El tiempo en Rosario: el año termina con algo de sol y mucho calor

POLICIALES
Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: "Impactó en la reducción de violencia"
Política
El gobierno anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad
LA CIUDAD
Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos
Política
Adorni desmintió el aumento del sueldo de Milei, pero sí habrá para los ministros
La Ciudad
El aeropuerto de Rosario reinició las operaciones comerciales
Policiales
Una balacera en Empalme Graneros terminó con una nena de 7 años internada
Ovación
Quién es Javier Faroni, el empresario investigado ligado a Tapia
Ovación
AFAgate: allanaron la casa de un empresario ligado a Claudio "Chiqui" Tapia
Información General
Ola de calor: remedios buenos y baratos para remediar el exceso de sol
INFORMACION GENERAL
A 21 años de la tragedia de Cromañón: qué paso el 30 de diciembre de 2004
Policiales
Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio
La Ciudad
La subasta pública por un inmueble del Ilar quedó desierta
La Ciudad
Pavimento: Rosario cerró un año récord con 511 calles a nuevo
Policiales
Imputan a un empleado por robar fotos íntimas del celular de una clienta
La Ciudad
Aprobó 13 materias y decía ser abogado: una estafa de $54 millones en Sunchales