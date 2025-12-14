La Capital | La Ciudad | Alerta amarillo

Sigue el alerta amarillo en Rosario: las tormentas podrían extenderse durante la tarde

La advertencia del organismo oficial se extendió para la tarde del domingo. Recomendaciones y cuestiones a tener en cuenta

14 de diciembre 2025 · 11:37hs
El alerta amarillo por tormentas lanzado por el Servicio Meteorológico Nacional rige hasta la tarde del domingo

Celina Mutti Lovera / La Capital

El alerta amarillo por tormentas lanzado por el Servicio Meteorológico Nacional rige hasta la tarde del domingo

El calor veraniego que se estableció en Rosario se tomará unos días de descanso luego de una serie de tormentas que empezaron este domingo por la madrugada. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió su alerta amarillo por este fenómeno para la tarde también.

En su reporte especial, el SMN indicó que los departamentos Rosario, San Lorenzo, Constitución e Iriondo están dentro de una zona para la que regirá el alerta amarillo por tormentas.

En tanto, destacaron que el área conformada por los cuatro departamentos "será afectada por tormentas de variada tensidad, algunas localmente fuertes". Y detallaron: "Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual".

El agua y el viento trajeron un marcado descenso en las temperaturas, la mínima para el domingo fue de de 17º y la máxima no pasará de los 26º. Este sábado, este último registro llegó a ubicarse cercano a los 35º hacia las 15.

Recomendaciones ante un alerta amarillo por tormentas

Ante el anuncio, desde la Municipalidad recomiendan evitar la circulación por la calle durante el desarrollo de las tormentas. También conviene actuar con máxima precaución a la hora de dejar vehículos estacionados cerca de árboles. Asimismo, las autoridades recomiendan llevar a los animales domésticos a lugares protegidos.

>> Leer más: Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse para sumar nuevas instituciones a la red

Si los eventos meteorológicos representan un riesgo para la población, es importante evitar el contacto con columnas de la red de alumbrado, cajas de luz o cualquier cable en la vía pública. Los reclamos por problemas en la vía pública pueden hacerse a través de la línea telefónica gratuita 103 de Protección Civil o mediante MuniBot, el chatbot de WhatsApp que funciona en el 3415440147.

Finalmente, el municipio promueve las siguientes medidas cuando rige un alerta amarillo por tormentas:

  • Sacar la basura solamente en los horarios de recolección
  • No dejar residuos afuera de los contenedores o cestos para evitar anegamientos
  • Colaborar con el barrido de veredas y retirar cualquier elemento que pueda ser desplazado por el viento en balcones y terrazas
  • Mantener la limpieza de las terrazas, azoteas y patios, verificar canaletas y desagües domiciliarios
Noticias relacionadas
Salvador Trapani en 1994, en las escalinatas del parque de España. 

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina

Pablo Javkín, intendente de Rosario

Cercanía y funcionarios sub 40: lo que viene en la gestión de Javkin

La entrga de las bandas se convirtió en un clásico que, ahora, genera controversia.

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Carlos Rodríguez navega desde los 12 años en el río.

"La habilidad del regatista es lo que te lleva a la victoria", afirma un referente del barrio Alberdi

Ver comentarios

Las más leídas

El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para Rosario

El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para Rosario

Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos

Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos

El juvenil con mucho talento que en Central esperan recuperar para el duro semestre que se viene

El juvenil con mucho talento que en Central esperan recuperar para el duro semestre que se viene

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Lo último

Saldo positivo del Programa de Sanidad Animal durante 2025 en el departamento San Martín

Saldo positivo del Programa de Sanidad Animal durante 2025 en el departamento San Martín

Javier Milei condenó el atentado en una playa de Australia: Horror

Javier Milei condenó el atentado en una playa de Australia: "Horror"

Sigue el alerta amarillo en Rosario: las tormentas podrían extenderse durante la tarde

Sigue el alerta amarillo en Rosario: las tormentas podrían extenderse durante la tarde

Detuvieron a Luis Palavecino, un delincuente vinculado a la banda de Los Menores

La captura se concretó mediante un trabajo de inteligencia que evitó hacer público el ofrecimiento de recompensa para no entorpecer la investigación

Detuvieron a Luis Palavecino, un delincuente vinculado a la banda de Los Menores
Cercanía y funcionarios sub 40: lo que viene en la gestión de Javkin

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Cercanía y funcionarios sub 40: lo que viene en la gestión de Javkin

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina
La Ciudad

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina

El paso al frente de Pullaro y la unidad con alambre del PJ santafesino

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

El paso al frente de Pullaro y la unidad con alambre del PJ santafesino

Elecciones en Newellls: votaron los cuatro candidatos a presidente, seguí el minuto a minuto en La Capital

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Elecciones en Newelll's: votaron los cuatro candidatos a presidente, seguí el minuto a minuto en La Capital

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para Rosario

El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para Rosario

Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos

Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos

El juvenil con mucho talento que en Central esperan recuperar para el duro semestre que se viene

El juvenil con mucho talento que en Central esperan recuperar para el duro semestre que se viene

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina

Ovación
Newells tiene 28 mil socios habilitados a sufragar y la expectativa es que voten 10 mil

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's tiene 28 mil socios habilitados a sufragar y la expectativa es que voten 10 mil

Newells tiene 28 mil socios habilitados a sufragar y la expectativa es que voten 10 mil

Newell's tiene 28 mil socios habilitados a sufragar y la expectativa es que voten 10 mil

El socio de Newells tiene la palabra y con su voto definirá este domingo la nueva comisión directiva

El socio de Newell's tiene la palabra y con su voto definirá este domingo la nueva comisión directiva

El juvenil con mucho talento que en Central esperan recuperar para el duro semestre que se viene

El juvenil con mucho talento que en Central esperan recuperar para el duro semestre que se viene

Policiales
Detuvieron a Luis Palavecino, un delincuente vinculado a la banda de Los Menores
Policiales

Detuvieron a Luis Palavecino, un delincuente vinculado a la banda de Los Menores

Cómo funcionará Siprec, el sistema que presentó Santa Fe para identificar personas y vehículos

Cómo funcionará Siprec, el sistema que presentó Santa Fe para identificar personas y vehículos

Condenan a cincuenta años de prisión al famoso delincuente Andy Benítez, quien generó bandas desde la cárcel

Condenan a cincuenta años de prisión al famoso delincuente Andy Benítez, quien generó bandas desde la cárcel

Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos

Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos

La Ciudad
Sigue el alerta amarillo en Rosario: las tormentas podrían extenderse durante la tarde
La Ciudad

Sigue el alerta amarillo en Rosario: las tormentas podrían extenderse durante la tarde

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina

Cercanía y funcionarios sub 40: lo que viene en la gestión de Javkin

Cercanía y funcionarios sub 40: lo que viene en la gestión de Javkin

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Boca de urna en Newells: optimismo de todos, encuestas en danza y definición ajustada

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Boca de urna en Newell's: optimismo de todos, encuestas en danza y definición ajustada

Alerta por un caso grave de hantavirus y otro de leptospirosis en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alerta por un caso grave de hantavirus y otro de leptospirosis en Rosario

A los 96 años falleció el prestigioso actor argentino Héctor Alterio
Zoom

A los 96 años falleció el prestigioso actor argentino Héctor Alterio

Brutal balacera en barrio Triángulo: dos muertos y cuatro heridos en un ataque a tiros
Policiales

Brutal balacera en barrio Triángulo: dos muertos y cuatro heridos en un ataque a tiros

De la euforia al caos: la visita de Messi a la India terminó en disturbios y destrozos
Ovación

De la euforia al caos: la visita de Messi a la India terminó en disturbios y destrozos

Seis rituales para hacer en Navidad y atraer buena suerte y prosperidad
Información General

Seis rituales para hacer en Navidad y atraer buena suerte y prosperidad

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones

Chocaron tres micros con hinchas de Estudiantes que viajaban a Santiago del Estero
Información General

Chocaron tres micros con hinchas de Estudiantes que viajaban a Santiago del Estero

La reforma de la Constitución de Santa Fe tendrá su documental
Información General

La reforma de la Constitución de Santa Fe tendrá su documental

Un santafesino fue elegido como nuevo presidente de la UCR a nivel nacional

Por Javier Felcaro
Política

Un santafesino fue elegido como nuevo presidente de la UCR a nivel nacional

Anmat lanzó una advertencia por un lote del queso Cremón de La Serenísima: qué datos tener en cuenta
Información General

Anmat lanzó una advertencia por un lote del queso Cremón de La Serenísima: qué datos tener en cuenta

Ocho meses después, la dársena de colectivos en La Siberia muestra resultados positivos

Ocho meses después, la dársena de colectivos en La Siberia muestra resultados positivos

Villa Gobernador Gálvez: allanan una casa por estafas con tarjetas de crédito
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: allanan una casa por estafas con tarjetas de crédito

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero
Policiales

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero

Pases de factura en el peronismo de Santa Fe antes de la reorganización de cara a 2027
Política

Pases de factura en el peronismo de Santa Fe antes de la reorganización de cara a 2027

Encontraron un cachorro de gato montés escondido en una gomería de zona oeste
LA CIUDAD

Encontraron un cachorro de gato montés escondido en una gomería de zona oeste

Zafira y Cala, las perras que acompañarán a los chicos internados en el Vilela
La Ciudad

Zafira y Cala, las perras que acompañarán a los chicos internados en el Vilela

La Renga copa el Autódromo y se prepara un amplio operativo en los alrededores
LA CIUDAD

La Renga copa el Autódromo y se prepara un amplio operativo en los alrededores

Reforma laboral: la CGT Rosario abre la puerta para replicar la marcha
Política

Reforma laboral: la CGT Rosario abre la puerta para replicar la marcha

Balazos y signos de tortura: detalles macabros del crimen en la zona oeste
Policiales

Balazos y signos de tortura: detalles macabros del crimen en la zona oeste