María Becerra y J Rei viajaron a Finlandia para "cazar auroras"

La cantante fue a Europa junto a su novio J Rei con el obejtivo de ver auroras boreales. En sus redes sociales compartieron hermosas imágenes

24 de diciembre 2025 · 09:14hs
María Becerra viajó a Finlandia con el objetivo de ver auroras boreales

María Becerra viajó a Finlandia con el objetivo de ver auroras boreales

Después de uno de los mejores años de su carrera musical, que incluyó el lanzamiento de un nuevo disco y dos shows agotados en el estadio River Plate, la cantante María Becerra se tomó unas curiosas vacaciones. La Nena de Argentina viajó junto a su novio a Finlandia con el objetivo de ver auroras boreales.

Las auroras boreales son un fenómeno natural que ocurre cuando partículas provenientes del Sol colisionan con la atmósfera terrestre a unos 100 kilómetros de la superficie. Al chocar con los gases atmosféricos, producen luces de distintos colores que generan un espectáculo único en el cielo. Ahora bien, se trata de un fenómeno difícil de observar, ya que suele manifestarse en regiones árticas o zonas cercanas al norte de Noruega. La cantante argentina emprendió un viaje hacia Finlandia, al norte de Europa, más precisamente a la Laponia finlandesa, una región ubicada dentro del llamado “óvalo auroral”.

La artista decidió realizar este viaje luego de atravesar uno de los años más exitosos, pero también más difíciles de su vida. Cabe remarcar que la cantante sufrió dos embarazos ectópicos que la dejaron en un preocupante estado de salud. Tras su recuperación, se enfocó de lleno en su carrera musical y, hacia fin de año, logró un hito histórico al llenar dos veces el estadio River Plate.

La intérprete emprendió la aventura a por su novio, J Rei, quien la acompaña desde hace más de tres años. A través de sus redes sociales, la pareja compartió imágenes de la primera noche en la que lograron avistar auroras boreales.

Las imágenes que compartió María Becerra

En pleno invierno y bajo el intenso frío del norte de Europa, la cantante y su novio esperaron la llegada de las auroras boreales en Finlandia. Ambos estuvieron acompañados por una guía especializada y debieron acampar para poder capturar el fenómeno en su máximo esplendor. Finalmente, en su primer día de búsqueda, lograron presenciar el impactante espectáculo natural.

image

“Miren cómo bailan. Son tan hermosas. Qué afortunados somos”, escribió la cantante en una de las fotos en las que se observa el cielo nocturno iluminado por las auroras.

“Es difícil ver auroras porque se necesitan muchos factores para presenciar este fenómeno. Y hoy, en nuestro primer día de caza de auroras, las vimos así de hermosas e intensas. Incluso la misma guía nos dijo que es la primera vez que las ve de esta manera”, expresó María Becerra.

image

Luego, la artista y su pareja compartieron una imagen vestidos con ropa térmica especial para protegerse del extremo frío nórdico. “A cazar auroras”, escribieron, junto a una captura del termómetro que marcaba una temperatura de -20 grados.

image

Por su parte, J Rei también publicó una imagen del momento y escribió: “Las vacaciones de nuestros sueños. Venir a ver auroras boreales y, en la primera salida para cazarlas, verlas de color verde y rosa. Una bendición de la naturaleza ante nuestros ojos”.

image
