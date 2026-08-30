La Capital | La Ciudad | Rosario

Rosario se prepara para tener su Barrio Chino: buscan sumar gastronomía con estrella Michelin

Impulsado por un empresario local, el proyecto contempla un corredor de al menos 200 metros en el microcentro con bazares, indumentaria, cultura y una fuerte propuesta culinaria

Gonzalo Santamaría

Por Gonzalo Santamaría

30 de agosto 2026 · 06:30hs
Google Seguir a La Capital en Google
Rosario buscará replicar el barrio chino de Belgrano en Buenos Aires.

Rosario buscará replicar el barrio chino de Belgrano en Buenos Aires.

Un empresario del Barrio Chino de Buenos Aires ideó la propuesta, y Rosario no dudó en prenderse. Así nació el proyecto para instalar un paseo oriental en pleno microcentro de la ciudad, un corredor de al menos 200 metros que reunirá bazares, polo gastronómico, servicios y expresiones culturales. "Queremos que tenga un local gastronómico con estrella Michelin", reconoció a La Capital Luciano Di Santo, el empresario local que impulsa la iniciativa.

Di Santo tiene una larga historia de vinculación con la comunidad oriental. Su origen al frente de los supermercados Micropack le permitió construir una relación directa con estos comerciantes, al punto de que, durante su proceso de reconversión empresaria, la mayoría de sus locales terminaron en manos de inversores de ese origen.

Tras su salida del sector supermercadista, el grupo que encabeza Di Santo alquiló 25.000 de los 35.000 metros cuadrados que posee a inversores orientales. Lejos de ser un vínculo comercial frío, desde su entorno respaldaron activamente a los nuevos inquilinos con servicios: "Queremos que les vaya bien", afirmaron, consolidando una alianza estratégica que hoy da pie a este nuevo proyecto.

En uno de los viajes al barrio chino de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires, uno de los empresarios arrojó la idea y Di Santo la tomó, empezó a diagramar el corredor, hablar con colegas y en los próximos días se reunirá con las autoridades de la ciudad. El objetivo es transformar dos cuadras incluso con el arco característico de estos pasajes.

La transformación del microcentro para la llegada del pasaje oriental está estipulada para fin de este año o principios de 2027. “No se puede hacer una inauguración como un shopping, es local por local. La ciudad lo tiene que adoptar”, explicaron desde el grupo empresario e instaron a una unión entre políticas estales, inversiones privadas y al sector institucional chino u oriental.

Cómo está pensando

El proyecto que tiene en mente Di Santo y su equipo buscará instalar locales comerciales desde los 100 metros cuadrados hasta los 1.000 metros cuadrados. En Rosario, los comercios chinos están íntegramente asociados a los bazares, pero desde el grupo empresario local invitaron a sumar regalarías, indumentaria y espacios gastronómicos “bien típicos” como ocurre en la Capital Federal.

Uno de los ejes principales en los que insiste el grupo es la fuerte propuesta cultural y de entretenimiento, combinada con una oferta gastronómica “de muy buen nivel”. Según expresaron a este diario, están convencidos de que el público rosarino “lo va a recibir muy bien”.

Será un mínimo de dos cuadras, “como máximo de tres cuadras en un lugar importante de la ciudad”, apuntaron desde el grupo empresario. Las zonas ya están en el proyecto, pero aún falta ultimar detalles.

Un atractivo más para Rosario

Más allá del impacto local, el grupo empresario detrás del nuevo barrio chino de Rosario destacó que el proyecto será un motor clave para el turismo receptivo. “Ayudará a generar un ambiente diferente”, sostuvieron.

“Vamos a poder formar otro foco turístico, más aún en este momento en que a la ciudad le están pasando cosas muy buenas”, agregaron. La iniciativa, sin embargo, no surge únicamente de una idea importada desde Buenos Aires y respaldada por Di Santo: “También vemos que hay una propuesta de los comercios chinos que no paran de crecer, y no sólo en lo comercial”, remarcó.

En cuanto a su formato, el paseo replicará la estética clásica de los barrios chinos de Buenos Aires y del resto del mundo: contará con un imponente arco en el ingreso principal, locales especialmente ambientados y una oferta gastronómica centrada exclusivamente en los países asiáticos.

Noticias relacionadas
la historia del vih sida en rosario: de la soledad y el prejuicio a la esperanza

La historia del VIH Sida en Rosario: de la soledad y el prejuicio a la esperanza

La ciudad tendrá un sábado con nubes pasajeras, que irán incrementando su presencia a medida que transcurra el fin de semana.

El tiempo en Rosario: vuelven las nubes pero siguen los días templados

Las lluvias serán protagonistas en Rosario en el último tramo del 2026.

Con El Niño vigente, el SMN anticipa lluvias por encima de lo normal en Rosario para el próximo trimestre

Terminal Puerto Rosario  (TPR) busca posicionarse como una alternativa de salida al Atlántico para la producción minera argentina.

Rosario busca convertirse en la salida atlántica de la minería argentina

Ver comentarios

Las más leídas

El histórico Thunderbird del exintendente Luis Carballo recibirá patente provincial

El histórico Thunderbird del exintendente Luis Carballo recibirá patente provincial

Central despejó dudas sobre el vínculo con la agencia de autos Motorsport

Central despejó dudas sobre el vínculo con la agencia de autos Motorsport

Demoraron a dos policías de Santa Fe que fueron a comprar droga a un búnker de Rosario

Demoraron a dos policías de Santa Fe que fueron a comprar droga a un búnker de Rosario

Central le había empatado a Gimnasia, pero el Lobo se lo ganó en el final

Central le había empatado a Gimnasia, pero el Lobo se lo ganó en el final

Lo último

Cuidados del corazón en invierno: cómo afecta el frío a la salud cardiovascular

Cuidados del corazón en invierno: cómo afecta el frío a la salud cardiovascular

Cirugía robótica de páncreas: precisión en una de las operaciones más complejas de la medicina

Cirugía robótica de páncreas: precisión en una de las operaciones más complejas de la medicina

Tonelli sobre Arroyo Seco: Ver a la ciudad avanzar y a nuestros jóvenes quedarse es el sueño de mi vida

Tonelli sobre Arroyo Seco: "Ver a la ciudad avanzar y a nuestros jóvenes quedarse es el sueño de mi vida"

Rosario se prepara para tener su Barrio Chino: buscan sumar gastronomía con estrella Michelin

Impulsado por un empresario local, el proyecto contempla un corredor de al menos 200 metros en el microcentro con bazares, indumentaria, cultura y una fuerte propuesta culinaria

Rosario se prepara para tener su Barrio Chino: buscan sumar gastronomía con estrella Michelin

Por Gonzalo Santamaría
Del Mundial 78 a los Suramericanos, Rosario ya alojó más de 40 juegos internacionales
La Ciudad

Del Mundial 78 a los Suramericanos, Rosario ya alojó más de 40 juegos internacionales

Milei contra sus demonios y las fotos de campaña gratis en Rosario

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei contra sus demonios y las fotos de "campaña gratis" en Rosario

La Feria Internacional del Libro Rosario vuelve al Cultural Fontanarrosa
La Ciudad

La Feria Internacional del Libro Rosario vuelve al Cultural Fontanarrosa

Santa Fe: los desafíos que imponen las nuevas reglas de juego electorales

Por Javier Felcaro
Política

Santa Fe: los desafíos que imponen las nuevas reglas de juego electorales

Las lluvias complican al norte provincial, donde más se siente el desguace del SMN

Por Tomás Barrandeguy
La Región

Las lluvias complican al norte provincial, donde más se siente el desguace del SMN

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El histórico Thunderbird del exintendente Luis Carballo recibirá patente provincial

El histórico Thunderbird del exintendente Luis Carballo recibirá patente provincial

Central despejó dudas sobre el vínculo con la agencia de autos Motorsport

Central despejó dudas sobre el vínculo con la agencia de autos Motorsport

Demoraron a dos policías de Santa Fe que fueron a comprar droga a un búnker de Rosario

Demoraron a dos policías de Santa Fe que fueron a comprar droga a un búnker de Rosario

Central le había empatado a Gimnasia, pero el Lobo se lo ganó en el final

Central le había empatado a Gimnasia, pero el Lobo se lo ganó en el final

El uno x uno de Central: Franco Ibarra, el volante  que hizo su trabajo y el de algunos otros

El uno x uno de Central: Franco Ibarra, el volante  que hizo su trabajo y el de algunos otros

Ovación
Tenis de mesa: nació en Venezuela, llegó al top ten mundial con Argentina y no la dejan nacionalizar

Por Leandro Garbossa
Ovación

Tenis de mesa: nació en Venezuela, llegó al top ten mundial con Argentina y no la dejan nacionalizar

Tenis de mesa: nació en Venezuela, llegó al top ten mundial con Argentina y no la dejan nacionalizar

Tenis de mesa: nació en Venezuela, llegó al top ten mundial con Argentina y no la dejan nacionalizar

Newells debe reaccionar afuera para fortalecer la cosecha de local

Newell's debe reaccionar afuera para fortalecer la cosecha de local

Central: las señales negativas se dejaron ver en reprobación hacia varios futbolistas

Central: las señales negativas se dejaron ver en reprobación hacia varios futbolistas

Policiales
Demoraron a dos policías de Santa Fe que fueron a comprar droga a un búnker de Rosario
Policiales

Demoraron a dos policías de Santa Fe que fueron a comprar droga a un búnker de Rosario

Un chofer de Didi sufrió un robo a mano armada y también lesionaron a su acompañante

Un chofer de Didi sufrió un robo a mano armada y también lesionaron a su acompañante

Detenidos con drogas y armas tras ser mencionados en una nota amenazante hallada en una escuela

Detenidos con drogas y armas tras ser mencionados en una nota amenazante hallada en una escuela

Crímenes de barras en Central y Newells: parte clave en la nueva configuración del delito complejo

Crímenes de barras en Central y Newell's: parte clave en la nueva configuración del delito complejo

La Ciudad
La Feria Internacional del Libro Rosario vuelve al Cultural Fontanarrosa
La Ciudad

La Feria Internacional del Libro Rosario vuelve al Cultural Fontanarrosa

Crece la población en situación de calle y cambia su perfil

Crece la población en situación de calle y cambia su perfil

Rosario se prepara para tener su Barrio Chino: buscan sumar gastronomía con estrella Michelin

Rosario se prepara para tener su Barrio Chino: buscan sumar gastronomía con estrella Michelin

Del Mundial 78 a los Suramericanos, Rosario ya alojó más de 40 juegos internacionales

Del Mundial 78 a los Suramericanos, Rosario ya alojó más de 40 juegos internacionales

Se descompensó el presidente de Unión durante la inauguración del estadio Invencible Santa Fe
Ovación

Se descompensó el presidente de Unión durante la inauguración del estadio Invencible Santa Fe

De la alerta roja al alivio sanitario: Rosario logró frenar el avance del dengue
La Ciudad

De la alerta roja al alivio sanitario: Rosario logró frenar el avance del dengue

Un chofer de Didi sufrió un robo a mano armada y también lesionaron a su acompañante
Policiales

Un chofer de Didi sufrió un robo a mano armada y también lesionaron a su acompañante

Alejandro Stoessel, papá de Tini, les habría tirado piedras a periodistas
Zoom

Alejandro Stoessel, papá de Tini, les habría tirado piedras a periodistas

Las Rosas se recupera tras 15 minutos de devastación por la tormenta de granizo
La Región

Las Rosas se recupera tras 15 minutos de devastación por la tormenta de granizo

Investigan posible foco de contaminación ambiental en un basural a cielo abierto en San Pedro
Información General

Investigan posible foco de contaminación ambiental en un basural a cielo abierto en San Pedro

WhatsApp refuerza la seguridad ante llamadas desconocidas
Tecnología

WhatsApp refuerza la seguridad ante llamadas desconocidas

Ricardo Darín aseguró que espera que pueda volver a hacer cine con la nuestra
Zoom

Ricardo Darín aseguró que espera que pueda volver a hacer cine "con la nuestra'"

Una startup que usa plasma para mejorar semillas fue elegida entre las 10 más innovadoras de América latina

Por Patricia Martino
Agro

Una startup que usa plasma para mejorar semillas fue elegida entre las 10 más innovadoras de América latina

El tiempo en Rosario: vuelven las nubes pero siguen los días templados
La Ciudad

El tiempo en Rosario: vuelven las nubes pero siguen los días templados

Desesperada búsqueda en Rosario: la familia de un hombre de Maciel pide ayuda
La Ciudad

Desesperada búsqueda en Rosario: la familia de un hombre de Maciel pide ayuda

Central y el gran dilema de Almirón: los nueve no la meten, pero alguno debe jugar

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Central y el gran dilema de Almirón: los nueve no la meten, pero alguno debe jugar

Rosario busca convertirse en la salida atlántica de la minería argentina
Economía

Rosario busca convertirse en la salida atlántica de la minería argentina

Con El Niño vigente, el SMN anticipa lluvias por encima de lo normal en Rosario para el próximo trimestre
La Ciudad

Con El Niño vigente, el SMN anticipa lluvias por encima de lo normal en Rosario para el próximo trimestre

Crímenes de barras en Central y Newells: parte clave en la nueva configuración del delito complejo

Por Martín Stoianovich
Policiales

Crímenes de barras en Central y Newell's: parte clave en la nueva configuración del delito complejo

Central: un sólo retoque en los concentrados para recibir a Gimnasia
Ovación

Central: un sólo retoque en los concentrados para recibir a Gimnasia

Día y horario confirmados para el clásico rosarino entre Central y Newells
Ovación

Día y horario confirmados para el clásico rosarino entre Central y Newell's

Rosario fue elegida sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029
La Ciudad

Rosario fue elegida sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029

Lanzan una novedosa droga para el cáncer de páncreas; ¿cuándo llega a la Argentina?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Lanzan una novedosa droga para el cáncer de páncreas; ¿cuándo llega a la Argentina?

Detenidos con drogas y armas tras ser mencionados en una nota amenazante hallada en una escuela
Policiales

Detenidos con drogas y armas tras ser mencionados en una nota amenazante hallada en una escuela