Ajustan horarios de los vuelos Rosario-San Pablo para mejorar las conexiones internacionales

Lalam Airlines corrigió los horarios del vuelo que une la ciudad con San Pablo para que sea más fácil hacer conexión con vuelos a otras partes del mundo

1 de diciembre 2025 · 13:43hs
Latam conectará Rosario con San Pablo a partir del 30 de diciembre

Latam conectará Rosario con San Pablo a partir del 30 de diciembre

Latam Airlines modificó recientemente los horarios de vuelos entre Rosario y San Pablo. Así, a partir de abril, los rosarinos podrán viajar a Brasil más temprano y evitar extensas escalas. Además, se abre la posibilidad de hacer desde allí conexiones a sus más de 100 destinos de 29 países diferentes.

El nuevo cronograma dispone que el avión desde Rosario partirá a las 12.10 y llegará a San Pablo a las 15. Antes, el avión que parte de la ciudad más poblada de Brasil saldrá a las 8 para Rosario, y arribará 11.10. Hasta marzo, el vuelo que parte del Aeropuerto Internacional de Rosario (AIR) hacia el Aeropuerto Internacional Governador André Franco Montoro de San Pablo, parten 2.45 y llegan 5.30, en inverso, sale de Brasil 10.45 y llega al AIR 1.40.

Este cambio de franja horaria representa una mejora concreta para quienes viajan desde o hacia Brasil o Rosario. En la ida, se favorece el arribo a San Pablo desde vuelos internacionales que llegan a las primeras horas del día, reduciendo los tiempos de escala y agilizando la salida hacia Rosario.

A la hora de partir desde Rosario, los viajeros llegarán justo a tiempo para hacer escala con los aviones que parten por la tarde, bajando las horas de espera para llegar a Europa, Asía y otros puntos de interés.

Hasta el momento, ni Latam ni el Aeropuerto de Rosario anunciaron cambios en su grilla de vuelos, por lo que se mantienen cuatro por semana: lunes, miércoles, viernes y sábado. Aunque no es una ampliación de la oferta, ahora los pasajeros de Rosario y la región deberán tener en cuenta este cambio en las conexiones, que se traduce en viajes más cortos.

De Rosario a San Pablo

El reinicio de estas operaciones, que se concretará desde el 30 de diciembre, habilitará a los pasajeros a viajar hacia el aeropuerto de Guarulhos y aprovechar las conexiones que posee la compañía dentro de Brasil y hacia España, Colombia, Estados Unidos, Francia, Alemania, Chile, Italia, México, Perú, Portugal, Reino Unido, Sudáfrica, y Uruguay.

El último vuelo de Latam operado entre Rosario y San Pablo tuvo lugar el 30 de junio de 2019. Sin embargo, la rehabilitación de esta ruta responde a la iniciativa de la compañía aérea de fortalecer el mercado entre la Argentina y Brasil incrementando nuevos vuelos en distintas terminales de nuestro país. Estas rutas han sido presentadas ante la Administración Nacional de Aviación Civil y se encuentran en proceso de aprobación gubernamental.

Estos vuelos se sumarán a las tres frecuencias semanales que Latam ya posee desde el aeropuerto de Rosario hacia Lima, que comenzaron a operar el pasado 1º de diciembre de 2024, habilitando su centro de conexión (hub) en Lima donde se ofrecen 17 destinos nacionales en Perú y 25 destinos internacionales en Colombia, México, Ecuador, Estados Unidos, Venezuela, República Dominicana, Costa Rica y Aruba.

