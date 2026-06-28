Una empresa rosarina desafía a los bazares chinos con una apuesta de volumen y precios bajos

Abren Mega Chaya, un gran bazar en barrio Abasto, que competirá en un segmento donde los chinos lideran. Son una familia libanesa con historia en el comercio.

Todo empezó con un viaje desde el Líbano a la Argentina. Aquel recorrido de un inmigrante que llegó al país en 1952 terminó marcando el origen de una historia familiar que, con el paso de las décadas, fue creciendo y sentando las bases de un pequeño negocio textil en el barrio Abasto. Generación tras generación, la familia fue consolidando con ese negocio un camino de más de 40 años en Rosario , basado en la reinversión constante, una amplia red de proveedores, la atención personalizada y la expansión progresiva hacia nuevos rubros.

Esa trayectoria hoy desemboca en un nuevo proyecto: la apertura de Mega Chaya, un gran bazar en la esquina de San Martín y Cerrito, que reúne miles de productos de distintos rubros y apunta a posicionarse con una estrategia centrada en precios bajos y alta rotación. Las caras visibles de esta apuesta son Omar Chaya y su hijo Nabil, quienes conducen el emprendimiento y lideran la expansión hacia este nuevo negocio que ya está abierto al público, pero cortará cintas oficialmente el próximo 11 de julio , con un evento que promete gran cantidad de artistas, desde bandas musicales hasta muralistas que pintarán en vivo.

“Hoy la lógica del mercado cambió. No se trata de ganar mucho por producto, sino de vender más volumen y que la mercadería rote rápido. Nosotros apuntamos a comprar a buen precio y trasladar eso al cliente final, incluso quedándonos con márgenes de ganancia muy bajos”, explicó en diálogo con Negocios de La Capital Nabil Chaya, tercera generación a cargo de la empresa familiar.

Según sostuvo, Mega Chaya abarcará una amplia variedad de rubros, desde maquillaje y decoración hasta electrodomésticos, golosinas, marroquinería, blanquería, tabaquería, bebidas y artículos para el hogar, entre otros sectores. El objetivo es que el público encuentre todo lo que necesita para su casa en un solo lugar.

La familia Chaya busca competir con la estrategia de precios y volumen. Foto: Virginia Benedetto / La Capital.

Reinventarse para ganar

Omar Chaya, por su parte, contó a Negocios que la historia familiar estuvo siempre marcada por la reinversión y la adaptación a distintos contextos económicos. En ese marco, relató que su papá, Feiez Chaya, llegó a la Argentina en 1952 desde el Líbano para reencontrarse con su propio padre, Salem, quien ya se había instalado en el país. Fue aquí donde conoció a Nulidad Attar, hija de inmigrantes libaneses nacida en Córdoba. Tras casarse, la pareja regresó al Líbano. Sin embargo, decidieron volver a la Argentina en 1979, en plena guerra civil libanesa, motivados por sus familiares que ya desarrollaban actividades textiles en Rosario. Omar llegó hablando únicamente árabe y aprendió español una vez instalado en el país.

Recordó que la primera apuesta fuerte de la familia fue la apertura de una mercería sobre calle San Martín 2079, en el año 1981 y que, con el tiempo, ese primer comercio fue mutando hacia lo que hoy en día es Chaya Store, un local con distribución y venta mayorista de distintos productos. “Siempre trabajamos de esa manera, reinvirtiendo todo lo que se generaba y buscando nuevas oportunidades”, señaló Nabil, haciendo hincapié en que la actual expansión hacia el formato de megabazar es una continuidad de ese recorrido.

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En ese proceso también hubo momentos difíciles. Durante los primeros años, Omar ayudaba a sus padres trabajando junto a su hermano Gazan. Sin embargo, su fallecimiento prematuro, hace dos décadas, marcó un punto de inflexión. Fue entonces cuando su hijo Nabil comenzó a involucrarse cada vez más en la actividad comercial y se convirtió en su principal sostén dentro del negocio, el cual iba transformándose, de a poco, en una pyme.

Tomar la delantera

Corría la primera década del 2000 y los Chaya marcaron algunos hitos que sirvieron para forjar su ADN emprendedor. Por un lado, se volvieron líderes en la distribución de distintas marcas de tabaco para armar, un producto muy popular en Europa pero que hace algunos años en Argentina no era tan común. Padre e hijo comenzaron a buscar empresas para comprar de manera directa, abriendo cuentas con los principales fabricantes y distribuidores y, hace nueve años, inauguraron formalmente su distribuidora familiar.

El mayor impulso llegó durante la pandemia. Nunca dejaron de crecer porque escaseaban los cigarrillos tradicionales y mucha gente se pasó al tabaco para armar. Ellos contaban con un importante stock de este producto, lo que les permitió ganar clientes. Mientras algunos proveedores dejaron de abastecer a sus compradores habituales, ellos pudieron responder a la demanda de mayoristas y comercios de todo el país, desde granjas hasta kioscos. Con el tiempo fueron acompañando la distribución de tabaco con otros productos como encendedores, sahumerios, artículos de decoración y, desde siempre, vendieron los narguiles por ser un clásico de la cultura libanesa.

Omar y Nabil trabajan juntos hace años, potenciando los negocios de la familia. Foto: Virginia Benedetto / La Capital.

“Contamos con revendedores que recorren las calles tomando pedidos y cargándolos en nuestro sistema y tres veces por semana, con nuestra propia logística, abastecemos a Rosario y localidades cercanas”, explicó Nabil. El empresario agregó que la firma también desarrolló un canal de e-commerce mayorista, desde donde despacha pedidos a todo el país. “Trabajamos con Andreani y también con comisionistas que llevan mercadería a Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. El canal mayorista es el que más volumen de mercadería mueve, aunque también tenemos una venta muy importante al público final a través de Chaya Store, por la cantidad de años que hace que estamos”, señaló.

Un megabazar, megabarato

Mega Chaya llega en un momento de consolidación para la familia libanesa, pero también como un trampolín para seguir ampliando su alcance a nuevos públicos y generando vínculos estratégicos. Según Nabil, antes de definir esta apertura en una gran esquina de barrio Abasto, trabajaban con alrededor de 30 proveedores, mientras que ahora el número se duplicó, pasando a operar con más de 60 grupos.

La propuesta es ofrecer productos de calidad media a valores muy competitivos y nombra, desde licuadoras por $10.000, minipimer por $15.000, planchitas para el cabello por $25.000, juegos de cubiertos metálicos de acero a $7.500 la media docena y secaplatos desde $30.000. También ofrecen mochilas y carteras desde $15.000 y $20.000. “El concepto de este lugar es ser baratos sin caer en una oferta de baja calidad. Queremos diferenciarnos trabajando con buenas marcas nacionales y productos importados”, describe Nabil.

Como están registrados como importadores, parte de la mercadería la traen directamente desde China en containers. Sin embargo, aseguran que la principal ventaja competitiva no pasa únicamente por la importación, sino por la combinación de volumen, distribución y una estrategia de márgenes reducidos. “Queremos ganar menos por producto, pero vender mucho más”, explicó Nabil. Según detalló, la empresa aprovecha su estructura mayorista para negociar mejores condiciones de compra con proveedores y trasladar parte de ese beneficio al consumidor final.

Los objetos de marroquinería tendrán un lugar central y precios ultra low cost en Mega Chaya. Foto: Virginia Benedetto / La Capital.

Esa política les permite competir incluso con algunos de los actores más fuertes del segmento de precios bajos como son los bazares de capitales chinos. Como ejemplo, mencionó que determinados productos pueden encontrarse a valores considerablemente inferiores a los del mercado. También destacó el caso de los sahumerios, rubro en el que trabajan como distribuidores directos y donde aseguran comercializar hasta un 70% más barato que otros operadores. En el caso de las golosinas también marcan un diferencial. Mencionó que en marcas como FelFort son compradores directos de la familia Fort.

Para Nabil, el contexto económico actual favorece un modelo de negocios donde planificar es más sencillo. Considera que, al haber una inflación más baja y un dólar relativamente estable, hoy es posible trabajar con mayor previsibilidad, ofrecer financiación a los clientes y trabajar con una lógica enfocada en la rotación de mercadería antes que en la obtención de altos márgenes por unidad.

Gracias a ese contexto, actualmente ofrecen plazos de hasta 60 días de pago a sus clientes. Padre e hijo también señalan que los ajustes de precios son mucho más moderados que en años anteriores, con incrementos cercanos al 5% cada tres meses. Incluso, en algunos casos, aprovechan para stockearse y mantener durante varios meses los mismos precios, con el objetivo de beneficiar a sus compradores mayoristas y generar relaciones comerciales de largo plazo.

Tradiciones presentes

El Líbano está presente en cada marca o proyecto que la familia Chaya emprende. Por ejemplo, además de sus actividades mayoristas y comerciales, Chaya Store también funciona como rotisería. Allí elaboran y venden comida propia, desde empanadas y hamburguesas hasta distintos platos preparados. En determinadas ocasiones incluso incorporan especialidades de la gastronomía árabe, en línea con las raíces familiares.

Pero, además, sus integrantes se dedican al arte desde distintas ramas. Omar es músico y realiza giras por Argentina además de participar activamente, desde la primera edición, en la Fiesta de las Colectividad en la ciudad. Por su parte, Nabil es bailarín de danzas árabes al igual que su mujer Julieta, oriunda de la ciudad de La Plata y radicada en Rosario desde hace años. Juntos organizan eventos, a la vez que viajan dando clases de belly dance, tanto dentro del país como en el extranjero. Tanto Nabil como sus padres son parte de la Sociedad Libanesa de Rosario.

“Argentina es un país único y maravilloso. Volvimos en 1979 y nos quedamos para siempre. Acá pudimos trabajar, crecer y construir todo lo que tenemos. Además, encontramos muchas similitudes entre la cultura argentina y la libanesa, siempre nos sentimos parte”, concluyó Omar.