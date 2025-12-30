El tiempo en Rosario: el año termina con algo de sol y mucho calor

La máxima llegaría a 40º. A la noche estaría mayormente nublado y hay tan sólo un 10 por ciento de chances de precipitaciones

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles 31 de diciembre en Rosario cielo mayormente nublado y una temperatura máxima de 40º, con algunas chances de tormentas aisladas en la tarde del jueves, que mostraría registros que no excederían los 35º y seguirían en baja el viernes.

La madrugada del miércoles llega con vientos leves del noroeste cambiando al oeste, con una marca de 25º y cielo algo nublado que hacia la mañana estaría parcialmente nublado, ya con los termómetros marcando 34º. Para la tarde se espera cielo mayormente nublado, con una máxima de 40º bajando a 30º en la noche. Desde la tarde hay probabilidades de hasta un 10 por ciento de precipitaciones.

El jueves tendría una máxima de 35º y una mínima de 19º, con cielo parcialmente nublado y entre 10 y 40 por ciento de chances de tormentas aisladas en la tarde.

El viernes estaría algo nublado, con una máxima de 32º de una mínima de 21º.

Para el sábado se anticipa cielo entre despejado y algo nublado, con la máxima llegando a 34º y la mínima de apenas 15º.

El domingo estaría nuevamente algo nublado, con la máxima manteniéndose en 34º y la mínima subiendo a 19º.

Para el lunes se esperan registros entre 32º y 20º, con cielo parcialmente nublado.