El calor se va por un rato: emiten un alerta amarillo por tormentas para Rosario

Las condiciones climáticas tendrán un cambio drástico en el arranque del fin de semana, que será inestable

La inestabilidad será una constante durante el fin de semana en Rosario, que arranca con un alerta amarillo por tormentas.

La jornada calurosa de este viernes quedará en el olvido rápidamente luego de la emisión, por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de un alerta amarillo por tormentas para Rosario que abarcará a las primeras horas del fin de semana.

En su reporte especial , el organismo señaló que los departamentos Rosario, San Lorenzo, Constitución e Iriondo estarán bajo alerta amarillo por tormentas durante la madrugada y la mañana de este sábado .

El área conformada por los cuatro departamentos, indica el informe, se verá afectada por "tormentas de variada intensidad" que podrían estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, abundante caída de agua en cortos períodos y ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora .

Además, desde el SMN prevén que los valores acumulados de precipitación serán de entre 30 y 70 milímetros, aunque estos valores podrán ser superados de manera puntual en algunas localidades.

Este cambio en las condiciones ambientales traerá aparejado un descenso en las temperaturas: para el sábado, se espera que la mínima siga siendo elevada, en torno a los 24º, aunque la máxima no pasará de los 28º. El domingo, las condiciones seguirán siendo inestables, con probables tormentas hacia la noche y una temperatura máxima que volverá a superar los 31º.

Recomendaciones ante un alerta amarillo por tormentas

Ante el anuncio, desde la Municipalidad recomiendan evitar la circulación por la calle durante el desarrollo de las tormentas. También conviene actuar con máxima precaución a la hora de dejar vehículos estacionados cerca de árboles. Asimismo, las autoridades recomiendan llevar a los animales domésticos a lugares protegidos.

Si los eventos meteorológicos representan un riesgo para la población, es importante evitar el contacto con columnas de la red de alumbrado, cajas de luz o cualquier cable en la vía pública. Los reclamos por problemas en la vía pública pueden hacerse a través de la línea telefónica gratuita 103 de Protección Civil o mediante MuniBot, el chatbot de WhatsApp que funciona en el 3415440147.

Finalmente, el municipio promueve las siguientes medidas cuando rige un alerta amarillo por tormentas: