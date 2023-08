El ataque de un pitbull en zona oeste reaviva el debate sobre las tenencias responsables

Veterinarios especialistas en comportamiento animal, ex directores del Imusa y hasta el director del hospital donde se recupera la mascota en cuestión. Todos coinciden en que el ataque de un perro de gran porte que ocurrió el domingo pasado en zona oeste y dejó un saldo de varios heridos podría haberse evitado con educación, prevención y una tenencia responsable de ejemplares de razas que, en su genética, traen un componente de agresividad. El hecho reavivó la polémica que los especialistas ponen en debate con una frase: "Antes que perros peligrosos, existen dueños irresponsables".

El ataque de un perro pitbull mestizo se desató el domingo en barrio Azcuénaga , cuando el animal se abalanzó en plena vía pública contra un grupo de personas, cinco de las cuales resultaron heridas y el hecho no terminó en tragedia gracias a que un policía de civil que circunstancialmente transitaba por la zona le disparó y lo hirió con su arma reglamentaria.

Ayer por la tarde, el director del Hospital Animal, el ex concejal Carlos Cossia (sitio adonde fue derivado el perro) indicó que de los tres proyectiles que ingresaron al cuerpo del animal se le extirparon dos (en la zona de glúteos y uno en el abdomen que tuvo orificio de salida) mientras que se decidió dejarle alojado uno que ingresó a la altura del hocico. Recién este martes se estima que el perro quedará estabilizado, para que luego la Justicia determine su destino. Hasta anoche no se había podido localizar al dueño.

Cossia le aclaró a La Capital que tras los estudios de rigor, no se encontró el microchip identificatorio al animal, para calificar el hecho como "un nuevo accidente con suerte".

Este nuevo ataque de un perro "peligroso" puso en debate varios tópicos como la tenencia de mascotas, la educación de los canes, el control por parte del Estado y la domesticación de razas con una carga genética de alta agresividad.

pitt.jpg

Para la especialista en trastornos de conducta, la etóloga veterinaria Marisa Robledo, no sirve de mucho una licencia especial de mascotas y seguro de responsabilidad civil, sino que deben analizarse los antecedentes en la crianza, al margen del tipo de raza que se tenga en el domicilio.

Robledo indicó en forma general que hay una multiplicidad de causas, entre ellas "la negligencia y la desidia de los dueños de no tomar cartas en el asunto cuando agreden. Se debe educar y concientizar más a la población, algo que no se hace en absoluto", dijo.

La profesional fue más allá: "Explicarle a los chicos en las escuelas. Se debe indicar que un perro que mordió a un integrante de la familia puede transformarse en un problema más grave. Prohibir no da resultado, se puede multar a alguien, pero el daño está hecho, hay que prevenir y el camino son las charlas gratuitas en los colegios que debería dar el municipio y convocar contingentes escolares al Imusa. Los chicos pueden educar a sus padres".

La veterinaria advirtió sobre los castigos que se les aplican a las mascotas con un manejo "no idóneo" , se "los corrige físicamente" y luego los quieren humanizar para que duerman en la cama. "Estas son las contradicciones, con discursos ambiguos , por eso se debe instruir al ciudadano, porque existe una ordenanza para que un perro pasee con correa, collar y bozal, pero nadie lo cumple y nadie controla nada".

Finalmente, consideró que hay que pasar un filtro por los adiestradores y estimó que si el perro agresor regresa con su dueño, podría ser contraproducente. "Si tiene una conducta arraigada, es probable que la vuelva a repetir y muchas veces las mascotas son víctimas de los males manejos de sus tenedores. Ningún perro de ninguna raza nace con el gen de asesinar, el ambiente hace que se potencie o no".

La culpa es del dueño

Para el médico veterinario Guillermo Pérez Gimeno "no existen perros peligrosos sino dueños estúpidos. No hay que adjudicar a la maldad lo que se hacer por estupidez" dijo y comparó: "Si se deja un revólver cargado sin seguro en la mesa de la cocina, es muy factible que alguien lo agarre y se produzca un accidente. Lo mismo con los perros. Los crían atados, los hacen pelear, o como guardianes y luego se escapan y ocurren estas desgracias. ¿Alguien vio a muchos perros con correa, collar y bozal en una plaza o parque?", se preguntó para aclarar que hay miles de rottweilers, dogos y pitbulls, pero no todos andan mordisqueando gente. "Hay razas más peligrosas, porque un caniche malcriado te agujerea la media, en cambio un perro grande hace un desastre".

Quien también aportó su mirada fue la ex directora del Imusa, Diana Bonifacio. "No hay que hablar de razas peligrosas sino de perros de gran porte. Debe educarse y hacer prevención y que estos hechos no ocurran. Si discutimos razas desviamos el foco del debate. Es el individuo, su crianza, el potencial genético acentuado, pero una crianza sin límites, la desobediencia o el desafío a su tutor provoca reacciones. Hay que hablar de la responsabilidad de los dueños, de las políticas públicas con educación, seguimiento, rastreo y ya en 2009 desalentábamos la tenencia de mascotas de gran porte. Si se hubiese continuado con el camino trazado en 2010 con la perseverancia que había, hubiese sido extraordinario. Un perro grande debe estar instruido, y todos conocer que se puede enojar. Pero lo fundamental es registrar al perro con su tutor, hacerlos responsables, individualizarlos y hacerlos conscientes de que deben instruirlos con una educación especial por sus características anatómicas", describió.

Bonifacio, quien se apartó del Imusa en 2015 y con 38 años de ejercicio de la profesión, concluye: "He visto muchos casos, pero nadie puede justificar que el animal se escapó de su casa y provocó un desastre. No hay ninguna excusa de un perro así en la vía pública y que no haya alguien a cargo. Después estos mordedores que atacan pasan de victimarios a víctimas, los abandonan, ahorcan, balean, apuñalan y los tiran en la ruta".

La ex funcionaria insistió con un latiguillo: "Espero que podamos educar para que las cosas cambien".