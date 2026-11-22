Se anuncian posibles chaparrones en la noche. El miércoles habría un descenso en los registros y el sábado podría tener una máxima de 35º

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes 23 de noviembre una jornada con 29º de temperatura máxima y nubosidad variable, y algunas chances de chaparrones en la noche. Para los próximos días anuncian un miércoles con descenso en los registros y un sábado muy caluroso que podría tener un pico de 35º.

La madrugada del lunes llega con una marca de 16º, cielo algo nublado y vientos leves del noroeste que se mantendrían durante todo el día. Para la mañana anticipan cielo parcialmente nublado y los termómetros marcando 20º, a la tarde estaría mayormente nublado con una máxima de 29º y para la noche hay hasta un 40 por ciento de probabilidades de chaparrones.

El martes estaría mayormente nublado, con temperaturas entre 30º y 17º.

El miércoles tendría un descenso en las marcas, con 26º de máxima y 15º de mínima, cielo algo nublado y posibles ráfagas fuertes de viento en la mañana.

Para el jueves se espera una máxima de 27º, la mínima manteniéndose en 15º y cielo parcialmente nublado.

El viernes continuaría parcialmente nublado pero con una máxima de 31º y una mínima de 18º.

El sábado estaría algo nublado, con temperaturas entre 35º y 17º.