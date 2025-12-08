La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: martes nublado y con termómetros que empiezan a ascender

Las condiciones climáticas volverán a registros veraniegos y se espera que la temperatura toque los 35 grados con el correr de los días

8 de diciembre 2025 · 22:33hs
El cielo estará mayormente nublado y el tiempo volverá a mostrar condiciones veraniegas.

La Capital / Archivo

El cielo estará mayormente nublado y el tiempo volverá a mostrar condiciones veraniegas.

Luego de que las lluvias pasaran de largo, Rosario volverá a tener altas temperaturas que comenzarán a subir desde este martes. El tiempo dio respiro durante el último tramo del fin de semana largo, aunque ya hay chances concretas de que los termómetros vuelvan a pasar los 30 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un martes mayormente nublado durante toda la jornada, con una temperatura mínima de 15º y una máxima que llegará a 28º. Además, se esperan vientos con ráfagas desde el sur y el sudeste que pueden alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Desde el miércoles, los termómetros irán en ascenso. Para la mitad de la semana se espera un tiempo parcialmente nublado, con una mínima de 15º y una máxima que llegará a los 30º. Hacia el jueves, los registros térmicos más altos estarán en torno a los 33º.

>> Leer más: Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

En el arranque del fin de semana, se espera que la ciudad sea un horno. El SMN anticipa temperaturas mínimas por encima de los 20º y una máxima de 34º para el viernes y de 35º para el sábado.

El calor ya se siente en Rosario y se espera que el tiempo esté dominado por las altas temperaturas.

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias el fin de semana largo

el tiempo en rosario: viernes con algunas nubes pero tambien con calor

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes pero también con calor

el tiempo en rosario: un jueves con mucho sol y una maxima de 33º

El tiempo en Rosario: un jueves con mucho sol y una máxima de 33º

el tiempo en rosario: un miercoles con mucho sol y el calor en aumento

El tiempo en Rosario: un miércoles con mucho sol y el calor en aumento

