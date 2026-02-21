El tiempo en Rosario: el domingo trae poco sol y no se descartan tormentas aisladas

El pronóstico anuncia una jornada cargada de nubes y la temperatura sube un poco rumbo a la última semana de febrero

Se espera que el tiempo esté mayormente nublado durante buena parte del miércoles.

Falta prácticamente un mes para que se termine el verano y el tiempo en Rosario todavía no da señales de transición climática. En ese contexto, el pronóstico anticipa un domingo con posibles tormentas aisladas y un leve aumento de temperatura de cara a los últimos días de febrero.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia una jornada cargada de nubes, aunque eso no implica que el calor vaya a ceder terreno en el cierre del fin de semana. De hecho, la máxima probable es de 31 grados .

El último sábado comenzó con una mañana templada y baja probabilidad de chaparrones, aunque finalmente las chances se disiparon por completo. El panorama es similar en vísperas del lunes, ya que a la noche pueden producirse tormentas sobre la ciudad y localidades vecinas.

De acuerdo al registro del SMN, este domingo no se esperan grandes cambios en cuanto al tiempo en Rosario. El viento desde el asoma como un factor predominante , ya que puede alcanzar una velocidad de 22 kilómetros por hora a lo largo del día.

Después del mediodía se viene una tarde con el cielo mayormente nublado en la ciudad. Todo indica que las condiciones meteorológicas empeorarán a partir de la noche y esta tendencia se mantendrá en el arranque de la semana.

Rumbo a la recta final de febrero, el Servicio Meteorológico anticipa un lunes inestable y con probabilidad de tormentas y chaparrones. Sin embargo, se trata de una excepción dentro del pronóstico de los próximos días, ya que desde este martes se disipa por completo la chance de nuevas lluvias.

Con respecto a la temperatura, esta semana se vienen mañanas más frescas en Rosario. Las mínimas marcan una curva descendente y llegan a tocar un piso de 13 grados el viernes siguiente, de modo que quizás convenga empezar a buscar algún abrigo liviano para salir a la calle.