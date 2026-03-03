El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas aisladas desde la tarde La temperatura máxima rondaría los 30º y mostraría un marcado descenso a partir del jueves 3 de marzo 2026 · 23:19hs

Leonardo Vincenti / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles 3 de marzo cielo nublado hasta la mañana y algunas chances de tormentas aisladas en la tarde y de chaparrones en la noche, con una temperatura máxima que rondaría los 30º y mostraría un marcado descenso a partir del jueves.

La madrugada del miércoles llega con vientos moderados del este, un registro de 17º y cielo parcialmente nublado cambiando a mayormente nublado en la mañana, ya con los termómetros marcando 27º. Para la tarde hay entre 10 y 40 por ciento de probabilidades de tormentas aisladas, con una máxima de 30º. En la noche se espera una marca de 25º, bajas chances de chaparrones, vientos de fuertes a moderados del sudeste y ráfagas de hasta 50 km/h.

El jueves estaría atravesado durante toda la jornada por ráfagas de hasta 50 km/h y una probabilidad de hasta el 70 por ciento de lluvias matinales, mientras que hay algunas chances de chaparrones en la madrugada y de lluvias aisladas entre la tarde y la noche. La temperatura máxima bajaría a 25º y la mínima estaría en 18º.

Para el viernes pronostican nuevamente 25º de máxima, 18º de mínima y algunas posibilidades de lluvias aisladas matinales y de chaparrones vespertinos.

El sábado estaría entre nublado y mayormente nublado, con una máxima de 24º y una mínima de 18º. El domingo estaría mayormente nublado, con la máxima en torno a los 24º y la mínima en apenas 15º. Para el lunes se espera nubosidad variables, 28º de máxima y 19º de mínima.