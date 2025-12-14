Sigue el alerta amarillo en Rosario: las tormentas podrían extenderse durante la tarde

La advertencia del organismo oficial se extendió para la tarde del domingo. Recomendaciones y cuestiones a tener en cuenta

El alerta amarillo por tormentas lanzado por el Servicio Meteorológico Nacional rige hasta la tarde del domingo

El calor veraniego que se estableció en Rosario se tomará unos días de descanso luego de una serie de tormentas que empezaron este domingo por la madrugada . El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió su alerta amarillo por este fenómeno para la tarde también.

En su reporte especial, el SMN indicó que los departamentos Rosario, San Lorenzo, Constitución e Iriondo están dentro de una zona para la que regirá el alerta amarillo por tormentas.

En tanto, destacaron que el área conformada por los cuatro departamentos "será afectada por tormentas de variada tensidad, algunas localmente fuertes ". Y detallaron: "Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual ".

El agua y el viento trajeron un marcado descenso en las temperaturas , la mínima para el domingo fue de de 17º y la máxima no pasará de los 26º. Este sábado, este último registro llegó a ubicarse cercano a los 35º hacia las 15.

Recomendaciones ante un alerta amarillo por tormentas

Ante el anuncio, desde la Municipalidad recomiendan evitar la circulación por la calle durante el desarrollo de las tormentas. También conviene actuar con máxima precaución a la hora de dejar vehículos estacionados cerca de árboles. Asimismo, las autoridades recomiendan llevar a los animales domésticos a lugares protegidos.

Si los eventos meteorológicos representan un riesgo para la población, es importante evitar el contacto con columnas de la red de alumbrado, cajas de luz o cualquier cable en la vía pública. Los reclamos por problemas en la vía pública pueden hacerse a través de la línea telefónica gratuita 103 de Protección Civil o mediante MuniBot, el chatbot de WhatsApp que funciona en el 3415440147.

Finalmente, el municipio promueve las siguientes medidas cuando rige un alerta amarillo por tormentas: