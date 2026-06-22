Día del Padre en Rosario: ventas apenas inferiores al año pasado

Un consumo cauteloso provocó una caída del 0,2% en la ciudad. Las cuotas, promociones bancarias y el Mundial sirvieron como motores de una actividad fría como el clima de junio

El Día del Padre en Rosario mostró un consumidor cada vez más pendiente de los descuentos, las cuotas y las fechas específicas de promoción.

Las ventas por el Día del Padre en Rosario tuvieron una leve caída respecto del año pasado , con un comprador cada vez más pendiente de los descuentos, las cuotas y las fechas específicas de promoción . Distintas fuentes hablaron de un consumo cauteloso , pero en el marco un escenario de semi estabilidad en la cantidad de operaciones. Las mediciones sectoriales reflejaron un descenso interanual de entre 0,2% y 2%.

Desde la Asociación Empresaria de Rosario señalaron que registraron una caída del 0,2% respecto de la misma fecha de 2025 . El retroceso fue apenas inferior al relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), que a nivel nacional arrojó una baja del 0,3%. De esta manera, las ventas minoristas para esta fecha acumulan cuatro años consecutivos de variaciones negativas .

“ El jueves se vio afectado por el clima. Levantó viernes y sábado . Ayudaron mucho las promociones bancarias o propuestas especiales de cada comercio. El consumidor hoy define la compra por esas ofertas ”, explicó la vocera de la entidad, Nerina Díaz. En tanto, este domingo los locales gastronómicos se vieron favorecidos por las buenas condiciones meteorológicas y fueron el escenario de la celebración de muchos hijos que agasajaron a sus padres en familia.

Nelson Graells, de Amigos de la Peatonal Córdoba y titular de una cadena de indumentaria y calzado deportivo, se mostró conforme con el resultado y señaló que se comercializó una cantidad de productos semejante a la del 2025. También indicó que los artículos elegidos se mantuvieron dentro de valores similares y estimó un ticket promedio de $85.000.

Según explicó, las promociones y las opciones de financiación fueron decisivas para concretar buena parte de las operaciones. Graells describió un comportamiento medido, con clientes que esperaron las jornadas de beneficios y buscaron aprovechar todas las herramientas disponibles antes de realizar la compra. “Fue un consumo cauteloso, esperando el día de promoción y aprovechando en general todo lo posible”, resumió.

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A último momento

Begoña Amatriain, presidenta de la Federación Rosarina de Centros Comerciales Abiertos y secretaria del paseo comercial calle San Luis, también evaluó las ventas como parecidas a las del año pasado y calculó un ticket promedio cercano a los $60.000. En su caso, destacó que la mayor parte del movimiento se concentró durante las últimas 48 horas, con un pico de actividad el sábado previo a la celebración.

La referente explicó que esta conducta se repite en otras fechas especiales, como Navidad y el Día de la Madre. Los consumidores postergan cada vez más la decisión y terminan resolviendo los regalos durante el último día disponible.

Consultada sobre el clima comercial, Amatriain consideró que el movimiento fue “bastante bueno”. También sostuvo que el Mundial todavía no tuvo una influencia notoria sobre las decisiones de compra y que habrá que observar qué ocurre a medida que avance la participación de la Selección argentina.

El balance inicial muestra así una cantidad de operaciones estable frente a 2025, pero fuertemente condicionada por la disponibilidad de descuentos y financiación. Las promociones bancarias, las cuotas y las compras de último momento volvieron a ordenar el ritmo de una de las fechas comerciales más importantes del año.

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El Mundial

En paralelo, el relevamiento realizado por el Observatorio Económico de la Federación de Comercio e Industria de Rosario mostró un panorama similar, pero con una caída interanual más profunda. Según el Observatorio, las ventas minoristas registraron una contracción del 2% a precios constantes frente al mismo período de 2025 y el ticket promedio se ubicó en torno a los $46.000.

Sin embargo, destacó que el impulso generado por el Mundial permitió amortiguar parcialmente la caída de abril y mayo, que fueron meses muy malos. “Los comercios vinculados al cotillón, merchandising y artículos de apoyo a la Selección Argentina registraron un marcado incremento en la demanda impulsado por el entusiasmo previo al Mundial y la búsqueda de productos para acompañar los partidos del combinado nacional”, explicó Miguel Rucco, titular del Observatorio.

En contraste, las ventas de regalos tradicionales por el Día del Padre tuvieron un desempeño inferior al registrado un año atrás. Aunque el descenso de las temperaturas favoreció algunos rubros estacionales, especialmente indumentaria, el movimiento general asociado a la celebración volvió a mostrar una pérdida de impulso.

El informe señala que los consumidores siguen priorizando las compras esenciales y administran con mayor cautela sus presupuestos. No obstante, el buen desempeño de los artículos económicos vinculados a la Selección Argentina permitió compensar parcialmente la caída de la actividad, aportando una nota algo más favorable dentro de un balance que, en líneas generales, volvió a ser negativo.