La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas aisladas desde la tarde

La temperatura máxima rondaría los 30º y mostraría un marcado descenso a partir del jueves

3 de marzo 2026 · 23:19hs
El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas aisladas desde la tarde

Leonardo Vincenti / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles 3 de marzo cielo nublado hasta la mañana y algunas chances de tormentas aisladas en la tarde y de chaparrones en la noche, con una temperatura máxima que rondaría los 30º y mostraría un marcado descenso a partir del jueves.

La madrugada del miércoles llega con vientos moderados del este, un registro de 17º y cielo parcialmente nublado cambiando a mayormente nublado en la mañana, ya con los termómetros marcando 27º. Para la tarde hay entre 10 y 40 por ciento de probabilidades de tormentas aisladas, con una máxima de 30º. En la noche se espera una marca de 25º, bajas chances de chaparrones, vientos de fuertes a moderados del sudeste y ráfagas de hasta 50 km/h.

El jueves estaría atravesado durante toda la jornada por ráfagas de hasta 50 km/h y una probabilidad de hasta el 70 por ciento de lluvias matinales, mientras que hay algunas chances de chaparrones en la madrugada y de lluvias aisladas entre la tarde y la noche. La temperatura máxima bajaría a 25º y la mínima estaría en 18º.

Para el viernes pronostican nuevamente 25º de máxima, 18º de mínima y algunas posibilidades de lluvias aisladas matinales y de chaparrones vespertinos.

El sábado estaría entre nublado y mayormente nublado, con una máxima de 24º y una mínima de 18º.

El domingo estaría mayormente nublado, con la máxima en torno a los 24º y la mínima en apenas 15º.

Para el lunes se espera nubosidad variables, 28º de máxima y 19º de mínima.

Noticias relacionadas
El alerta meteorológica se confirmó este lunes a primera hora.

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

el tiempo en rosario: lunes muy caluroso en visperas de posibles tormentas

El tiempo en Rosario: lunes muy caluroso en vísperas de posibles tormentas

El clásico entre Newells y Central se disputará en el Coloso Marcelo Bielsa.

Cómo estará el tiempo en Rosario durante el clásico entre Newell's y Central

Rosario tendrá chaparrones y tormentas aisladas en el inicio del fin de semana, por lo que el tiempo será inestable.

El tiempo en Rosario: sábado inestable y con lluvias intermitentes durante la jornada

Ver comentarios

Las más leídas

Kudelka pidió incorporaciones y Newells acordó la llegada del lateral Martín Ortega

Kudelka pidió incorporaciones y Newell's acordó la llegada del lateral Martín Ortega

Ricky Martin confirmó su show en Rosario: será el 14 de abril en el autódromo

Ricky Martin confirmó su show en Rosario: será el 14 de abril en el autódromo

Buscan a una joven de 26 años que desapareció en el sudoeste de Rosario

Buscan a una joven de 26 años que desapareció en el sudoeste de Rosario

El Nobel de Química, el hombre que logró convertir aire en agua

El Nobel de Química, el hombre que logró convertir aire en agua

Lo último

El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde

El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde

El temblor global por la guerra derrumbó los bonos y acciones locales

El temblor global por la guerra derrumbó los bonos y acciones locales

Newells y la lucha por la permanencia: el escenario tras jugarse la octava fecha

Newell's y la lucha por la permanencia: el escenario tras jugarse la octava fecha

Con menos oferta, los alquileres en Rosario subieron un 7 por ciento en febrero

Después de casi dos años de expansión sostenida, la cantidad de propiedades disponibles para alquilar se contrajo bruscamente
Con menos oferta, los alquileres en Rosario subieron un 7 por ciento en febrero
Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour
POLICIALES

Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour

Empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda
La Ciudad

Empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda

San Guillermo: joven dealer de drogas seguirá preso por agredir a un cliente
POLICIALES

San Guillermo: joven dealer de drogas seguirá preso por agredir a un cliente

La AFA ratificó el paro del fin de semana y a Central y Newells les viene bien
Ovación

La AFA ratificó el paro del fin de semana y a Central y Newell's les viene bien

Reconstrucción del parque de España: 20 % de avance con obras día y noche
La Ciudad

Reconstrucción del parque de España: 20 % de avance con obras "día y noche"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Kudelka pidió incorporaciones y Newells acordó la llegada del lateral Martín Ortega

Kudelka pidió incorporaciones y Newell's acordó la llegada del lateral Martín Ortega

Ricky Martin confirmó su show en Rosario: será el 14 de abril en el autódromo

Ricky Martin confirmó su show en Rosario: será el 14 de abril en el autódromo

Buscan a una joven de 26 años que desapareció en el sudoeste de Rosario

Buscan a una joven de 26 años que desapareció en el sudoeste de Rosario

El Nobel de Química, el hombre que logró convertir aire en agua

El Nobel de Química, el hombre que logró convertir aire en agua

La AFA ratificó el paro del fin de semana y a Central y Newells les viene bien

La AFA ratificó el paro del fin de semana y a Central y Newell's les viene bien

Ovación
Con Nery Domínguez, Central Córdoba sólo pudo alcanzar un empate en el Gabino Sosa

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Con Nery Domínguez, Central Córdoba sólo pudo alcanzar un empate en el Gabino Sosa

Con Nery Domínguez, Central Córdoba sólo pudo alcanzar un empate en el Gabino Sosa

Con Nery Domínguez, Central Córdoba sólo pudo alcanzar un empate en el Gabino Sosa

El crack de Brasil que juega con Mastantuono se pierde el Mundial por lesión

El crack de Brasil que juega con Mastantuono se pierde el Mundial por lesión

Kudelka pidió incorporaciones y Newells acordó la llegada del lateral Martín Ortega

Kudelka pidió incorporaciones y Newell's acordó la llegada del lateral Martín Ortega

Policiales
Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour
POLICIALES

Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour

San Guillermo: joven dealer de drogas seguirá preso por agredir a un cliente

San Guillermo: joven dealer de drogas seguirá preso por agredir a un cliente

La hija de un barra de Newells asesinado quedó presa por microtráfico de drogas

La hija de un barra de Newell's asesinado quedó presa por microtráfico de drogas

Buscan a una joven de 26 años que desapareció en el sudoeste de Rosario

Buscan a una joven de 26 años que desapareció en el sudoeste de Rosario

La Ciudad
El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde

Escuelas de Enfermería: este año ingresarán más de 1.800 aspirantes

Escuelas de Enfermería: este año ingresarán más de 1.800 aspirantes

Con menos oferta, los alquileres en Rosario subieron un 7 por ciento en febrero

Con menos oferta, los alquileres en Rosario subieron un 7 por ciento en febrero

Empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda

Empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda

River confirmó a Chacho Coudet como técnico y será presentado este miércoles
Ovación

River confirmó a Chacho Coudet como técnico y será presentado este miércoles

El crack de Brasil que juega con Mastantuono se pierde el Mundial por lesión

Por Lucas Vitantonio
Ovación

El crack de Brasil que juega con Mastantuono se pierde el Mundial por lesión

¿Colapinto corre en casa?: la F1 analiza nuevas sedes por la tensión en Medio Oriente
Ovación

¿Colapinto corre en casa?: la F1 analiza nuevas sedes por la tensión en Medio Oriente

Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta ganaron en los cuartos de final de la Liga Nacional

Por Pablo Mihal
Ovación

Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta ganaron en los cuartos de final de la Liga Nacional

Un árbol cayó sobre el techo y destruyó una vivienda precaria en la zona sur
La Ciudad

Un árbol cayó sobre el techo y destruyó una vivienda precaria en la zona sur

Hay 200 turistas argentinos varados en Israel y 100.000 residentes bajo alerta
El Mundo

Hay 200 turistas argentinos varados en Israel y 100.000 residentes bajo alerta

Ecos de la tormenta: una familia sufrió la voladura completa del techo
La Ciudad

Ecos de la tormenta: una familia sufrió la voladura completa del techo

El Nobel de Química, el hombre que logró convertir aire en agua
Información general

El Nobel de Química, el hombre que logró convertir aire en agua

Tras una ráfaga de 102 km/h, una tormenta severa dejó su huella en Rosario
La Ciudad

Tras una ráfaga de 102 km/h, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Dos policías salvaron la vida de una beba de un año con la maniobra de Heimlich
La Ciudad

Dos policías salvaron la vida de una beba de un año con la maniobra de Heimlich

La EPE anunció cuatro cortes de luz en Rosario después del temporal
La Ciudad

La EPE anunció cuatro cortes de luz en Rosario después del temporal

Comerciantes aseguran que cierran 70 kioscos por día en Argentina
Información general

Comerciantes aseguran que cierran 70 kioscos por día en Argentina

Feriados de marzo y abril: cuánto falta para Semana Santa
Información General

Feriados de marzo y abril: cuánto falta para Semana Santa

Transportes escolares: el precio parte de los 180 mil pesos en el inicio de clases

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Transportes escolares: el precio parte de los 180 mil pesos en el inicio de clases

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto