El tiempo en Rosario: jueves caluroso, pero con chances de tormentas aisladas

La temperatura máxima llegaría a 32º y el viernes podría trepar hasta los 35º

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves en Rosario una temperatura máxima de 32º con algunas chances de tormentas aisladas a partir de la tarde y hasta la noche.

La madrugada del jueves llega con vientos moderados del norte, un registro de 21º y cielo parcialmente nublado que se prolongaría hacia la mañana, ya con los termómetros marcando 28º. Para la tarde se anuncia una máxima de 32º y una probabilidad de entre 10 y 40 por ciento de tormentas aisladas, que continuarían en la noche, para cuando se espera una temperatura de 25º.

El viernes estaría aún más caluroso, con 35º de máxima y 22º de mínima, con cielo algo nublado.

Para el sábado pronostican cielo algo nublado cambiando a parcialmente nublado, con temperaturas entre 34º y 22º.

El domingo habría 27º de máxima y 18º de mínima, con posibles chaparrones matutinos y tormentas aisladas vespertinas.

El lunes estaría parcialmente nublado con marcas entre 26º y 16º.

Para el martes anticipan una máxima de 27º, una mínima de 16º y cielo ligeramente nublado.