El tiempo en Rosario: martes con sol y ráfagas matutinas que podría terminar con tormentas

La temperatura máxima rondaría los 31º y el miércoles podría seguir en alza, para luego iniciar un descenso

5 de enero 2026 · 23:05hs
Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes en Rosario una temperatura máxima de 31º, fuertes ráfagas de viento en la mañana y cielo entre despejado y parcialmente nublado, aunque con algunas posibilidades de tormentas aisladas hacia la noche.

La madrugada del martes llega con vientos moderados del norte, un registro de 18º y cielo despejado que se mantendría en la mañana, ya con los termómetros alcanzando los 25º y ráfagas de hasta 50 km/h. A la tarde estaría parcialmente nublado con una máxima de 31º, y en la noche se espera una temperatura de 27º y hay hasta un 40 por ciento de probabilidades de tormentas aisladas.

El miércoles podría tener tormentas aisladas en la madrugada y luego nubosidad variable. La temperatura oscilaría entre 32º y 20º.

Para el jueves se espera una jornada nublada y el comienzo de un descenso paulatino en las marcas: la máxima no pasaría los 29º y la mínima rondaría los 19º.

El viernes tendría una máxima de 25º y una mínima de 17º, con chances de chaparrones a partir de la tarde.

Para el sábado anticipan posibles tormentas aisladas matinales y cielo parcialmente nublado desde la tarde, con una máxima de 26º y una mínima de 18º.

El domingo estaría mayormente nublado pero empezaría a regresar el calor, con registros entre 30º y 16º.

El avión sufrió una falla mecánica minutos después de despegar rumbo a Arroyo Seco y debió realizar un aterrizaje forzoso entre médanos
