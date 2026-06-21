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Día del Padre: en Argentina, las licencias por paternidad están entre las más cortas del mundo

La Ley de Contrato de Trabajo prevé sólo dos días. Hay varios proyectos legislativos que intentan extender la cantidad de días de los que pueden gozar los trabajadores

21 de junio 2026 · 09:12hs
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En el Día del Padre organizaciones y especialistas destacan la importancia de ampliar las licencias por paternidad.

En el Día del Padre organizaciones y especialistas destacan la importancia de ampliar las licencias por paternidad.

Si bien hay varios proyectos legislativos que apuntan a cambiar esta realidad, Argentina tiene una de las licencias por paternidad más cortas del mundo. La Ley de Contrato de Trabajo sólo contempla 2 días para los trabajadores registrados, una cifra que ubica al país entre los 36 con 4 días o menos, según los últimos datos disponibles de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El dato cobra especial relevancia este domingo, cuando se celebra el Día del Padre.

Un informe realizado por el portal Chequeado destaca las asimetrías entre la legislación argentina y lo que sucede en otros países. Organizaciones que trabajan sobre cuidados advierten que la normativa vigente quedó desfasada frente a los cambios culturales y señalan que la falta de tiempo para cuidar profundiza las desigualdades de género.

La Ley de Contrato de Trabajo argentina sólo prevé 2 días de licencia por paternidad. Países como República Dominicana, Guatemala, Indonesia, República Democrática del Congo, Togo y Costa de Marfil tienen la misma licencia para padres, según OIT. Sólo Angola, Senegal, Egipto, Chad, Mozambique, Malta, Níger y Bahrein tienen menor licencia: sólo un día.

Según un informe de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) publicado en diciembre de 2025, en América Latina, 11 países tienen licencias de paternidad remuneradas de menos de 10 días, 5 países otorgan una licencia de entre 10 y 15 días, y solo uno (Uruguay) ofrece una licencia superior a 15 días.

Además, las licencias parentales -un período de licencia más amplio que puede ser utilizado por cualquiera de los progenitores después de que expire la licencia por maternidad o paternidad- sólo existen en Chile, Colombia, Cuba y Uruguay.

>>Leer más: Día del Padre: estiman que el gasto promedio por regalo será de $62.000

Un desfasaje entre los cambios culturales y la legislación

“Tanto a nivel mundial como regional, Argentina encabeza los rankings de países con licencias por paternidad más cortas. Y esto está produciendo un desfasaje importante entre el cambio cultural que se observa y lo que el sistema ofrece”, explicó Delfina Schenone Sienra, socióloga y responsable del Área de Políticas del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

Y agregó: “Seguimos con un régimen que se pensó para que los padres pudieran anotar al hijo en el registro civil y luego ir a trabajar lo antes posible”.

Para Daniel Jones, investigador de Conicet y co-director de la Diplomatura en Masculinidades y Cambio Social de la UBA, Argentina tiene un convenio colectivo de trabajo de 1974 que sólo reconoce a los padres 48 hs de corrido a partir del nacimiento de un hijo. “Aunque algunos convenios colectivos amplían ese plazo -como los de bancarios, docentes de Tierra del Fuego o empleados públicos bonaerenses-, esas mejoras alcanzan sólo a trabajadores formales”, explicó a este medio.

La situación es aún más desigual para quienes trabajan de manera informal, son autónomos o monotributistas. “La mitad de los padres trabajadores no cuenta con ningún tipo de licencia. Esto quiere decir que depende lo que cada padre pueda hacer, según sus posibilidades económicas, para poder estar en esos primeros momentos de la llegada de un hijo y para acompañar a su pareja en un momento de mucha transformación y revolución para las familias”, indicó Schenone Sienra.

Desde la organización Grow-Género y Trabajo sostienen que la corresponsabilidad en los cuidados no depende únicamente de la voluntad de los varones, sino también de políticas públicas y culturas laborales que la favorezcan.

“Es importante no sólo ampliar los días, sino que sean intransferibles, 100% remunerados, y que se complementen con flexibilidad horaria para el retorno progresivo al trabajo”, explicó a Chequeado Luciano Fabbri,coordinador de Masculinidades en la organización y co-director de la Diplomatura en Masculinidades y Cambio Social de la UBA.

Además, consideró que hay que complementar las licencias con transformaciones culturales: “Si persisten sesgos o estereotipos de género que desalientan a que los trabajadores varones tomen esas licencias porque se considera que resienten los equipos de trabajo, o cuando los propios líderes no toman licencias cuando son padres, eso es de algún modo dar un mensaje institucional contraproducente”.

En 2021 en Argentina se fundó la campaña Paternar, que busca la ampliación de licencias familiares y trabajar en la corresponsabilidad en los cuidados. “No se trata sólo con un cambio normativo, sino cultural, que realmente todas las personas nos hagamos cargo de las tareas de trabajo doméstico no remunerado”, explicó a Chequeado Martín Kalos, economista y parte de la campaña.

>>Leer más: Argentina: un Día del Padre especial para el gran capitán y un plantel todo disponible

Proyectos de ley para ampliar la licencia de paternidad

La reforma laboral impulsada por el Gobierno y aprobada en febrero de este año modifica la Ley de Contrato de Trabajo, pero no cambió nada en la licencia por paternidad.

Sin embargo, en marzo de 2026 ingresaron al Congreso nuevas iniciativas. Una de ellas, impulsada por legisladores de Unión por la Patria, propone una licencia de 30 días para padres y personas no gestantes. En caso de parto múltiple o nacimiento con discapacidad, la licencia se ampliará en 1 semana adicional.

Otra plantea 45 días posteriores al nacimiento, con la posibilidad de reorganizar parte del período dentro de los primeros 6 meses.

El proyecto más amplio, presentado por el Frente de Izquierda, propone una licencia de hasta 135 días, obligatoria e intransferible pudiendo rotar el uso entre ambos progenitores.

No es la primera vez que se intenta modificar el régimen. En 2022, el gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos) presentó una iniciativa que contemplaba una ampliación progresiva, de 15 a 90 días, pero nunca fue tratada.

Para Jones, la falta de avances responde a una concepción todavía predominante sobre los cuidados. “No hay una cultura política extendida que reconozca un rol protagónico de los varones en estas tareas”, sostuvo.

Kalos, coincidió: “Lo que todavía no logramos es que los legisladores nacionales entiendan esta necesidad y esta realidad que ya tiene parte de la sociedad y la conviertan en un derecho para todos”. Además, señaló que la evidencia internacional muestra que ampliar las licencias puede incluso mejorar la productividad, pese a que el debate suele centrarse en los costos para las empresas.

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