a caer en septiembre
Economía

Informe de la Bolsa de Comercio: la economía volvió a caer en septiembre

Vapeo: Santa Fe avanza para controlar su uso mediante la ley
Salud

Vapeo: Santa Fe avanza para controlar su uso mediante la ley

Santa Fe actualizará salarios pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo
La Ciudad

Santa Fe actualizará salarios pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo

Fin de semana con cortes de tránsito en el Monumento y el parque Independencia
LA CIUDAD

Fin de semana con cortes de tránsito en el Monumento y el parque Independencia

Condenan a miembros de la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera
Policiales

Condenan a miembros de la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera

Habló el escrutinio definitivo: Martín Lousteau fue electo diputado por Caba
Política

Habló el escrutinio definitivo: Martín Lousteau fue electo diputado por Caba

La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez
Negocios

La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez

Santa Fe: el proyecto de presupuesto 2026 prevé un ahorro de $1,75 billones
Economía

Santa Fe: el proyecto de presupuesto 2026 prevé un ahorro de $1,75 billones

Reforma laboral: advierten un aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios
Política

Reforma laboral: advierten un "aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios"

Nadie las tiene en cuenta, pero las hormigas anticiparon el otoño en medio de la primavera

Por Matías Petisce
La Ciudad

Nadie las tiene en cuenta, pero las hormigas anticiparon el otoño en medio de la primavera

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste
Policiales

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 
POLICIALES

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección