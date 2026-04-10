En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego

Una fue en cercanías al Monumento a la Bandera, la otra en zona sur y ocurrieron a plena luz del día. Ambos hechos finalizaron con personas aprehendidas

Las discusiones de tránsito ocurrieron a plena luz del día y en ambos casos se exhibieron armas de fuego.

Las calles de Rosario tuvieron, en apenas 24 horas, dos casos de automovilistas que decidieron exhibir armas de fuego en distintas discusiones de tránsito . Una ocurrió en el centro de la ciudad, mientras que la otra se dio en zona sur . En cada uno de los hechos se aprehendió a las personas que efectuaron las amenazas .

La primera situación se dio este jueves al mediodía, cuando la policía fue advertida por una persona que, minutos antes, fue amenazada por un automovilista luego de realizar una mala maniobra en Italia y Wheelright .

La información brindada por el Ministerio de Seguridad provincial indica que un hombre a bordo de una camioneta Audi color gris amenazó con un arma de fuego a un conductor por una mala maniobra, diciéndole que "la próxima tenga más cuidado" . Tras ello, se hizo un seguimiento del vehículo para detenerlo en Belgrano y Rioja, a metros del Monumento a la Bandera.

El hecho, caratulado como amenaza calificada , derivó en la aprehensión del conductor y en el secuestro del arma de fuego que usó para realizar la amenaza: una Glock 19 que tenía un cargador con 11 cartuchos calibre 9 milímetros .

Discusión violenta en zona sur

Un hecho casi idéntico se dio este viernes, también al mediodía, en la zona de Corrientes y Garay.

En esta ocasión, el procedimiento se inició tras un llamado 911 por una discusión de tránsito en la intersección mencionada. Según el informe policial, el conductor de un Citroën C4 Lounge color gris exhibió un arma de fuego a otro conductor para luego darse a la fuga.

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Tras ello, la persona amenazada decidió seguir a quien exhibió el arma mientras informaba, en tiempo real, sobre su desplazamiento a la policía.

Las acciones concluyeron en Saavedra y Moreno, cuando el conductor que efectuó la amenaza se bajó del auto y comenzó a caminar hacia bulevar Seguí. Al llegar a la intersección de esa arteria con Moreno, efectivos policiales aprehendieron a Edgardo D. y le secuestraron una pistola calibre .22, un cargador y siete cartuchos intactos dentro de él. Tanto el conductor como el automóvil y el arma fueron trasladados a la Comisaría 15ª.