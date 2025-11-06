La Capital | La Ciudad | Procrear

Nación subastará viviendas Procrear, pero Santa Fe queda afuera: casi 1.500 casas están paradas

Serán 17.000 unidades en el país, aunque las de la provincia y las de Rosario, que son 580, no ingresan en este plan. El gobierno santafesino quiso hacerse cargo, pero la administración Milei rechazó el pedido

Isabella Di Pollina

Por Isabella Di Pollina

6 de noviembre 2025 · 06:25hs
El programa de viviendas del Procrear en Rosario se extiende desde Rondeau hasta las vías del ferrocarril Mitre. Desde hace dos años no hay avances.

El programa de viviendas del Procrear en Rosario se extiende desde Rondeau hasta las vías del ferrocarril Mitre. Desde hace dos años no hay avances.
Las torres grises abandonadas que resaltan en pleno barrio Alberdi.

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital.

Las torres grises abandonadas que resaltan en pleno barrio Alberdi.

El gobierno nacional anunció que subastará desarrollos sin adjudicar pertenecientes al exprograma Procrear, fondo fiduciario creado en el año 2012 y eliminado en 2024. Se trata de 17.000 unidades terminadas que nunca fueron entregadas y se ubican en diferentes puntos de todo el país. Ahora, encontrarán dueño a través de un sistema de subastas públicas online. En la provincia de Santa Fe hay casi 1.500 casas aún en construcción, de las cuales 580 están en Rosario. Pero ninguna de estas ingresa en el remate.

A lo largo y a lo ancho de la provincia hay diferentes desarrollos inmobiliarios que se enmarcan en el programa Procrear. No solo en Rosario y en la ciudad de Santa Fe, sino también en localidades como Pérez, Gálvez, Rafaela y Las Parejas. Específicamente, son 1.482 viviendas en toda la bota.

Un dato para los santafesinos es que estas unidades no podrán ser subastadas porque ninguna se encuentra terminada, requisito necesario para ser rematadas, según la disposición del gobierno. Ni siquiera a medio hacer: los programas de viviendas de Procrear en Santa Fe presentan un avance de construcción de entre el 12% y el 33% -a excepción de un desarrollo en Las Parejas y otro en Rafaela-. Todas están bajo la órbita de Nación, pero no se registra un progreso en las obras desde el comienzo de la gestión de Javier Milei.

Ahora bien, las viviendas que sí están en condición de ser rematadas fueron construidas en etapas anteriores del programa, pero quedaron vacantes por distintos motivos, como inconvenientes administrativos o desistimientos por parte de los adjudicatarios. En general, son unidades de dos o tres dormitorios ubicadas en complejos habitacionales situados en distintas provincias. Se subastarán a través de la plataforma estatal subast.ar, administrada por la Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Economía.

En Rosario, hay 580 viviendas del Procrear "en pausa"

En el marco del Procrear, el programa de viviendas más grande de la provincia está en la ciudad de Rosario, ubicado en el ex predio de Tiro Federal, sobre bulevar Rondeau al 2900. Son 580 viviendas que quedaron con un avance físico de construcción de tan solo el 33%. Son torres de edificios que ocupan varias manzanas y se extienden hasta las vías del ferrocarril de barrio Alberdi.

En conversación con La Capital, el secretario de Vivienda y Hábitat de Santa Fe, Lucas Crivelli, señala que desde el gobierno provincial hubo una propuesta considerable de hacerse cargo de las obras de Rondeau al 2900, donde, originalmente, se planeaba construir torres de trece pisos. La respuesta del gobierno nacional fue negativa y las obras siguen en pausa hasta el día de hoy.

>> Leer más: Piden reactivar el plan para la construcción de casi 600 viviendas en el expredio de Tiro Federal

“Desde la provincia nos ofrecimos a terminar las construcción de las 580 viviendas ubicadas en el ex predio de Tiro Federal. También a pagarle a Nación el 30% de la obra (porcentaje de avance que estuvo a cargo del gobierno nacional), pero el interés fue nulo. No nos dieron las obras”, asegura Crivelli en diálogo con este diario.

Además de las 580 viviendas en Rosario, las unidades Procrear iniciadas en Santa Fe incluyen a Pérez (256), Santa Fe barrio Transporte (192), Santa Fe barrio Parque Federal (198), Las Parejas (139), Gálvez (39) y Rafaela (48).

La villa deportiva que no fue y que hoy "se convirtió en un peligro"

Por otro lado, el secretario provincial recuerda que el pedido a Nación se realizó el año pasado, con el particular interés de que el programa de viviendas ubicado en la zona norte de la ciudad pudiera ser utilizado como la villa deportiva de los Juegos Sudamericanos 2026. De todas maneras, el gobierno provincial recibió la negativa por parte del Ejecutivo nacional.

“Hace más de dos años que las obras están paradas, el valor (de las unidades) se degradó un 15%, aproximadamente. Estamos hablando de miles de millones de pesos”, expresa el secretario de Vivienda y Hábitat, en relación a la magnitud del desarrollo.

tiro federal 4.jpeg
Las torres grises abandonadas que resaltan en pleno barrio Alberdi

Las torres grises abandonadas que resaltan en pleno barrio Alberdi

Además de la pérdida de valor de las unidades, una cuestión preocupante, sobre todo para los vecinos de barrio Alberdi, es que las numerosas estructuras de edificios sin ningún avance de construcción hace dos años puedan constituir un foco de delincuencia. "La obra está abandonada y se convirtió en un peligro para el barrio", le decían habitantes de la zona a este diario en mayo de este año. Las torres de trece pisos sin terminar son una postal indeseable en medio de un barrio de casas bajas, de clase media.

Por este motivo, el Concejo Municipal aprobó un proyecto para que el municipio realice gestiones ante el gobierno provincial para la compra de los terrenos del ex-Club Tiro Federal, y de las viviendas en construcción con el objetivo de incorporarlo a los planes de desarrollo habitacional de la provincia. No obstante, el programa de casi 600 unidades sigue "en pausa".

Noticias relacionadas
En la Fiesta de Colectividades se presentarán más de 40 stands para conocer culturas de diferentes países

Colectividades: el mapa interactivo para tener a mano y no perderse nada

Este viernes La Florida inaugura una nueva temporada de verano

Este viernes, La Florida inaugura la temporada: cuánto sale la entrada y qué promos hay

Los bancos cierran este jueves por el Día del Bancario

Día del Bancario: no abren los bancos y los empleados reciben un bono millonario

el tiempo en rosario: jueves nublado con posibles lloviznas a la noche

El tiempo en Rosario: jueves nublado con posibles lloviznas a la noche

Ver comentarios

Las más leídas

El desplante a Newells del presidente de la AFA, Chiqui Tapia

El desplante a Newell's del presidente de la AFA, Chiqui Tapia

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria definió plazos para reparar la ruta

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria definió plazos para reparar la ruta

En Newells, Lucas Bernardi metería mano en los nombres y también en el dibujo táctico

En Newell's, Lucas Bernardi metería mano en los nombres y también en el dibujo táctico

Lo último

¿Desempleado? Anses brinda una ayuda económica: cómo tramitarla en noviembre

¿Desempleado? Anses brinda una ayuda económica: cómo tramitarla en noviembre

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 por ciento: qué falta y cuándo vuelve a operar

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 por ciento: qué falta y cuándo vuelve a operar

El gremio de aceiteros cerró paritaria y bono: ¿a cuánto se fue el salario inicial?

El gremio de aceiteros cerró paritaria y bono: ¿a cuánto se fue el salario inicial?

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 por ciento: qué falta y cuándo vuelve a operar

La reconstrucción de la pista principal alcanza casi la mitad del proyecto y en los próximos días comenzarán trabajos clave para llegar a la fecha de reapertura
Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 por ciento: qué falta y cuándo vuelve a operar
Nación subastará viviendas Procrear, pero en Santa Fe hay 1.500 casas sin terminar

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Nación subastará viviendas Procrear, pero en Santa Fe hay 1.500 casas sin terminar

Colectividades: el mapa interactivo para tener a mano y no perderse nada
La Ciudad

Colectividades: el mapa interactivo para tener a mano y no perderse nada

En Santa Fe hay unos 1.800 niños separados de sus padres por protección
La Región

En Santa Fe hay unos 1.800 niños separados de sus padres por protección

El gremio de aceiteros cerró paritaria y bono: ¿a cuánto se fue el salario inicial?
Economía

El gremio de aceiteros cerró paritaria y bono: ¿a cuánto se fue el salario inicial?

Día del Bancario: no abren los bancos y los empleados reciben un bono millonario
La Ciudad

Día del Bancario: no abren los bancos y los empleados reciben un bono millonario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El desplante a Newells del presidente de la AFA, Chiqui Tapia

El desplante a Newell's del presidente de la AFA, Chiqui Tapia

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria definió plazos para reparar la ruta

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria definió plazos para reparar la ruta

En Newells, Lucas Bernardi metería mano en los nombres y también en el dibujo táctico

En Newell's, Lucas Bernardi metería mano en los nombres y también en el dibujo táctico

En Central hay olor a más de un cambio para recibir el viernes a San Lorenzo

En Central hay olor a más de un cambio para recibir el viernes a San Lorenzo

Ovación
La dura reflexión de Vella sobre Newells: La gestión más nefasta de la historia

Por Luis Castro
Ovación

La dura reflexión de Vella sobre Newell's: "La gestión más nefasta de la historia"

La dura reflexión de Vella sobre Newells: La gestión más nefasta de la historia

La dura reflexión de Vella sobre Newell's: "La gestión más nefasta de la historia"

Con un pibe de Newells como relevo, Argentina choca con Túnez en el Mundial sub-17

Con un pibe de Newell's como relevo, Argentina choca con Túnez en el Mundial sub-17

Pasó por Newells y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Pasó por Newell's y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Policiales
Homicidio en Pérez: un chico de 18 años quedó preso por el crimen de un futbolista
POLICIALES

Homicidio en Pérez: un chico de 18 años quedó preso por el crimen de un futbolista

Microtráfico de drogas: incautaron medio kilo de cocaína en barrio La Granada

Microtráfico de drogas: incautaron medio kilo de cocaína en barrio La Granada

Balearon una escuela de zona norte por un supuesto conflicto entre bandas

Balearon una escuela de zona norte por un supuesto conflicto entre bandas

Baleado en Villa Gobernador Gálvez: lo encontró su tío tirado en la calle

Baleado en Villa Gobernador Gálvez: lo encontró su tío tirado en la calle

La Ciudad
Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 por ciento: qué falta y cuándo vuelve a operar
la ciudad

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 por ciento: qué falta y cuándo vuelve a operar

Detección de fugas: Litoral Gas realiza inspecciones en veredas y gabinetes

Detección de fugas: Litoral Gas realiza inspecciones en veredas y gabinetes

Colectividades: el mapa interactivo para tener a mano y no perderse nada

Colectividades: el mapa interactivo para tener a mano y no perderse nada

Este viernes, La Florida inaugura la temporada: cuánto sale la entrada y qué promos hay

Este viernes, La Florida inaugura la temporada: cuánto sale la entrada y qué promos hay

Les robaron una camiseta de Newells autografiada por Maradona
Ovación

Les robaron una camiseta de Newell's autografiada por Maradona

Piden que los taxistas imputados por golpear a un pasajero sigan en prisión
La Ciudad

Piden que los taxistas imputados por golpear a un pasajero sigan en prisión

Escribanos salen a asesorar gratis a la comunidad en temas notariales
La Región

Escribanos salen a asesorar gratis a la comunidad en temas notariales

Homicidio en Pérez: un chico de 18 años quedó preso por el crimen de un futbolista
POLICIALES

Homicidio en Pérez: un chico de 18 años quedó preso por el crimen de un futbolista

La CGT eligió nueva conducción y se pone en alerta por la reforma laboral
Política

La CGT eligió nueva conducción y se pone en alerta por la reforma laboral

Presupuesto nacional: mucho por discutir para Santa Fe en poco tiempo
Política

Presupuesto nacional: "mucho por discutir" para Santa Fe en poco tiempo

La presidenta de México denunció a un hombre que la acosó en la calle
Información General

La presidenta de México denunció a un hombre que la acosó en la calle

Japón sufre cada vez más ataques de osos: suma 12 muertos desde abril
Información General

Japón sufre cada vez más ataques de osos: suma 12 muertos desde abril

La producción automotriz volvió a marcar una baja: cayó 10 % en octubre
Economía

La producción automotriz volvió a marcar una baja: cayó 10 % en octubre

Nuevo test: el Tesoro logró renovar más del 100 % de sus vencimientos
Economía

Nuevo test: el Tesoro logró renovar más del 100 % de sus vencimientos

Santa Fe vivió uno de los meses con más donantes de órganos de su historia
La Ciudad

Santa Fe vivió uno de los meses con más donantes de órganos de su historia

Balearon una escuela de zona norte por un supuesto conflicto entre bandas
Policiales

Balearon una escuela de zona norte por un supuesto conflicto entre bandas

Tos convulsa o coqueluche: Santa Fe ya confirmó 19 casos y aumenta la vigilancia
Salud

Tos convulsa o coqueluche: Santa Fe ya confirmó 19 casos y aumenta la vigilancia

Baleado en Villa Gobernador Gálvez: lo encontró su tío tirado en la calle
POLICIALES

Baleado en Villa Gobernador Gálvez: lo encontró su tío tirado en la calle

El puente a Victoria tendrá nueva concesión: cuánto costará el peaje
La Ciudad

El puente a Victoria tendrá nueva concesión: cuánto costará el peaje

Los últimos cinco crímenes a balazos en Rosario fueron en las zonas sur y sudoeste

Por Martín Stoianovich

Policiales

Los últimos cinco crímenes a balazos en Rosario fueron en las zonas sur y sudoeste

Quién es Zohran Mamdani, el intendente electo de Nueva York
Información General

Quién es Zohran Mamdani, el intendente electo de Nueva York

Rosario de la A a la Z: se presentó el Diccionario rosarino ilustrado
La Ciudad

Rosario de la A a la Z: se presentó el "Diccionario rosarino ilustrado"

Adorni se reunió con Francos para coordinar la transición en Gabinete
Politica

Adorni se reunió con Francos para coordinar la transición en Gabinete

Eduardo Spuler comunicó su retiro de la Corte Suprema de Santa Fe
Política

Eduardo Spuler comunicó su retiro de la Corte Suprema de Santa Fe