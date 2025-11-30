El aeropuerto de Rosario se prepara para tener mayor conectividad internacional

El Aeropuerto Internacional Rosario (AIR) “Islas Malvinas” avanza hacia el final de sus obras de modernización, previstas para el 29 de diciembre, y se prepara para recibir una temporada 2026 con récord de conectividad: 50 vuelos semanales hacia siete destinos internacionales. En paralelo, celebrará su 85º aniversario con un show cultural y solidario en la pista.

El gobierno provincial de Maximiliano Pullaro impulsa la transformación de la terminal aérea con inversiones en pista y plataforma que permitirán operar aeronaves de mayor porte y elevar la categoría operativa. “ La conectividad no es solo una cuestión de vuelos: es desarrollo, turismo, trabajo y ampliar la oferta logística para que los productos santafesinos lleguen a más destinos. Rosario está volviendo a ocupar el lugar que merece en el mapa aéreo internacional”, señaló el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

La programación 2026 incluye refuerzos y nuevas rutas: Aerolíneas Argentinas conectará con Cabo Frío, Florianópolis y Río de Janeiro; OLA Mayorista a través de la aerolínea Flybondi organizó paquetes de aéreo y hotelería hacia Maceió y Cabo Frío; Gol ampliará su operación a Río, San Pablo y Florianópolis; Latam incrementará frecuencias a Lima y abrirá la ruta a San Pablo; y Copa Airlines retomará su operación diaria a Panamá con hasta 14 vuelos semanales.

Respecto al verano anterior, Rosario multiplica frecuencias: de tres a once vuelos semanales a Río de Janeiro, de diez a catorce a Panamá y de tres a cinco a Lima. Se incorporan Maceió y San Pablo, y se amplía la oferta a Florianópolis y Cabo Frío. “Este crecimiento responde a una política de expansión sostenida que combina inversión en infraestructura, acuerdos estratégicos y gestión territorial”, afirmó la secretaria de Transporte y Movilidad, Mónica Alvarado.

Obras en cuenta regresiva

El aeropuerto permanece cerrado desde el 20 de septiembre y reabrirá el 29 de diciembre de 2025, justo a tiempo para la temporada alta. Las obras de rehabilitación y balizamiento de pista garantizarán mayor seguridad y capacidad operativa. Durante el cierre, las oficinas del Renaper continúan funcionando con normalidad para poder brindar la atención necesaria para la emisión de pasaportes y DNI .

Música y solidaridad

En el marco de sus 85 años, el aeropuerto de Rosario celebrará el próximo sábado 6 de diciembre un espectáculo único en la pista: New Beats Electro Sinfónico Solidario, un show que fusiona rock nacional con orquesta sinfónica y coro, con versiones de Soda Stereo. Más de 50 músicos locales participarán de la puesta, y lo recaudado será destinado a la Fundación Argentina Onco Hematológica Pediátrica (Faohp), que brinda asistencia integral a niños y familias en tratamiento contra el cáncer.