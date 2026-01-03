La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: el primer domingo de 2026 asoma sin alertas ni calor extremo

El pronóstico anuncia una jornada primaveral y después se vienen un par de días más con mañanas frescas en la ciudad

3 de enero 2026 · 20:02hs
Virginia Benedetto / La Capital

El verano decidió levantar el pie del acelerador después de las fiestas de Año Nuevo y el tiempo en Rosario se mantiene dentro de parámetros casi ideales. El pronóstico anticipa un domingo soleado y con temperatura agradable para redondear un fin de semana sin alertas de ningún tipo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), anunció una jornada sin chances de lluvia en la ciudad. Aunque el sol sigue al mando, no se espera un fuerte aumento de temperatura en los próximos días.

El reporte del organismo señala que Rosario seguirá en modo primavera por unas horas más. El panorama cambiará a partir del lunes, pero recién el miércoles es probable que el calor vuelva a pisar fuerte en la región.

¿Cómo estará el tiempo este domingo en Rosario?

La máxima probable en Rosario es de 28 grados. El SMN anticipó un domingo con el cielo ligeramente nublado desde el amanecer. Por la tarde es probable que se incremente la velocidad del viento desde el noreste y todo indica que el fin de semana concluirá con una noche despejada.

El pronóstico incluye una temperatura mínima de 15 ° en la ciudad. Con estas variables, a primera hora de la mañana puede ser útil tener algún buzo o abrigo liviano a mano para quienes son sensibles frente al frío.

En cuanto a lo que ocurrirá la próxima semana, el Servicio Meteorológico anunció un incremento gradual y sostenido de las máximas. El miércoles se espera un pico de 35 grados en Rosario y después cambia la tendencia hasta el viernes siguiente.

De acuerdo al registro del organismo, no hay lluvias a la vista en la ciudad durante los próximos días. El principal cambio tiene que ver con la temperatura, aunque el jueves es posible que el sol ceda algo de terreno y aumente la nubosidad.

