El tiempo en Rosario: martes con sol y ráfagas matutinas que podría terminar con tormentas

La temperatura máxima rondaría los 31º y el miércoles podría seguir en alza, para luego iniciar un descenso

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes en Rosario una temperatura máxima de 31º, fuertes ráfagas de viento en la mañana y cielo entre despejado y parcialmente nublado, aunque con algunas posibilidades de tormentas aisladas hacia la noche.

La madrugada del martes llega con vientos moderados del norte, un registro de 18º y cielo despejado que se mantendría en la mañana, ya con los termómetros alcanzando los 25º y ráfagas de hasta 50 km/h. A la tarde estaría parcialmente nublado con una máxima de 31º, y en la noche se espera una temperatura de 27º y hay hasta un 40 por ciento de probabilidades de tormentas aisladas.

El miércoles podría tener tormentas aisladas en la madrugada y luego nubosidad variable. La temperatura oscilaría entre 32º y 20º.

Para el jueves se espera una jornada nublada y el comienzo de un descenso paulatino en las marcas: la máxima no pasaría los 29º y la mínima rondaría los 19º.

El viernes tendría una máxima de 25º y una mínima de 17º, con chances de chaparrones a partir de la tarde.

Para el sábado anticipan posibles tormentas aisladas matinales y cielo parcialmente nublado desde la tarde, con una máxima de 26º y una mínima de 18º.

El domingo estaría mayormente nublado pero empezaría a regresar el calor, con registros entre 30º y 16º.