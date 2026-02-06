Paro en la UNR: el gremio docente confirmó la medida contra la reforma laboral

Coad anunció la huelga en rechazo al proyecto y también reclama el cumplimiento de la ley de financiamiento del sistema educativo superior

Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) confirmaron que este martes habrá un paro en simultáneo con una protesta coordinada en todo el país. El proyecto de reforma laboral y el incumplimiento de la ley de financiamiento aparecen como los principales motores de la medida de fuerza.

El sindicato anunció que la votación sobre el plan de lucha se cerró con un resultado contundente a favor del cese de actividades . De esta manera, la organización se sumará a la manifestación que convocaron a nivel local los referentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).

De acuerdo al registro de la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (Coad), 1.681 personas respondieron a la consulta sobre el llamado a la huelga en Rosario y otras facultades de la región. El 91,3% apoyó la moción de un paro de 24 horas , mientras que el 6,3% se pronunció en contra y el resto se abstuvo.

Luego de la votación, el sindicato planteó la necesidad de sumarse a la protesta sin actividad en las aulas el martes 10 de febrero por el efecto que puede tener el proyecto de modernización laboral. "Estaremos en las calles y en unidad para manifestarnos contra la reforma laboral regresiva que impulsa Milei", anticiparon.

Referentes de Coad criticaron la iniciativa de La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso. En cuanto a los objetivos del oficialismo, advirtieron: "El gobierno busca profundizar su programa de miseria, destruyendo nuestros derechos laborales y acrecentando los márgenes de ganancia y poder de las élites económicas".

"Una vez más, los trabajadores debemos tomar la calle para defender nuestras conquistas y luchar por nuestras demandas", señalaron desde la organización docente. Luego de la convocatoria al paro, sólo falta definir el punto de encuentro para participar de la protesta del próximo martes.

Pero la reforma no es el único argumento de la huelga en la UNR. El año pasado había terminado con una clara advertencia: si el gobierno no cumplía con la ley de financiamiento universitario, aprobada por el Congreso, peligraba el comienzo del ciclo lectivo.

Reclamo salarial

A fines de enero, el Poder Ejecutivo nacional decretó un aumento salarial del 2 % retroactivo para el mes de diciembre, además de una suma fija y por única vez de 50 mil pesos para las dedicaciones exclusivas, 25 mil para las semiexclusivas y 12.500 para las simples. Desde el sindicato recordaron que según el Indec en diciembre la inflación fue del 2,8 %.

"Esta decisión unilateral del gobierno da continuidad al profundo recorte salarial que Milei convirtió en política de Estado. Un ajuste brutal ilegítimo que, a su vez, coloca al Gobierno en la ilegalidad de incumplir la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso nacional y el fallo de la Justicia que ordena al poder ejecutivo a ejecutar lo establecido en dicha ley", señalaron. Según sus cálculos, si el Estado cumpliese con la ley los docentes universitarios deberían haber recibido un aumento del 53 % en el mes de diciembre, "solo para equiparar el poder adquisitivo que tenían nuestros salarios en noviembre de 2023".