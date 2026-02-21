El tiempo en Rosario: el domingo trae poco sol y no se descartan tormentas aisladas

La Ciudad
El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada: viajar en Rosario costará $1.720
La Ciudad
Murió Bai Shi, el perro de Fiscalía que fue clave en más de 30 de investigaciones
Economía
Aranceles: fallo de la Corte de Estados Unidos pone en riesgo el beneficio argentino
La Ciudad
Paro general y después: los camiones se amontonaron en el Gran Rosario tras la huelga
La Ciudad
Una familia de Rosario necesitó más de $1.4 millones para no estar bajo la línea de la pobreza
La Ciudad
Paritaria de salud: mismo ofrecimiento que a estatales y docentes pero con un plus
La Ciudad
Paritarias: UPCN y ATE aceptaron la oferta de aumento salarial puesta sobre la mesa
Policiales
Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional
Política
Se viene una semana intensa en el Senado: ley Penal Juvenil, de Glaciares y vuelve la reforma laboral
LA CIUDAD
Dos impactantes choques, casi en simultáneo, en ambos carriles de la autopista a Córdoba
POLICIALES
Una motociclista fue baleada por dos hombres que iban en bicicleta
Policiales
Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada
La Región
La oposición de Funes acusa falta de transparencia en la licitación del centro de convenciones
POLICIALES
Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas
Información General
Murió un joven santafesino en Colombia tras intoxicarse en la selva amazónica
Política
Romina Diez celebró la aprobación de la reforma laboral: "Un país más libre y con menos informalidad"
Política
La exvicegobernadora de Santa Fe votó a favor de la reforma laboral: "Es urgente"
Política
Germán Martínez: "Armaron combos a medida de los diputados para que apoyen la reforma laboral"
POLICIALES
Fuga en moto: evadieron un control policial y chocaron con un patrullero
La Ciudad
Un helado con forma de corazón para hablar de prevención y detección temprana del cáncer