El tiempo en Rosario: el lunes se mantiene la máxima y seguiría despejado

Se espera un aumento en los registros para el martes y miércoles, aunque la semana terminaría con marcas inusuales para la época

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes en Rosario una temperatura máxima que se mantendría en 28º y cielo despejado, en la previa de dos días de aumento en las marcas aunque la semana terminaría con registros bajos para la época veraniega.

La madrugada del lunes llega con vientos leves del noreste cambiando a moderados del norte, con los termómetros marcando 13º y un cielo despejado que se mantendría a lo largo de toda la jornada. Para la mañana se espera que los registros alcancen los 23º, la máxima por la tarde no superaría los 28º y a la noche bajaría a 25º.

El martes tendría una máxima de 31º y una mínima de 18º, con cielo algo nublado y algunas chances de tormentas aisladas en la noche.

Para el miércoles anticipan cielo mayormente nublado, con temperaturas entre 32º y 21º.

El jueves comenzarían a bajar las marcas, ya que se espera una máxima de 29º y una mínima de 19º, con cielo parcialmente nublado.

El viernes estaría nublado, con registros que apenas estarían entre 25º y 17º.

El pronóstico para el sábado es de una máxima de 26º, una mínima de 18º y cielo parcialmente nublado.