La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: el domingo trae poco sol y no se descartan tormentas aisladas

El pronóstico anuncia una jornada cargada de nubes y la temperatura sube un poco rumbo a la última semana de febrero

21 de febrero 2026 · 19:36hs
Se espera que el tiempo esté mayormente nublado durante buena parte del miércoles.

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Se espera que el tiempo esté mayormente nublado durante buena parte del miércoles.

Falta prácticamente un mes para que se termine el verano y el tiempo en Rosario todavía no da señales de transición climática. En ese contexto, el pronóstico anticipa un domingo con posibles tormentas aisladas y un leve aumento de temperatura de cara a los últimos días de febrero.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia una jornada cargada de nubes, aunque eso no implica que el calor vaya a ceder terreno en el cierre del fin de semana. De hecho, la máxima probable es de 31 grados.

El último sábado comenzó con una mañana templada y baja probabilidad de chaparrones, aunque finalmente las chances se disiparon por completo. El panorama es similar en vísperas del lunes, ya que a la noche pueden producirse tormentas sobre la ciudad y localidades vecinas.

¿Cómo estará el tiempo en Rosario?

De acuerdo al registro del SMN, este domingo no se esperan grandes cambios en cuanto al tiempo en Rosario. El viento desde el asoma como un factor predominante, ya que puede alcanzar una velocidad de 22 kilómetros por hora a lo largo del día.

Después del mediodía se viene una tarde con el cielo mayormente nublado en la ciudad. Todo indica que las condiciones meteorológicas empeorarán a partir de la noche y esta tendencia se mantendrá en el arranque de la semana.

>> Leer más: El temporal en Rosario dejó casi 70 reclamos por distintos incovenientes

Rumbo a la recta final de febrero, el Servicio Meteorológico anticipa un lunes inestable y con probabilidad de tormentas y chaparrones. Sin embargo, se trata de una excepción dentro del pronóstico de los próximos días, ya que desde este martes se disipa por completo la chance de nuevas lluvias.

Con respecto a la temperatura, esta semana se vienen mañanas más frescas en Rosario. Las mínimas marcan una curva descendente y llegan a tocar un piso de 13 grados el viernes siguiente, de modo que quizás convenga empezar a buscar algún abrigo liviano para salir a la calle.

Noticias relacionadas
el tiempo en rosario: alerta naranja por tormentas para arrancar el jueves

El tiempo en Rosario: alerta naranja por tormentas para arrancar el jueves

el tiempo en rosario: otra vez alerta amarillo por posibles tormentas

El tiempo en Rosario: otra vez alerta amarillo por posibles tormentas

El alerta anticipa una semana corta e inestable después del carnaval.

Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

alerta amarillo de madrugada para un martes nuboso

Alerta amarillo de madrugada para un martes nuboso

Ver comentarios

Las más leídas

Marco Ruben vuelve a Rosario Central para su último baile junto a Ángel Di María

Marco Ruben vuelve a Rosario Central para su último baile junto a Ángel Di María

El tiempo en Rosario: sábado con calor, humedad y posibles chaparrones 

El tiempo en Rosario: sábado con calor, humedad y posibles chaparrones 

De entrada, a Gastón Avila le hicieron una toma de catch pero no dieron penal para Central

De entrada, a Gastón Avila le hicieron una toma de catch pero no dieron penal para Central

El uno x uno de Central ante Talleres: Ángel Di María, otras vez el más incisivo

El uno x uno de Central ante Talleres: Ángel Di María, otras vez el más incisivo

Lo último

El gobierno de Santa Fe ponderó la baja sostenida de los homicidios

El gobierno de Santa Fe ponderó la baja sostenida de los homicidios

El tiempo en Rosario: el domingo trae poco sol y no se descartan tormentas aisladas

El tiempo en Rosario: el domingo trae poco sol y no se descartan tormentas aisladas

Las primeras palabras de Marco Ruben: Acá estoy de vuelta, para disfrutar de este sueño hermoso

Las primeras palabras de Marco Ruben: "Acá estoy de vuelta, para disfrutar de este sueño hermoso"

El gobierno de Santa Fe ponderó la baja sostenida de los homicidios

El registro parcial del primer bimestre de 2026 llegó al nivel más bajo desde que se sistematizaron las estadísticas. También disminuyeron robos y hurtos

El gobierno de Santa Fe ponderó la baja sostenida de los homicidios
En vivo: Newells le juega de igual a igual a Banfield y se fue al vestuario empatando
Ovación

En vivo: Newell's le juega de igual a igual a Banfield y se fue al vestuario empatando

Conmoción en la UNR por la muerte de una abogada y docente comprometida y apasionada
La Ciudad

Conmoción en la UNR por la muerte de una abogada y docente "comprometida y apasionada"

Un preso frustró el plan de un presunto narco detenido en Rosario para matar a un juez
Policiales

Un preso frustró el plan de un presunto narco detenido en Rosario para matar a un juez

Lo criticaron por hacer skate en la plaza y el video se viralizó: Ojalá que te mates
La Ciudad

Lo criticaron por hacer skate en la plaza y el video se viralizó: "Ojalá que te mates"

El tiempo en Rosario: el domingo trae poco sol y no se descartan tormentas aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el domingo trae poco sol y no se descartan tormentas aisladas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Marco Ruben vuelve a Rosario Central para su último baile junto a Ángel Di María

Marco Ruben vuelve a Rosario Central para su último baile junto a Ángel Di María

El tiempo en Rosario: sábado con calor, humedad y posibles chaparrones 

El tiempo en Rosario: sábado con calor, humedad y posibles chaparrones 

De entrada, a Gastón Avila le hicieron una toma de catch pero no dieron penal para Central

De entrada, a Gastón Avila le hicieron una toma de catch pero no dieron penal para Central

El uno x uno de Central ante Talleres: Ángel Di María, otras vez el más incisivo

El uno x uno de Central ante Talleres: Ángel Di María, otras vez el más incisivo

Conmoción en la UNR por la muerte de una abogada y docente comprometida y apasionada

Conmoción en la UNR por la muerte de una abogada y docente "comprometida y apasionada"

Ovación
En vivo: Newells le juega de igual a igual a Banfield y se fue al vestuario empatando
Ovación

En vivo: Newell's le juega de igual a igual a Banfield y se fue al vestuario empatando

En vivo: Newells le juega de igual a igual a Banfield y se fue al vestuario empatando

En vivo: Newell's le juega de igual a igual a Banfield y se fue al vestuario empatando

Newells vuelve a modificar el equipo para buscar una victoria en Banfield

Newell's vuelve a modificar el equipo para buscar una victoria en Banfield

Argentino hizo todo bien menos el gol y un error que lo terminó arruinando el debut

Argentino hizo todo bien menos el gol y un error que lo terminó arruinando el debut

Policiales
El gobierno de Santa Fe ponderó la baja sostenida de los homicidios
Policiales

El gobierno de Santa Fe ponderó la baja sostenida de los homicidios

Un preso frustró el plan de un presunto narco detenido en Rosario para matar a un juez

Un preso frustró el plan de un presunto narco detenido en Rosario para matar a un juez

Murió en un accidente con un móvil de Gendarmería y su familia lleva un año sin respuestas

Murió en un accidente con un móvil de Gendarmería y su familia lleva un año sin respuestas

Empalme Graneros: dos policías fueron asaltados mientras trabajaban como choferes de apps

Empalme Graneros: dos policías fueron asaltados mientras trabajaban como choferes de apps

La Ciudad
El tiempo en Rosario: el domingo trae poco sol y no se descartan tormentas aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el domingo trae poco sol y no se descartan tormentas aisladas

Lo criticaron por hacer skate en la plaza y el video se viralizó: Ojalá que te mates

Lo criticaron por hacer skate en la plaza y el video se viralizó: "Ojalá que te mates"

Conmoción en la UNR por la muerte de una abogada y docente comprometida y apasionada

Conmoción en la UNR por la muerte de una abogada y docente "comprometida y apasionada"

Un local de motos de la zona sur fue consumido por un gran incendio

Un local de motos de la zona sur fue consumido por un gran incendio

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada: viajar en Rosario costará $1.720
La Ciudad

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada: viajar en Rosario costará $1.720

Murió Bai Shi, el perro de Fiscalía que fue clave en más de 30 de investigaciones
La Ciudad

Murió Bai Shi, el perro de Fiscalía que fue clave en más de 30 de investigaciones

Aranceles: fallo de la Corte de Estados Unidos pone en riesgo el beneficio argentino
Economía

Aranceles: fallo de la Corte de Estados Unidos pone en riesgo el beneficio argentino

Paro general y después: los camiones se amontonaron en el Gran Rosario tras la huelga
La Ciudad

Paro general y después: los camiones se amontonaron en el Gran Rosario tras la huelga

Una familia de Rosario necesitó más de $1.4 millones para no estar bajo la línea de la pobreza
La Ciudad

Una familia de Rosario necesitó más de $1.4 millones para no estar bajo la línea de la pobreza

Paritaria de salud: mismo ofrecimiento que a estatales y docentes pero con un plus
La Ciudad

Paritaria de salud: mismo ofrecimiento que a estatales y docentes pero con un plus

Paritarias: UPCN y ATE aceptaron la oferta de aumento salarial puesta sobre la mesa
La Ciudad

Paritarias: UPCN y ATE aceptaron la oferta de aumento salarial puesta sobre la mesa

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional
Policiales

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional

Se viene una semana intensa en el Senado: ley Penal Juvenil, de Glaciares y vuelve la reforma laboral
Política

Se viene una semana intensa en el Senado: ley Penal Juvenil, de Glaciares y vuelve la reforma laboral

Dos impactantes choques, casi en simultáneo, en ambos carriles de la autopista a Córdoba
LA CIUDAD

Dos impactantes choques, casi en simultáneo, en ambos carriles de la autopista a Córdoba

Una motociclista fue baleada por dos hombres que iban en bicicleta
POLICIALES

Una motociclista fue baleada por dos hombres que iban en bicicleta

Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada
Policiales

Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada

La oposición de Funes acusa falta de transparencia en la licitación del centro de convenciones
La Región

La oposición de Funes acusa falta de transparencia en la licitación del centro de convenciones

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas
POLICIALES

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Murió un joven santafesino en Colombia tras intoxicarse en la selva amazónica
Información General

Murió un joven santafesino en Colombia tras intoxicarse en la selva amazónica

Romina Diez celebró la aprobación de la reforma laboral: Un país más libre y con menos informalidad
Política

Romina Diez celebró la aprobación de la reforma laboral: "Un país más libre y con menos informalidad"

La exvicegobernadora de Santa Fe votó a favor de la reforma laboral: Es urgente
Política

La exvicegobernadora de Santa Fe votó a favor de la reforma laboral: "Es urgente"

Germán Martínez: Armaron combos a medida de los diputados para que apoyen la reforma laboral
Política

Germán Martínez: "Armaron combos a medida de los diputados para que apoyen la reforma laboral"

Fuga en moto: evadieron un control policial y chocaron con un patrullero
POLICIALES

Fuga en moto: evadieron un control policial y chocaron con un patrullero

Un helado con forma de corazón para hablar de prevención y detección temprana del cáncer
La Ciudad

Un helado con forma de corazón para hablar de prevención y detección temprana del cáncer