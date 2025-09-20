La Capital | La Ciudad | Aeropuerto

El aeropuerto de Rosario subirá de categoría: qué implica y cuáles son los cambios que vienen

Empezaron las obras de demolición de una de las cabeceras de la pista de aterrizaje, en el marco de las obras de remodelación. Estará cerrado hasta diciembre

20 de septiembre 2025 · 16:10hs
Las máquinas ya comenzaron a demoler la cabecera sur de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de Rosario.

Foto: Gobierno de Santa Fe

Luego de varios meses de espera, se pusieron en marcha las obras de reparación y remodelación de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de Rosario, que demandará una inversión de $36.555.666.186,70 a la Provincia de Santa Fe, que se hizo cargo de financiar los trabajos luego de que Nación anunciara la baja de la licitación de las obras.

A las 8 de este sábado y tras el cierre oficial decretado por la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac), ingresaron las máquinas a la cabecera sur para dar inicio a la demolición. Durante 90 días, se llevarán adelante las obras que implican la reconstrucción y remodelación integral de los 3000 metros de largo de la pista, incluidas sus cabeceras. Además, se instalará el nuevo sistema de balizamiento.

Tanto la refacción de la pista como el nuevo balizamiento servirán para elevar la categoría operacional del aeropuerto, pasando de la actual categoría 1, que de por sí cumple estándares internacionales, a la categoría 3. También permitirán en forma regular recibir aviones de fuselaje ancho, con capacidad de hasta 350 pasajeros.

Qué implica que el aeropuerto suba a categoría 3

El cambio de categoría conlleva una mejora en los estándares técnicos y de seguridad de la terminal aérea. Algunas de las características de la elevación de categoría 1 a categoría 3 son:

* Podrá recibir aviones de mayor tamaño (hasta 350 pasajeros).

* Estará habilitado para operar en condiciones de baja visibilidad (como niebla o lluvia intensa).

* Tendrá un sistema de balizamiento más complejo y moderno, con iluminación en toda la pista, márgenes y señales de aproximación.

* Permitirá una mayor frecuencia de vuelos y reducirá cancelaciones por razones meteorológicas.

Cuándo volverá a abrir el aeropuerto de Rosario

El Aeropuerto Internacional de Rosario cerró sus puertas desde este sábado a las 8 de la mañana y hasta el 29 de diciembre a la misma hora por trabajos de renovación en pista y plataforma. Durante más de tres meses no habrá operaciones comerciales y los vuelos serán reprogramados o derivados a terminales alternativas según la disposición de cada compañía aérea.

Las autoridades explicaron que las obras permitirán operar aeronaves de mayor porte, mejorar la seguridad operativa y dejar la infraestructura en condiciones de afrontar la temporada alta de verano 2026. Mientras tanto, las oficinas del Renaper seguirán funcionando con normalidad en la terminal, de lunes a viernes de 8 a 20 y los fines de semana y feriados de 9 a 19.

Una reapertura con récord de conectividad

El cierre llega en un momento clave: el aeropuerto se prepara para reabrir con un nivel histórico de conectividad. En el verano 2026, ofrecerá 50 vuelos semanales hacia siete destinos internacionales, con nuevas rutas, más frecuencias y la incorporación de ciudades inéditas en su mapa aéreo.

“El aeropuerto de Rosario está volviendo a ocupar el lugar que merece en el mapa internacional. La conectividad no es solo una cuestión de vuelos: es desarrollo, turismo, trabajo y ampliar la oferta logística para que los productos santafesinos lleguen a más destinos”, destacó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

Aeropuerto: Brasil, Perú y Panamá en la grilla

Aerolíneas Argentinas volará a Cabo Frío (dos frecuencias semanales), Florianópolis (cinco) y Río de Janeiro (cuatro). OLA Mayorista, operado por Flybondi, sumará un vuelo semanal a Cabo Frío y abrirá la nueva ruta a Maceió, inédita para Rosario.

Gol ofrecerá un vuelo diario a Río de Janeiro, más frecuencias a Florianópolis y cuatro semanales a San Pablo. Latam pasará de tres a cinco vuelos a Lima y sumará San Pablo como destino regular, mientras que Copa Airlines retomará su operación diaria a Panamá, con hasta 14 frecuencias semanales.

La programación del verano 2026 marcará un fuerte crecimiento: Rosario pasará de 3 a 11 frecuencias semanales a Río, de 10 a 14 vuelos a Panamá y de 3 a 5 a Lima. Además, se suman nuevos destinos como Maceió y San Pablo, consolidando la región como un nodo de referencia para todo el litoral.

