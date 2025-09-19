La Capital | La Ciudad | Aeropuerto

El aeropuerto de Rosario cierra hasta diciembre por obras y reabrirá con récord de vuelos internacionales

La terminal área estará cerrada por obras hasta el 29 de diciembre. Desde diciembre volverá con más vuelos y nuevos destinos

19 de septiembre 2025 · 15:48hs
El Aeropuerto Internacional Islas Malvinas cerrará sus puertas desde este sábado a las 8 de la mañana y hasta el 29 de diciembre a la misma hora por trabajos de renovación en pista y plataforma. Durante más de tres meses no habrá operaciones comerciales, y los vuelos serán reprogramados o derivados a terminales alternativas según la disposición de cada compañía aérea.

Las autoridades explicaron que las obras permitirán operar aeronaves de mayor porte, mejorar la seguridad operativa y dejar la infraestructura en condiciones de afrontar la temporada alta de verano 2026. Mientras tanto, las oficinas del Renaper seguirán funcionando con normalidad en la terminal, de lunes a viernes de 8 a 20 y los fines de semana y feriados de 9 a 19.

Una reapertura con récord de conectividad

El cierre llega en un momento clave: el aeropuerto se prepara para reabrir con un nivel histórico de conectividad. En el verano 2026, ofrecerá 50 vuelos semanales hacia siete destinos internacionales, con nuevas rutas, más frecuencias y la incorporación de ciudades inéditas en su mapa aéreo.

“El aeropuerto de Rosario está volviendo a ocupar el lugar que merece en el mapa internacional. La conectividad no es solo una cuestión de vuelos: es desarrollo, turismo, trabajo y ampliar la oferta logística para que los productos santafesinos lleguen a más destinos”, destacó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

>> Leer más: Pullaro: "Al aeropuerto de Rosario lo arreglamos nosotros porque el gobierno nacional se borró"

Aeropuerto: Brasil, Perú y Panamá en la grilla

Aerolíneas Argentinas volará a Cabo Frío (dos frecuencias semanales), Florianópolis (cinco) y Río de Janeiro (cuatro). OLA Mayorista, operado por Flybondi, sumará un vuelo semanal a Cabo Frío y abrirá la nueva ruta a Maceió, inédita para Rosario.

Gol ofrecerá un vuelo diario a Río de Janeiro, más frecuencias a Florianópolis y cuatro semanales a San Pablo. Latam pasará de tres a cinco vuelos a Lima y sumará San Pablo como destino regular, mientras que Copa Airlines retomará su operación diaria a Panamá, con hasta 14 frecuencias semanales.

La programación del verano 2026 marcará un fuerte crecimiento: Rosario pasará de 3 a 11 frecuencias semanales a Río, de 10 a 14 vuelos a Panamá y de 3 a 5 a Lima. Además, se suman nuevos destinos como Maceió y San Pablo, consolidando la región como un nodo de referencia para todo el litoral.

¿Qué implica que el aeropuerto suba a categoría 3?

El cambio de categoría conlleva una mejora en los estándares técnicos y de seguridad de la terminal aérea. Qué significa que el AIR pase de categoría 1 a categoría 3:

  • Podrá recibir aviones de mayor tamaño (hasta 350 pasajeros).
  • Estará habilitado para operar en condiciones de baja visibilidad (como niebla o lluvia intensa).
  • Tendrá un sistema de balizamiento más complejo y moderno, con iluminación en toda la pista, márgenes y señales de aproximación.
  • Permitirá una mayor frecuencia de vuelos y reducirá cancelaciones por razones meteorológicas.

Objetivos: pasajeros

Además de resaltar que la idea es configurar a Rosario como un enclave estratégico logístico, Pullaro remarcó en el anuncio de la obra que uno de los objetivos es incrementar hasta ocho veces la cantidad de pasajeros anuales que pasan por el aeropuerto.

"En el mejor de los momentos, el aeropuerto tuvo 850 mil pasajeros. En los últimos dos años, hubo alrededor de 500 mil pasajeros. Nosotros apuntamos a superar los 4 millones de pasajeros por año", detalló, aunque resaltó que, para ello, se debe contar con infraestructura adecuada.

>> Leer más: Récord de vuelos en Argentina y Rosario fue uno de los aeropuertos con mejor desempeño

Para llegar a ese objetivo, el mandatario señaló la "política sumamente agresiva" que desarrollarán para que las empresas aeronáuticas se establezcan en Rosario: "Intentaremos que este sea uno de los aeropuertos más importantes del interior".

