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El tiempo en Rosario: lunes otra vez con neblina, pero anuncian una tarde más agradable

A partir del martes habría mejoras paulatinas, y el viernes la máxima llegaría a 21º

24 de mayo 2026 · 23:24hs
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El tiempo en Rosario: lunes otra vez con neblina, pero anuncian una tarde más agradable

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes 25 de mayo en Rosario otra mañana con neblina, con una temperatura máxima de 17º, a la espera de las mejoras paulatinas que se darían a partir del martes.

La madrugada del lunes llega con vientos leves del norte cambiando al noreste, una temperatura de 8º y neblina que se prolongaría hacia la mañana, cuando los termómetros alcanzarían los 9º. Para la tarde se espera cielo parcialmente nublado con una máxima de 17º bajando a 13º en la noche.

El martes tendría nuevamente neblinas matinales, pero se espera una leve mejora en los registros, con 19º de máxima y 8º de mínima. El cielo estaría ligeramente nublado desde la tarde.

Para el miércoles anuncian otra mañana de neblinas y cielo parcialmente nublado en la tarde, con temperaturas entre 18º y 9º.

El jueves estaría mayormente nublado, con una máxima en torno a los 19º y la mínima que no bajaría de 10º.

El viernes nuevamente estaría mayormente nublado pero con un aumento de las marcas: 21º de máxima y 13º de mínima.

El sábado habría una desmejora, con 17º de máxima, 11º de mínima y cielo mayormente nublado.

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