El tiempo en Rosario: lunes más fresco y con algunas chances de lluvias aisladas

La temperatura máxima no superaría los 23º pero estaría en aumento en los próximos días para llegar al fin de semana en 35º

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes en Rosario algunas posibilidades de lluvias aisladas, ráfagas intensas de viento hacia la tarde y una temperatura máxima que no superaría los 23º pero que estaría en aumento en los próximos días para llegar al fin de semana en 35º.

La madrugada del lunes llega con vientos moderados del sudeste, un registro de 18º y cielo mayormente nublado, con posibilidades de hasta un 40 por ciento de lluvias aisladas desde la mañana, ya con los termómetros marcando 21º. Para la tarde continúan las chances de lluvias aisladas (entre 10 y 40 %) con ráfagas de hasta 50 km/h y una máxima de 23º que bajaría a 19º durante la noche.

El martes estaría mayormente nublado, con una máxima de 27º y una mínima de 17º, y posibles ráfagas intensas durante toda la jornada.

Para el miércoles anticipan un aumento en las marcas, con 30º de máxima y 15º de mínima, y cielo parcialmente nublado.

El jueves otra vez estaría parcialmente nublado y la temperatura continuaría en alza, con registros entre 33º y 15º.

El viernes la máxima llegaría a 34º y habría un marcado ascenso de la mínima, que no bajaría de 21º. El cielo estaría parcialmente nublado cambiando a mayormente nublado.

El sábado estaría parcialmente nublado con 35º de máxima y 21º de mínima.