Rosario se prepara para tener su Barrio Chino: buscan sumar gastronomía con estrella Michelin

Impulsado por un empresario local, el proyecto contempla un corredor de al menos 200 metros en el microcentro con bazares, indumentaria, cultura y una fuerte propuesta culinaria

Un empresario del Barrio Chino de Buenos Aires ideó la propuesta, y Rosario no dudó en prenderse. Así nació el proyecto para instalar un paseo oriental en pleno microcentro de la ciudad, un corredor de al menos 200 metros que reunirá bazares, polo gastronómico, servicios y expresiones culturales. "Queremos que tenga un local gastronómico con estrella Michelin" , reconoció a La Capital Luciano Di Santo, el empresario local que impulsa la iniciativa.

Di Santo tiene una larga historia de vinculación con la comunidad oriental. Su origen al frente de los supermercados Micropack le permitió construir una relación directa con estos comerciantes, al punto de que, durante su proceso de reconversión empresaria, la mayoría de sus locales terminaron en manos de inversores de ese origen.

Tras su salida del sector supermercadista, el grupo que encabeza Di Santo alquiló 25.000 de los 35.000 metros cuadrados que posee a inversores orientales. Lejos de ser un vínculo comercial frío, desde su entorno respaldaron activamente a los nuevos inquilinos con servicios: "Queremos que les vaya bien" , afirmaron, consolidando una alianza estratégica que hoy da pie a este nuevo proyecto.

En uno de los viajes al barrio chino de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires, uno de los empresarios arrojó la idea y Di Santo la tomó, empezó a diagramar el corredor, hablar con colegas y en los próximos días se reunirá con las autoridades de la ciudad. El objetivo es transformar dos cuadras incluso con el arco característico de estos pasajes.

La transformación del microcentro para la llegada del pasaje oriental está estipulada para fin de este año o principios de 2027. “No se puede hacer una inauguración como un shopping, es local por local. La ciudad lo tiene que adoptar”, explicaron desde el grupo empresario e instaron a una unión entre políticas estales, inversiones privadas y al sector institucional chino u oriental.

Cómo está pensando

El proyecto que tiene en mente Di Santo y su equipo buscará instalar locales comerciales desde los 100 metros cuadrados hasta los 1.000 metros cuadrados. En Rosario, los comercios chinos están íntegramente asociados a los bazares, pero desde el grupo empresario local invitaron a sumar regalarías, indumentaria y espacios gastronómicos “bien típicos” como ocurre en la Capital Federal.

Uno de los ejes principales en los que insiste el grupo es la fuerte propuesta cultural y de entretenimiento, combinada con una oferta gastronómica “de muy buen nivel”. Según expresaron a este diario, están convencidos de que el público rosarino “lo va a recibir muy bien”.

Será un mínimo de dos cuadras, “como máximo de tres cuadras en un lugar importante de la ciudad”, apuntaron desde el grupo empresario. Las zonas ya están en el proyecto, pero aún falta ultimar detalles.

Un atractivo más para Rosario

Más allá del impacto local, el grupo empresario detrás del nuevo barrio chino de Rosario destacó que el proyecto será un motor clave para el turismo receptivo. “Ayudará a generar un ambiente diferente”, sostuvieron.

“Vamos a poder formar otro foco turístico, más aún en este momento en que a la ciudad le están pasando cosas muy buenas”, agregaron. La iniciativa, sin embargo, no surge únicamente de una idea importada desde Buenos Aires y respaldada por Di Santo: “También vemos que hay una propuesta de los comercios chinos que no paran de crecer, y no sólo en lo comercial”, remarcó.

En cuanto a su formato, el paseo replicará la estética clásica de los barrios chinos de Buenos Aires y del resto del mundo: contará con un imponente arco en el ingreso principal, locales especialmente ambientados y una oferta gastronómica centrada exclusivamente en los países asiáticos.