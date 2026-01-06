El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó altas temperaturas y probabilidad de tormentas de diversa intensidad para los próximos días 6 de enero 2026 · 11:22hs

Virginia Benedetto / La Capital El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó lluvias en Rosario para la mitad de la semana.

El año comenzó en Rosario con un respiro, marcado por condiciones climáticas casi ideales. Luego de las fiestas, el primer fin de semana llegó con días soleados y una temperatura agradable. Sin embargo, durante la primera semana del 2026 el calor volvió a sentirse y muchos comenzaron a preguntarse cuándo lloverá en la ciudad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes en Rosario una temperatura máxima de 31°, algo de viento durante la mañana y cielo entre despejado y parcialmente nublado, aunque con algunas posibilidades de tormentas aisladas hacia la noche.

Cuándo llueve en Rosario Según el SMN, se espera un martes y un miércoles con probabilidades de lluvias.

Para el martes por la noche, se espera una temperatura de 27º y hay hasta un 40% de probabilidades de tormentas aisladas. Por su parte, el miércoles podría haber tormentas aisladas en la madrugada y luego nubosidad variable. La temperatura oscilaría entre 20º y 32º. Temperaturas máximas y mínimas para los próximos días en Rosario Miércoles: máx: 32º mín: 20º

Jueves: máx: 29º mín: 19º

Viernes: máx: 25º mín: 17º

Sábado: máx: 26º mín: 18º

Domingo: máx: 30º mín: 16º