El tiempo en Rosario: sábado inestable con probabilidad de tormentas aisladas Las lluvias volverán a la ciudad tras una semana de tregua, aunque los acumulados no serán de consideración 10 de abril 2026 · 22:20hs

Celina Mutti Lovera / La Capital Se espera que este sábado el tiempo sea inestable, aunque mejorará hacia el domingo.

El otoño se estableció en su totalidad en Rosario luego de las lluvias intensas que se experimentaron el pasado fin de semana. Tras varios días agradables y un viernes en el que el tiempo empezó a tornarse casi primaveral, las chances de tormentas aisladas para este sábado volverán a intentar corregir el rumbo de las condiciones climáticas.

En su pronóstico diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un sábado inestable que comenzará mayormente nublado en la mañana, con probabilidad de tormentas aisladas para la tarde y la noche.

La ausencia del sol en la mayor parte de la jornada contribuirá a que las temperaturas no aumenten demasiado: la mínima será de 14º y la máxima no pasará de los 24º.

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Hacia el domingo, la inestabilidad se mantendrá pero sólo hasta la madrugada, momento para el que se esperan algunos chaparrones pasajeros. El cielo se despejará durante la mañana y así se quedará el resto de la jornada. Por su parte, la temperatura aumentará apenas unos grados: se espera una mínima de 16º y una máxima que llegará a los 26º.