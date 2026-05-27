El tiempo en Rosario: un jueves que estaría atravesado por niebla, neblina y nubes

La temperatura máxima llegaría a 19º y la mínima no bajaría de 9º

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves 28 de mayo una mañana con niebla, una tarde con neblina y una noche con cielo nublado, con una temperatura máxima de 19º y una mínima de 9º.

La madrugada del jueves llega con vientos leves del noreste, un registro de 10º y niebla que se prolongaría hacia la mañana, ya con los termómetros marcando 9º. Para la tarde se espera una máxima de 19º con neblina, y a la noche las marcas bajarían a 14º con cielo nublado.

El viernes no tiene previsiones de niebla pero el cielo estaría mayormente nublado desde la mañana hasta la noche. La máxima se mantendría en 19º y la mínima subiría hasta los 12º.

Para el sábado se anuncia una máxima de 17º y una mínima de 8º, con cielo parcialmente nublado.

El domingo tendría nubosidad variable, con temperaturas entre 18º y 9º.

El lunes estaría mayormente nublado con un descenso de la máxima (que no superaría los 16º) y un leve aumento de la mínima (10º).

El martes otra vez estaría nublado con los registros en descenso: 15º de máxima y 9º de mínima.