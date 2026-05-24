El tiempo en Rosario: lunes otra vez con neblina, pero anuncian una tarde más agradable

A partir del martes habría mejoras paulatinas, y el viernes la máxima llegaría a 21º

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes 25 de mayo en Rosario otra mañana con neblina, con una temperatura máxima de 17º, a la espera de las mejoras paulatinas que se darían a partir del martes.

La madrugada del lunes llega con vientos leves del norte cambiando al noreste, una temperatura de 8º y neblina que se prolongaría hacia la mañana, cuando los termómetros alcanzarían los 9º. Para la tarde se espera cielo parcialmente nublado con una máxima de 17º bajando a 13º en la noche.

El martes tendría nuevamente neblinas matinales, pero se espera una leve mejora en los registros, con 19º de máxima y 8º de mínima. El cielo estaría ligeramente nublado desde la tarde.

Para el miércoles anuncian otra mañana de neblinas y cielo parcialmente nublado en la tarde, con temperaturas entre 18º y 9º.

El jueves estaría mayormente nublado, con una máxima en torno a los 19º y la mínima que no bajaría de 10º.

El viernes nuevamente estaría mayormente nublado pero con un aumento de las marcas: 21º de máxima y 13º de mínima.

El sábado habría una desmejora, con 17º de máxima, 11º de mínima y cielo mayormente nublado.