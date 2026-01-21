El Procrear en Rosario cumplió una década y hay 416 viviendas paralizadas

Están ubicadas en Rondeau al 2900 en un predio que perteneció a Tiro Federal y es el complejo más grande de la provincia. Hace dos años que no hay obras, cuentan con un estado de ejecución del 38 por ciento. Preocupa el deterioro. La provincia inició gestiones

El programa de viviendas del Procrear en Rosario se extiende desde Rondeau hasta las vías del Ferrocarril Mitre. Hace dos años no hay avances.

Ante la paralización de las 416 viviendas sociales en Rosario del plan Procrear de Rondeau al 2900 , la provincia inició algunas gestiones ante el gobierno nacional para sondear el futuro inmediato de estas soluciones habitacionales que se iniciaron hace una década pero cuentan solamente con el 38 por ciento de ejecución. El Ejecutivo santafesino abrió un diálogo "incipiente" con Nación, que decidió suspender el proceso. Desde la Casa Gris se considera importante sostener el perfil de los beneficiarios y gestionar en conjunto la finalización . Hasta ahora fueron gestiones, contactos y tratativas sin una respuesta concreta, dentro de una incertidumbre generalizada.

Santa Fe cuenta con casi 1.500 viviendas en todo el territorio con situaciones distintas . Hay proyectos en Rosario, Pérez, Rafaela y Las Parejas. Y si bien el gobierno nacional tomó la decisión de subastar a manos privadas los proyectos de unidades sociales en todo el país, en la provincia fueron dadas de baja las iniciativas. Recientemente, se eliminó la subasta en la ciudad de Santa Fe, en el parque Federal y con ello se abrió la puerta para evaluar opciones de resolución conjunta entre los Estados provincial y nacional para finalizar las unidades.

De las opciones, la entrega por remate a manos privadas quedó en stand by, mientras que la gestión pública para terminarlas fue tomando cuerpo. El diálogo entre los funcionarios de estas dos órbitas comenzó a aceitarse desde fines del año pasado, con la intervención de la entonces vicegobernadora y hoy diputada nacional Gisela Scaglia, pero faltan definiciones.

El Procrear en la mesa de Nación con la provincia

La Nación busca sumar lo construido hasta el momento del Procrear como un activo para que Santa Fe lo acepte en el marco de la deuda que reclama la provincia. Pero aceptar esta propuesta también implicaría que el gobierno de Maximiliano Pullaro destine fondos para dejar las unidades terminadas. Por esto, como contraparte, se propuso asumir un compromiso mutuo para llegar a este objetivo.

El pasaje del programa habitacional a la esfera santafesina sigue siendo una opción pero no la única. Lo que activó las conversaciones es acordar un esquema para finalizar los desarrollos Procrear que se encuentran en distintas etapas de ejecución. Y luego, la puesta en marcha de una línea de crédito para personas que se inscriban, para que lo que resta pueda solventarse por sistema hipotecario.

El modelo Nido para las viviendas

Un ejemplo que Santa Fe pone sobre la mesa son los créditos Nido, que cuentan con cuatro líneas de préstamos por un total de 60.000 millones de pesos, para construcción y adquisición de viviendas; terminación de viviendas; créditos individuales de gestión colectiva; y para la adquisición o construcción de viviendas por cesión de derechos. Hasta diciembre pasado se otorgaron más de 5.500 créditos entre 44 mil inscriptos.

El modelo que gestiona el Banco Municipal de Rosario tiene la tasa de interés más baja del mercado y tiene un plazo de repago para la adquisición y construcción de viviendas de 20 años, y de cinco años para terminación; en tanto que el monto máximo al cual puede aplicar cada persona es de 100 millones, para adquisición y construcción de viviendas, y de 25 millones para la finalización. "Los Nido se podrían sumar a este tipo de proyectos", destacó el secretario de Vivienda santafesino, Lucas Crivelli, a la hora de pensar un sistema de financiamiento hipotecario.

Finalizar lo que está a medio hacer

"Desde el gobierno provincial, todo lo que tiene que ver con obra pública a medio terminar es siempre darle continuidad y finalizarlas. Y la primera respuesta que se tuvo fue positiva porque hay voluntad de llegar a un posible acuerdo. De todos modos, no nos resulta muy lógico que la provincia tenga que desembolsar dinero para adquirir viviendas a medio construir, nuestra postura es un trabajo en conjunto para los proyectos en ejecución", resumió Crivelli.

En los despachos oficiales de la administración provincial perciben un cambio en Nación: de la inflexibilidad de subastar los inmuebles en marcha a un proceso de construcción conjunta con espacio de diálogo y mayor permeabilidad a encontrar soluciones dentro de la gestión estatal. El dato fue la reciente "baja" de la subasta en la capital provincial.

"Desde la provincia entendemos que la vivienda pública es de todos los argentinos, y los santafesinos y rosarinos somos parte. En Rosario, el destino que tenían la unidades debe contar con un acompañamiento de las dos partes. Esta es nuestra postura", remarcó el funcionario provincial, quien dimensionó el momento en que se encuentran las conversaciones con Nación: "No hay ni un sí ni un no. Cada proyecto requiere ponérselo al hombro, analizarlo y ver cuál es el deterioro en estos dos años, lo que no es un tema menor", marcó.

A ello se agrega el temor de los vecinos de Alberdi en torno a lo construido y ante el temor de ocupaciones ilegales. Más aun, el miedo de muchos es que estas pequeñas edificaciones queden en ruinas y se transformen en un nuevo Monumento al Pozo (en referencia a la mole inconclusa donde hoy funciona el Cemar), o en las torres Construfé también inconclusas por desaciertos de los gobiernos provinciales.

El más grande, en Rosario

El complejo Rondeau es el de mayor dimensión del Procrear en la provincia. De 580 viviendas proyectadas existen 416 a medio hacer y con un avance promedio de solo el 38 por ciento de cada una de ellas. "Este proyecto comenzó allá por el 2016 y estuvo siempre orientado a familias que no tienen otra propiedad, para garantizarles su acceso al techo propio", recordó Crivelli.

Desde los despachos santafesinos hacen cálculos. Terminar estas 416 viviendas tiene un costo aproximado de 35 mil millones de pesos. "Una inversión sustancial para darle finalización al proyecto, pero si prospera la idea de la subasta seguramente el destinatario final no será el del objetivo público, que eran las familias que habían adherido al Procrear y no tienen otras viviendas", subrayó el secretario provincial.

En noviembre del año pasado, el propio Crivelli afimaba el interés de la provincia de terminar las construcción de las 580 viviendas ubicadas en el expredio de Tiro Federal, en pleno corazón de barrio Alberdi. También a pagarle a Nación el 30 por ciento de la obra, porcentaje de lo ejecutado por el programa nacional. "El interés fue nulo. No nos dieron las obras”, había asegurado Crivelli en diálogo con este diario.

Además de las 580 viviendas en Rosario, las unidades Procrear iniciadas en Santa Fe incluyen a Pérez (256), Santa Fe barrio Transporte (192), Santa Fe barrio Parque Federal (198), Las Parejas (139), Gálvez (39) y Rafaela (48).

El extinto programa Procrear contó con fondo fiduciario creado en 2012 y dado de baja en 2024. Fueron en total 17.000 unidades terminadas que nunca fueron entregadas y se ubican en diferentes puntos de todo el país y que el gobierno de Javier Milei anunció que remataría a través de subastas on line.