Barrio Chino en Rosario: los lugares donde se analiza instalar la propuesta

Avanza la iniciativa para que la ciudad tenga un paseo oriental, un corredor que reunirá bazares, gastronomía, servicios y expresiones culturales

Hace varios días que los rosarinos están entusiasmados con la posibilidad de un proyecto que promete seducir a locales y turistas: la instalación de un Barrio Chino . Sí, un empresario del Barrio Chino de Buenos Aires ideó la propuesta un paseo oriental, un corredor de al menos 200 metros que reunirá bazares, polo gastronómico, servicios y expresiones culturales. El empresario local Luciano Di Santo ya anticipó incluso en diálogo con La Capital varios aspectos de la iniciativa.

Este miércoles, el empresario estuvo reunido en Buenos Aires con referentes de la comunidad china para avanzar con la iniciativa local. "Tuvimos el honor de ser recibidos por el presidente de la Asociación del Barrio Chino de Buenos Aires junto a destacados empresarios referentes del sector. Compartimos un gran almuerzo repleto de auténticos sabores chinos, recorrimos las calles del barrio y, sobre todo, intercambiamos visiones sobre lo que se viene. Nos volvemos con su total apoyo, su valioso conocimiento y, fundamentalmente, su compromiso para hacer que el Barrio Chino Rosario sea una realidad" , planteó en redes sociales.

"Saber que contamos con la experiencia y el respaldo de quienes ya hicieron este camino nos llena de confianza para avanzar a paso firme. ¡El sueño rosarino está más cerca que nunca! ", celebró.

"La idea es de replicar los barrios chinos que hay en el mundo, más precisamente el que está en Buenos Aires, y con humildad hacerlo aquí en la ciudad de Rosario" , resumió Di Santo, en diálogo con La Red.

El empresario aclaró que se trata de una iniciativa privada. "El Estado acompaña, digamos, y después uno tiene que cumplir las reglamentaciones y las leyes", resaltó.

El proyecto que tiene en mente Di Santo y su equipo buscará instalar locales comerciales desde los 100 metros cuadrados hasta los 1.000 metros cuadrados. En Rosario, los comercios chinos están íntegramente asociados a los bazares, pero desde el grupo empresario local invitaron a sumar regalerías, indumentaria y espacios gastronómicos “bien típicos” como ocurre en la Capital Federal.

Más allá del comercio, otro de los ejes principales en los que insiste el grupo es la fuerte propuesta cultural y de entretenimiento, combinada con una oferta gastronómica “de muy buen nivel”. Es más, el empresario sostuvo que la actividad "se extienda a la noche y haya una vida nocturna".

También sumar una pata de servicios. Asegurar un espacio de estacionamiento que permita fácil ingreso y salida de visitantes. Pero, además, sumar cosas como peluquería, spa y masajes, entre otras alternativas.

La intención es que el Barrio Chino se identifique con un arco, como todos los barrios chinos del mundo, y que además sume una batería de luces y ambientación propia de estos espacios.

Dónde se instalaría el Barrio Chino en Rosario

En principio, este Barrio Chino rosarino tendría un mínimo de dos cuadras, “como máximo tres cuadras en un lugar importante de la ciudad”, apuntaron desde el grupo empresario. Al menos, para comenzar, ya que luego la idea es ir extendiendo la propuesta.

La gran pregunta en boca de todos es dónde se instalaría este Barrio Chino. Por lo pronto, Di Santo reconoció en diálogo con La Red que hay algunas zonas bajo la lupa.

Por un lado, existe la posibilidad de tomar espacios en el centro. Por ejemplo, Peatonal Córdoba desde San Martín al río. Pero, fuera del microcentro, hay otra alternativa: Ovidio Lagos/Oroño, en la zona cercana al río. También se evaluó, en algún momento, la posibilidad de llevar la propuesta a Funes, aunque estaría prácticamente descartado porque en rigor implicaría llevar la propuesta a otra localidad.

Un atractivo más para Rosario

Más allá del impacto local, el grupo empresario detrás del nuevo barrio chino de Rosario destacó que el proyecto será un motor clave para el turismo receptivo. “Ayudará a generar un ambiente diferente”, sostuvieron.

“Vamos a poder formar otro foco turístico, más aún en este momento en que a la ciudad le están pasando cosas muy buenas”, agregaron. La iniciativa, sin embargo, no surge únicamente de una idea importada desde Buenos Aires y respaldada por Di Santo: “También vemos que hay una propuesta de los comercios chinos que no paran de crecer, y no sólo en lo comercial”, remarcó.

En cuanto a su formato, el paseo replicará la estética clásica de los barrios chinos de Buenos Aires y del resto del mundo: contará con un imponente arco en el ingreso principal, locales especialmente ambientados y una oferta gastronómica centrada exclusivamente en los países asiáticos.

Una larga historia

Di Santo tiene una larga historia de vinculación con la comunidad oriental. Su origen al frente de los supermercados Micropack le permitió construir una relación directa con estos comerciantes, al punto de que, durante su proceso de reconversión empresaria, la mayoría de sus locales terminaron en manos de inversores de ese origen.

Tras su salida del sector supermercadista, el grupo que encabeza Di Santo alquiló 25.000 de los 35.000 metros cuadrados que posee a inversores orientales. Lejos de ser un vínculo comercial frío, desde su entorno respaldaron activamente a los nuevos inquilinos con servicios: "Queremos que les vaya bien", afirmaron, consolidando una alianza estratégica que hoy da pie a este nuevo proyecto.