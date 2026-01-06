La Capital | La Ciudad | Rosario

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó altas temperaturas y probabilidad de tormentas de diversa intensidad para los próximos días

6 de enero 2026 · 11:22hs
El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó lluvias en Rosario para la mitad de la semana.

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó lluvias en Rosario para la mitad de la semana.

El año comenzó en Rosario con un respiro, marcado por condiciones climáticas casi ideales. Luego de las fiestas, el primer fin de semana llegó con días soleados y una temperatura agradable. Sin embargo, durante la primera semana del 2026 el calor volvió a sentirse y muchos comenzaron a preguntarse cuándo lloverá en la ciudad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes en Rosario una temperatura máxima de 31°, algo de viento durante la mañana y cielo entre despejado y parcialmente nublado, aunque con algunas posibilidades de tormentas aisladas hacia la noche.

>> Leer más: El tiempo en Rosario: martes con sol y ráfagas matutinas que podría terminar con tormentas

Cuándo llueve en Rosario

Según el SMN, se espera un martes y un miércoles con probabilidades de lluvias.

Para el martes por la noche, se espera una temperatura de 27º y hay hasta un 40% de probabilidades de tormentas aisladas. Por su parte, el miércoles podría haber tormentas aisladas en la madrugada y luego nubosidad variable. La temperatura oscilaría entre 20º y 32º.

Temperaturas máximas y mínimas para los próximos días en Rosario

  • Miércoles: máx: 32º mín: 20º
  • Jueves: máx: 29º mín: 19º
  • Viernes: máx: 25º mín: 17º
  • Sábado: máx: 26º mín: 18º
  • Domingo: máx: 30º mín: 16º
Ignacio Malcorra junto a su esposa Rosario y sus hijos en la cena de Nochebuena.

La esposa de Malcorra rompió el silencio: "Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado"

Puente Rosario - Victoria

En los próximos días vuelve el peaje en el puente Rosario-Victoria

El hidroelevador que quieren comprar los Bomberos Voluntarios de Rosario

Tras un año agitado, los Bomberos Voluntarios refuerzan la campaña solidaria para importar el hidroelevador

Camila, afectada por el incendio en zona oeste, junto a uno de sus animales. 

La familia proteccionista consiguió electrodomésticos tras el incendio

